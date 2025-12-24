लग्नातील लुक होईल आणखीनच स्पेशल! डिझायनर साडीवर घाला स्टायलिश पॅटर्नचे व्हिक्टोरिया मंगळसूत्र

सध्याच्या फॅशन युगात अनेक नवनवीन डिझाईनचे दागिने सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.सर्वच महिलांना दागिने परिधान करायला खूप जास्त आवडतात. वेगवेगळ्या डिझाईनचे दागिने घातल्यानंतर लुक अतिशय स्टायलिश आणि मॉर्डन दिसतो. सध्या सगळीकडे व्हिक्टोरिया मंगळसूत्रची मोठी क्रेझ आहे. डायमंडच्या दागिन्यांना मॉर्डन टच देऊन बनवलेले सुंदर दागिने कोणत्याही लुकवर शोभून दिसतात. लग्न झालेली प्रत्येक स्त्री गळ्यात मंगळसूत्र घालते. त्यामुळे डिझाइनर किंवा हेवी लुकवरील साडीवर व्हिक्टोरिया मंगळसूत्र घालू शकता. (फोटो सौजन्य – pinterest)