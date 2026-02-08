Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
गुन्हेगारांमध्ये खळबळ! पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; 47 सराईतांवर थेट तडीपारीची कारवाई

पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या आदेशानुसार शहर पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत.

Updated On: Feb 08, 2026 | 12:15 PM
गुन्हेगारांमध्ये खळबळ! पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; 47 सराईतांवर थेट तडीपारीची कारवाई

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या आदेशानुसार शहर पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. पोलिस उपायुक्तांच्या चारही परिमंडळांतर्गत जानेवारी २०२६ या महिन्यात एकूण ४७ सराईत गुन्हेगारांवर तडीपार/हद्दपारची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दोन सराइत गुन्हेगारांना ‘एमपीडीए’ कायद्यान्वये एका वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.

 

खून, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, दरोड्याची तयारी, खंडणीसाठी अपहरण, गंभीर दुखापत, महिलांवरील अत्याचार, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे तसेच तडीपार आदेशाचा भंग अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरोधात ही व्यापक प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली आहे.

एमपीडीएअंतर्गत दोन गुन्हेगार स्थानबद्ध

चाकण उत्तर व उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सक्रिय असलेले रजीत लक्ष्मण येरकर (वय १९, रा. नाणेकरवाडी, ता. खेड) व रामदास मारुती साळुंके (वय ३७, रा. आंबेठाण, ता. खेड) या दोघांवर एमपीडीए कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांना अनुक्रमे येरवडा व नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात एका वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.

चार परिमंडळांत मोठी तडीपार कारवाई

परिमंडळ १ मध्ये १०, परिमंडळ २ मध्ये ९, परिमंडळ ३ मध्ये १७, तर परिमंडळ ४ मध्ये ११ सराईत गुन्हेगारांना पुणे जिल्हा, पिंपरी-चिंचवड शहर व काही प्रकरणांत रायगड जिल्ह्यातील हद्दीतून ठरावीक कालावधीसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. तडीपार करण्यात आलेले हे गुन्हेगार २० ते ५० वयोगटातील असून, त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत.

चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं?

गुन्हेगारीवर पोलिसांचे कडक धोरण

एमपीडीए व तडीपार कारवायांमुळे शहरातील गुन्हेगारीत लक्षणीय घट झाली असून, भविष्यातही गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी अशीच कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे पोलिस आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. तडीपार केलेले गुन्हेगार हद्दीत आढळल्यास तात्काळ ११२ क्रमांकावर किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालय हद्दीत चार परिमंडळांतर्गत २४ पोलिस ठाणे आहेत. या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील ४०० पेक्षा जास्त गुन्हेगारांच्या हालचालींवर पोलिसांचे बारकाईने लक्ष आहे. सराईत गुन्हेगारांना गुन्हे करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. तसेच गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस व परिणामकारक प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येत आहे. – विनय कुमार चौबे, पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड

Published On: Feb 08, 2026 | 12:15 PM

