Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Usa Who Is Shadley Van Schalkwyk Who Put Team India In Trouble By Taking 4 Wickets Against India

IND vs USA : 5 चेंडूत 4 बळी… भारताविरूद्ध 4 विकेट्स घेऊन टीम इंडियाला अडचणीत टाकणारा कोण आहे शॅडली स्कालविक?

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पहिल्याच सामन्यात अवघ्या पाच चेंडूत भारताला अडचणीत आणणारा शॅडली स्कालविक कोण आहे? त्याने भारताविरूद्ध झालेल्या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली.

Updated On: Feb 08, 2026 | 12:18 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

टीम इंडिया अमेरिकेविरुद्ध एकतर्फी विजय मिळवेल अशी अपेक्षा होती. भारताच्या शक्यता खूपच जास्त अंदाजित केल्या जात होत्या. तथापि, त्यांनी मैदानात उतरताच, अमेरिकेने स्पष्ट केले की भारतासाठी विजयाचा मार्ग सोपा नसेल. जास्त वेळ वाट न पाहता, अमेरिकेने टीम इंडियाला त्रास देण्यास सुरुवात केली आणि त्यांचा वेगवान गोलंदाज शॅडली व्हॅन शाल्कविकने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तुम्हाला कदाचित हे नाव अपरिचित असेल, कारण तो यापूर्वी भारताविरुद्ध खेळलेला नाही. पण जेव्हा ते एकमेकांसमोर आले तेव्हा त्याने फक्त पाच चेंडूंमध्ये भारताची टॉप ऑर्डर एकट्यानेच उध्वस्त केली.

शॅडली स्कालविक कोण आहे?

आता प्रश्न असा आहे की, २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पहिल्याच सामन्यात अवघ्या पाच चेंडूत भारताला अडचणीत आणणारा शॅडली स्कालविक कोण आहे? तो यूएसए क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे, जो डाव्या हाताने फलंदाजी करतो आणि उजव्या हाताने वेगवान गोलंदाजी करतो. शॅडली स्कालविक ३७ वर्षांचा आहे आणि त्याचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे झाला. त्याने केपटाऊनमध्ये शिक्षण घेतले. शॅडली स्कालविकने एप्रिल २०२४ मध्ये कॅनडाविरुद्ध यूएसए संघासाठी टी-२० मध्ये पदार्पण केले. त्याने ऑगस्ट २०२४ मध्ये कॅनडासाठी पहिला एकदिवसीय सामना खेळला.

‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video

आता तुम्हाला माहिती आहे की शॅडली स्कालविक कोण आहे. तो दक्षिण आफ्रिकेचा आहे पण तो अमेरिकेच्या संघाकडून खेळतो, जसे अनेक भारतीय क्रिकेटपटू अमेरिकेच्या संघाकडून खेळतात. सध्या, शॅडली स्कालविक २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील अमेरिकेच्या पहिल्या सामन्यात गोलंदाजी केल्यामुळे चर्चेत आहे. शॅडली स्कालविकने भारताविरुद्धच्या ४ षटकांच्या स्पेलमध्ये २५ धावा देत ४ बळी घेतले. म्हणजेच, तो केवळ सर्वात किफायतशीर गोलंदाजच नव्हता तर त्या सामन्यात अमेरिकेच्या संघाचा सर्वात यशस्वी गोलंदाजही होता.

आता, शॅडली शाल्विकने चार विकेट कशा घेतल्या ते जाणून घेऊया. यापैकी तीन विकेट एकाच षटकात, फक्त पाच चेंडूंच्या अंतराने आल्या. या षटकामुळे भारतीय फलंदाज गोंधळात पडले. शॅडली शाल्विकने टाकलेला हा षटक भारतीय डावाच्या पॉवरप्लेचा शेवटचा षटक होता, ज्यामध्ये तीन विकेट पडल्या. शॅडली शाल्विकने प्रथम सहाव्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर इशान किशनला बाद केले. त्यानंतर, त्याने त्याच षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर तिलक वर्माला आणि शेवटच्या चेंडूवर शिवम दुबेला बाद केले.

