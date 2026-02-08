Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttar Pradesh: लघुशंकेसाठी बसमधून उतरलेल्या प्रवाश्यांना टँकरने चिरडलं; 6 जणांचा मृत्यू, तर…

उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे यमुना एक्सप्रेसवेवर टँकरच्या धडकेत 6 प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी आहे. लघुशंकेसाठी उतरलेल्या प्रवाशांवर भरधाव टँकर चढल्याने भीषण अपघात घडला. पोलिस तपास सुरू आहे.

Feb 08, 2026 | 12:22 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मथुरातील यमुना एक्सप्रेसवेवर पहाटे भीषण अपघात
  • टँकरने चिरडल्याने 6 जणांचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी
  • लघुशंकेसाठी उतरलेल्या प्रवाशांवर भरधाव वाहनाची धडक
  • पोलिसांकडून चालकाविरोधात कारवाई व तपास सुरू
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक भीषण अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. लघुशंकेसाठी बसमधून खाली उतरलेल्या प्रवाशांना भरधाव वेगाने आलेल्या टँकरने चिरडल्याने हि हृदयद्रावक घटना घडली. अपघातात ६ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाली आहे. हा अपघात सुरीर कोतवाली हद्दीतील माईलस्टोन क्रमांक ८८ जवळ झाला.

गुन्हेगारांमध्ये खळबळ! पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; 47 सराईतांवर थेट तडीपारीची कारवाई

पोलिसांनी काय दिली माहिती?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीहून कानपुर देहातकडे जाणारी खासगी बस यमुना एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करत होती. त्यावेळी माईलस्टोन 88 जवळ काही वेळासाठी बस रस्त्याच्या कडेला थांबवण्यात आली. बस थांबताच त्यातील काही प्रवासी लघुशंकेसाठी खाली उतरले. प्रवासी रस्त्याच्या कडेला उभे असतानाच समोरून अतिवेगाने येणाऱ्या टँकरने त्यांना जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की अनेक जण हवेत उडून दूर फेकले गेले. काही प्रवासी जागीच कोसळले, तर काही गंभीर जखमी अवस्थेत रस्त्यावर पडून राहिले.

प्रवाशांच्या किंकाळ्या, मदतीसाठीचे आक्रोश आणि भीतीचे वातावरण घटनास्थळी पसरले. या अपघातामुळे काही काळ यमुना एक्सप्रेसवेवरील वाहतूकही विस्कळीत झाली. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, एक्सप्रेसवेची मदत व बचाव पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.

पथकाने जखमींना त्वरित जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी ६ जणांना मृत घोषित केले. एका जखमी व्यक्तीची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. मृतांमध्ये चार जण एकाच कुटुंबातील असल्याचे देखील समोर आले आहे. या घटनेने त्यांच्या नातेवाइकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना नियमानुसार आर्थिक मदत देण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. पोलिसांनी संबंधित टँकर ताब्यात घेतला असून चालकाची ओळख पटवून त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
या दुर्दैवी घटनेचा सखोल तपास पोलीस करत आहे.

Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात नेमका कुठे घडला?

    Ans: मथुरा जिल्ह्यातील यमुना एक्सप्रेसवेवर, माईलस्टोन क्रमांक 88 जवळ.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या भीषण धडकेत 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

  • Que: अपघाताचे प्राथमिक कारण काय?

    Ans: टँकर चालकाचा बेदरकार वेग आणि निष्काळजीपणा हे कारण मानले जात आहे.

Feb 08, 2026 | 12:22 PM

