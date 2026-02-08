Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-US Tension: 'आम्ही अमेरिकेसोबत चर्चेला तयार, पण…!' इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अणुकार्यक्रमाबद्दल स्पष्ट केली भूमिका

Iran US : इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेसोबत चर्चा पुन्हा सुरू होण्याची आशा व्यक्त केली आहे, परंतु क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर करार होण्याची शक्यता नाकारली आहे. जाणून घ्या याबाबत सविस्तर अपडेट.

Updated On: Feb 08, 2026 | 12:09 PM
Iran-US Tension: 'आम्ही अमेरिकेसोबत चर्चेला तयार, पण...!' इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अणुकार्यक्रमाबद्दल स्पष्ट केली भूमिका ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Iran US talks Oman February 2026 : पश्चिम आशियातील राजकारण सध्या एका अत्यंत नाजूक वळणावर आहे. इराण आणि अमेरिका (Iran Vs America) यांच्यातील तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, इराणने आपल्या ‘रेड लाईन्स’ (मर्यादा) स्पष्ट केल्या आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ‘अल जझीरा’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अमेरिकेसोबतच्या चर्चेवर मोठे अपडेट दिले आहेत. इराण चर्चेसाठी तयार आहे, पण देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

क्षेपणास्त्र कार्यक्रम: इराणची ‘नो कॉम्प्रमाईज’ भूमिका

इराण आणि अमेरिका यांच्यात ओमानच्या मस्कतमध्ये शुक्रवारी अत्यंत गुप्तपणे चर्चा पार पडली. या चर्चेत अमेरिकेने इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर निर्बंधांची मागणी केली होती. मात्र, अराघची यांनी हे स्पष्ट केले की, इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हा केवळ संरक्षणासाठी आहे आणि तो कधीही वाटाघाटींचा विषय असू शकत नाही. “आम्ही अणुकार्यक्रमावर बोलू शकतो, पण आमची शस्त्रे आमचा अधिकार आहेत,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली.

विमानवाहू जहाज आणि अमेरिकेचा लष्करी दबाव

एकीकडे चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे अमेरिकेने लष्करी दबाव कायम ठेवला आहे. ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय स्टीव्ह विटकॉफ आणि जावई जेरेड कुशनर यांनी अरबी समुद्रात तैनात असलेल्या ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ या महाकाय विमानवाहू जहाजाला भेट दिली. या भेटीकडे “शांतता शक्तीद्वारेच शक्य आहे” या ट्रम्प यांच्या संदेशाचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. इराणने या लष्करी हालचालींचा निषेध केला असून, “हल्ला झाला तर अमेरिकन तळांची राखरांगोळी करू,” अशी धमकी दिली आहे.

नेतान्याहू यांचा ‘ट्रम्प’ कार्ड: इस्रायलचा नवा डाव?

पुढील आठवड्यात इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू वॉशिंग्टनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत नेतान्याहू इराणच्या अणुकार्यक्रमापेक्षा त्यांच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांवर आणि इराण पुरस्कृत गटांवर (उदा. हिजबुल्ला, हमास) अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची विनंती करणार आहेत. इस्रायलच्या मते, इराण केवळ अणुबॉम्बनेच नाही, तर त्यांच्या क्षेपणास्त्रांनीही जगासाठी धोका बनला आहे.

इराणमधील अंतर्गत परिस्थिती आणि निदर्शने

बाहेरील तणावाप्रमाणेच इराणला अंतर्गत आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे. गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये इराण सरकारने ३,११७ लोकांचा मृत्यू झाल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, मानवाधिकार संघटनांचा दावा आहे की हा आकडा ७,००० च्या जवळ आहे. या परिस्थितीमुळे इराण सरकारवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मोठा दबाव आहे, ज्यामुळे त्यांना अमेरिकेशी चर्चा करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराण आणि अमेरिका यांच्यात चर्चेचा मुख्य मुद्दा काय आहे?

    Ans: मुख्य चर्चा इराणच्या अणुकार्यक्रमावर (Nuclear Program) आहे. मात्र, अमेरिका आता त्यात इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मुद्दाही जोडू पाहत आहे.

  • Que: इराणने अमेरिकन तळांना लक्ष्य करण्याची धमकी का दिली?

    Ans: अमेरिकेने अरबी समुद्रात आपली लष्करी ताकद (विमानवाहू जहाजे) वाढवली असून, हल्ल्याची शक्यता गृहीत धरून इराणने हा इशारा दिला आहे.

  • Que: नेतान्याहू-ट्रम्प भेटीचा इराणवर काय परिणाम होईल?

    Ans: इस्रायल अमेरिकेला इराणवर अधिक कडक आर्थिक आणि लष्करी निर्बंध लादण्यासाठी दबाव टाकू शकतो, ज्यामुळे चर्चेची प्रक्रिया विस्कळीत होऊ शकते.

Published On: Feb 08, 2026 | 12:09 PM