३७ वर्षीय वेगवान गोलंदाज शॅडली स्कालविकने सामन्यातील शेवटची, म्हणजेच त्याची चौथी विकेट डेथ ओव्हरमध्ये घेतली. त्याने १९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर अर्शदीप सिंगला बाद केले.

Web Title: Ind vs usa who is shadley van schalkwyk who put team india in trouble by taking 4 wickets against india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 12:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video
1

‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video

IND vs USA : सुंदर-बुमराहच्या फिटनेसबद्दल सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी अपडेट, विजयानंतरही कर्णधार खूश नाही…
2

IND vs USA : सुंदर-बुमराहच्या फिटनेसबद्दल सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी अपडेट, विजयानंतरही कर्णधार खूश नाही…

AFG vs NZ : न्यूझीलंड – अफगाणिस्तान आमनेसामने! राशिद खानने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी
3

AFG vs NZ : न्यूझीलंड – अफगाणिस्तान आमनेसामने! राशिद खानने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

IND vs USA : विजयी सुरुवात आणि विश्वविक्रम… टीम इंडियाने यूएसला पराभूत करुन रचला इतिहास!
4

IND vs USA : विजयी सुरुवात आणि विश्वविक्रम… टीम इंडियाने यूएसला पराभूत करुन रचला इतिहास!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs USA : 5 चेंडूत 4 बळी… भारताविरूद्ध 4 विकेट्स घेऊन टीम इंडियाला अडचणीत टाकणारा कोण आहे शॅडली स्कालविक?

IND vs USA : 5 चेंडूत 4 बळी… भारताविरूद्ध 4 विकेट्स घेऊन टीम इंडियाला अडचणीत टाकणारा कोण आहे शॅडली स्कालविक?

Feb 08, 2026 | 12:18 PM
Navi Mumbai Municipal Corporation: कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पास मंजुरी; नवी मुंबईच्या कचरा प्रश्नावर कायमस्वरूपी निघाला तोडगा

Navi Mumbai Municipal Corporation: कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पास मंजुरी; नवी मुंबईच्या कचरा प्रश्नावर कायमस्वरूपी निघाला तोडगा

Feb 08, 2026 | 12:16 PM
गुन्हेगारांमध्ये खळबळ! पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; 47 सराईतांवर थेट तडीपारीची कारवाई

गुन्हेगारांमध्ये खळबळ! पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; 47 सराईतांवर थेट तडीपारीची कारवाई

Feb 08, 2026 | 12:15 PM
Valentine’s Day: सिंगल आहात? कोणी फुल, चॉकेलट्स दिलं नाही? नो टेंशन, Gemini ने तयार करा रोमँटिक फोटो… वापरा हे प्रॉप्म्ट्स

Valentine’s Day: सिंगल आहात? कोणी फुल, चॉकेलट्स दिलं नाही? नो टेंशन, Gemini ने तयार करा रोमँटिक फोटो… वापरा हे प्रॉप्म्ट्स

Feb 08, 2026 | 12:11 PM
Iran-US Tension: ‘आम्ही अमेरिकेसोबत चर्चेला तयार, पण…!’ इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अणुकार्यक्रमाबद्दल स्पष्ट केली भूमिका

Iran-US Tension: ‘आम्ही अमेरिकेसोबत चर्चेला तयार, पण…!’ इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अणुकार्यक्रमाबद्दल स्पष्ट केली भूमिका

Feb 08, 2026 | 12:09 PM
Nadi Dosh: कुंडलीत नाडी दोष असल्यास लग्नात अडथळे येतात का? काय आहेत कारणे आणि उपाय

Nadi Dosh: कुंडलीत नाडी दोष असल्यास लग्नात अडथळे येतात का? काय आहेत कारणे आणि उपाय

Feb 08, 2026 | 12:08 PM
मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

Feb 08, 2026 | 12:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM