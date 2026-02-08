IND vs USA : 5 चेंडूत 4 बळी… भारताविरूद्ध 4 विकेट्स घेऊन टीम इंडियाला अडचणीत टाकणारा कोण आहे शॅडली स्कालविक?

टीम इंडिया अमेरिकेविरुद्ध एकतर्फी विजय मिळवेल अशी अपेक्षा होती. भारताच्या शक्यता खूपच जास्त अंदाजित केल्या जात होत्या. तथापि, त्यांनी मैदानात उतरताच, अमेरिकेने स्पष्ट केले की भारतासाठी विजयाचा मार्ग सोपा नसेल. जास्त वेळ वाट न पाहता, अमेरिकेने टीम इंडियाला त्रास देण्यास सुरुवात केली आणि त्यांचा वेगवान गोलंदाज शॅडली व्हॅन शाल्कविकने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तुम्हाला कदाचित हे नाव अपरिचित असेल, कारण तो यापूर्वी भारताविरुद्ध खेळलेला नाही. पण जेव्हा ते एकमेकांसमोर आले तेव्हा त्याने फक्त पाच चेंडूंमध्ये भारताची टॉप ऑर्डर एकट्यानेच उध्वस्त केली.
आता प्रश्न असा आहे की, २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पहिल्याच सामन्यात अवघ्या पाच चेंडूत भारताला अडचणीत आणणारा शॅडली स्कालविक कोण आहे? तो यूएसए क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे, जो डाव्या हाताने फलंदाजी करतो आणि उजव्या हाताने वेगवान गोलंदाजी करतो. शॅडली स्कालविक ३७ वर्षांचा आहे आणि त्याचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे झाला. त्याने केपटाऊनमध्ये शिक्षण घेतले. शॅडली स्कालविकने एप्रिल २०२४ मध्ये कॅनडाविरुद्ध यूएसए संघासाठी टी-२० मध्ये पदार्पण केले. त्याने ऑगस्ट २०२४ मध्ये कॅनडासाठी पहिला एकदिवसीय सामना खेळला.
‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video
आता तुम्हाला माहिती आहे की शॅडली स्कालविक कोण आहे. तो दक्षिण आफ्रिकेचा आहे पण तो अमेरिकेच्या संघाकडून खेळतो, जसे अनेक भारतीय क्रिकेटपटू अमेरिकेच्या संघाकडून खेळतात. सध्या, शॅडली स्कालविक २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील अमेरिकेच्या पहिल्या सामन्यात गोलंदाजी केल्यामुळे चर्चेत आहे. शॅडली स्कालविकने भारताविरुद्धच्या ४ षटकांच्या स्पेलमध्ये २५ धावा देत ४ बळी घेतले. म्हणजेच, तो केवळ सर्वात किफायतशीर गोलंदाजच नव्हता तर त्या सामन्यात अमेरिकेच्या संघाचा सर्वात यशस्वी गोलंदाजही होता.
Shadley van Schalkwyk starred with a brilliant four-wicket haul against India in a match to remember. (INDvUSA, Cricket, CricTracker, India, Shadley van Schalkwyk, T20 World Cup 2026) pic.twitter.com/UJzOzRKWqL — CricTracker (@Cricketracker) February 7, 2026
आता, शॅडली शाल्विकने चार विकेट कशा घेतल्या ते जाणून घेऊया. यापैकी तीन विकेट एकाच षटकात, फक्त पाच चेंडूंच्या अंतराने आल्या. या षटकामुळे भारतीय फलंदाज गोंधळात पडले. शॅडली शाल्विकने टाकलेला हा षटक भारतीय डावाच्या पॉवरप्लेचा शेवटचा षटक होता, ज्यामध्ये तीन विकेट पडल्या. शॅडली शाल्विकने प्रथम सहाव्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर इशान किशनला बाद केले. त्यानंतर, त्याने त्याच षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर तिलक वर्माला आणि शेवटच्या चेंडूवर शिवम दुबेला बाद केले.
३७ वर्षीय वेगवान गोलंदाज शॅडली स्कालविकने सामन्यातील शेवटची, म्हणजेच त्याची चौथी विकेट डेथ ओव्हरमध्ये घेतली. त्याने १९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर अर्शदीप सिंगला बाद केले.