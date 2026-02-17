Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या १८ फेब्रुवारीच्या महासभेत ‘टिपू सुलतान चौक’ हे नाव रद्द करण्याचा प्रस्ताव भाजपकडून मांडण्यात आल्याने शहरात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. विशेष म्हणजे ३ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या महासभेत ठराव क्रमांक २७ अंतर्गत लोधा कॉम्प्लेक्स मार्गावरील चौकाला टिपू सुलतान यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र मेहता यांनी मांडला होता आणि तो भाजपच्या बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. आता त्याच नावाला रद्द करण्याचा प्रस्ताव भाजपकडून आणण्यात आल्याने विरोधकांनी दुहेरी भूमिकेचा आरोप केला आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या १८ फेब्रुवारीच्या महासभेत ‘टिपू सुलतान चौक’ हे नाव रद्द करण्याचा प्रस्ताव भाजपकडून मांडण्यात आल्याने शहरात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. विशेष म्हणजे ३ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या महासभेत ठराव क्रमांक २७ अंतर्गत लोधा कॉम्प्लेक्स मार्गावरील चौकाला टिपू सुलतान यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र मेहता यांनी मांडला होता आणि तो भाजपच्या बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. आता त्याच नावाला रद्द करण्याचा प्रस्ताव भाजपकडून आणण्यात आल्याने विरोधकांनी दुहेरी भूमिकेचा आरोप केला आहे.