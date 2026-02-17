सौदीच्या प्रिन्सचा ट्रम्प यांना मोठा धक्का! तुर्कीसोबतच्या ‘त्या’ गुप्त करारामुळे अमेरिकेची उडाली झोप

अमेरिकेने सौदी क्राउन प्रिन्सला दिला धोका? F-35 फायटर जेटबाबत ट्रम्प यांनी खेळली ही मोठी खेळ, प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (Saudi Prince) सध्या देशाच्या संरक्षण क्षमतांमध्ये वाढ आणि विविधतेसाठी पर्याय शोधत आहे. व्हिजन २०३० साठी सौदी अरेबिया आपल्या देशाच्या संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सौदीने तुर्कीसोबत पाचव्या स्टेल्थ लढाऊ विमान KAAN रुची दाखवली आहे. यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चा देखील सुरु आहे. पण याने अमेरिका मात्रज चिंतेते आला आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिका सौदीचा संरक्षण गरजांसाठी पारंपारिक भागीदार राहिला आहे. मात्र अचानक तुर्की (Turkey) आणि पाकिस्तानकडे त्याच्या झुकावाने ट्रम्प यांना चिंतेते टाकले आहे. सौदी अरेबियाने तुर्की किंवा पाकिस्तानसोबत करार केल्यास अमेरिकेच्या शस्त्रनिर्मिती कंपन्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच मध्यपूर्वेत देखील यामुळे तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाला F-35 लढाऊ विमान खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता. तर याच्या बदल्यात सौदी अरेबिया अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक करणार होता. परंतु सध्या सौदीने तुर्कीच्या लढाऊ विमानांमध्ये रस दाखवला आहे. यावरुन सौदीला स्वत:च्या संरक्षणासाठी कोणा एका देशावरच अवलंबून राहायचे नसल्याचे स्पष्ट होते.
याच वेळी सौदी अरेबियाने पाकिस्तानसोबतचही संरक्षण सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा केली आहे. पाकिस्तानकडे चीनी बनावटीची लढाऊ शस्त्रे असून सौदी ती खरेदी करण्याच्या विचारात आहे. अमेरिकेच्या दबावानंतरही सौदीच्या या पावलामुळे अमेरिका सध्या चिंतेत आहे. सध्या तुर्कीकडून लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या विचारतही सौदी पुनर्विचार करण्याची शक्यता कमी आहे. हा अमेरिकेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते, सौदीचा हा निर्णय संरक्षण करारातील विविधता दर्शवतो आहे.
Ans: सौदी अरेबियाने तुर्कीच्या पाचव्या पिढीच्या KAAN या लढाऊ विमानाच्या खरेदीचा विचार केला आहे.
Ans: सौदी अरेबिया सौदी अरेबिया आपल्या देशाच्या संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याचा उद्देश सौदीरा देशाच्या संरक्षणासाठी कोणत्या एका देशावर अवलंबून राहायचे नाही. तसेच संरक्षण करारात विविधता आणायची आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाला F-35 लढाऊ विमान खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता.