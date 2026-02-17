Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mohammad Shami ची आग ओकणारी गोलंदाजी! ८ गडी बाद करत निवड समितीचे टेन्शन वाढवलं; पुनरागमनासाठी ठोकला दावा

मोहम्मद शमीने आपल्या धारदार गोलंदाजीने क्रिकेट विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जम्मू-काश्मीरविरुद्ध खेळताना शमीने तब्बल ८ गडी बाद करत बंगालला पहिल्या डावात महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली.

Updated On: Feb 17, 2026 | 10:03 PM
Mohammad Shami ची आग ओकणारी गोलंदाजी! (Photo Credit- X)

  • मोहम्मद शमीची आग ओकणारी गोलंदाजी!
  • ८ गडी बाद करत अगरकर आणि BCCI चं टेन्शन वाढवलं
  • पुनरागमनासाठी ठोकला दावा
Mohammad Shami Eight Wicket Haul: भारतीय संघाचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने (Mohammad Shami) रणजी करंडक २०२५-२६ च्या उपांत्य फेरीत आपल्या धारदार गोलंदाजीने क्रिकेट विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जम्मू-काश्मीरविरुद्ध खेळताना शमीने तब्बल ८ गडी बाद करत बंगालला पहिल्या डावात महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली. ३५ वर्षीय शमीने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील आपली सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवत आगामी श्रीलंका कसोटी मालिकेसाठी भारतीय निवड समितीचे दरवाजे जोरात ठोठावले आहेत.

करकिर्दीतील सर्वोत्तम स्पेल

बंगालच्या ३२८ धावांच्या प्रत्युत्तरात जम्मू-काश्मीरचा संघ मोठ्या धावसंख्येकडे कूच करत होता. मात्र, मोहम्मद शमीने ९० धावांत ८ बळी घेत पाहुण्या संघाचा डाव ३०२ धावांवर गुंडाळला. यामुळे बंगालला २६ धावांची निसटती पण मोलाची आघाडी मिळाली. शमीचा यापूर्वीचा सर्वोत्तम विक्रम ७९ धावांत ७ बळी असा होता, जो त्याने आज मोडीत काढला.

मोहम्मद शमीचा BCCI ला इशारा! घातक गोलंदाजीने पुन्हा उडवली फलंदाजांची भंबेरी; भारतीय संघात परण्याचा ठोकला दावा 

अजित आगरकर आणि निवड समितीसाठी मोठा संदेश

गेल्या वर्षी पार पडलेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर मोहम्मद शमीला भारतीय संघात स्थान मिळालेले नाही. मात्र, या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर शमीने मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आणि त्यांच्या पॅनेलला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. भारताची पुढील कसोटी मालिका श्रीलंकेविरुद्ध होणार असून, शमीच्या या फॉर्ममुळे त्याच्या निवडीचा दावा आता अधिक मजबूत झाला आहे.

तळाच्या फलंदाजांची दाणादाण

प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एका डावात ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त विकेट घेण्याची शमीची ही १५ वी वेळ आहे. त्याने जम्मू-काश्मीरच्या शुभम खजूरियापासून ते युधवीर सिंहपर्यंत ८ फलंदाजांना तंबूत धाडले. विशेषतः ९ व्या विकेटसाठी आकिब नबी आणि युधवीर सिंह यांनी ६४ धावांची भागीदारी करत बंगालची चिंता वाढवली होती. मात्र, शमीने या जोडीला अवघ्या ७ धावांच्या अंतरात बाद करत बंगालचे वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित केले. बंगालचे उर्वरित दोन बळी मुकेश कुमारने टिपले.

घरगुती क्रिकेटमध्ये शमीची ‘सुपरफास्ट’ घोडदौड

भारतीय संघातून दुर्लक्षित राहूनही शमीने खचून न जाता घरगुती क्रिकेटमध्ये आपली छाप पाडली आहे. या हंगामातील त्याची आकडेवारी थक्क करणारी आहे. रणजी ट्रॉफीमध्ये आतापर्यंत एकूण ३६ विकेट्स (सरासरी १६.५२). सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये ७ सामन्यांत १६ बळी (बंगालसाठी सर्वाधिक यशस्वी). तर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ७ सामन्यांत १५ बळी घेतले आहे. आकिब नबीनंतर या हंगामात सर्वाधिक बळी घेणारा तो दुसरा वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. शमीचा सध्याचा स्ट्राइक रेट ३६.५८ इतका प्रभावी असून तो पूर्णपणे लयीत असल्याचे दिसून येत आहे.

IPL 2026 Retention: “हस, तू लखनऊमध्ये आहेस…”LSG चे मालक संजीव गोयंकांकडून Mohammad Shami चे ‘खास’ स्वागत 

Published On: Feb 17, 2026 | 10:02 PM

