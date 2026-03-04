Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Photos »
  • What Did Rashmika Mandanna Tie On Her Forehead At The Wedding Know The Unique Traditions From Different Indian States

अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने लग्नात कपाळाला काय बांधले होते? जाणून घ्या वेगवेगळ्या प्रांतातील खास प्रथा

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या विवाह सोहळ्याची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. त्यांनी विवाह सोहळ्यात परिधान केलेले दागिने पाहून नेटकरीसुद्धा आश्चर्यचकित झाले आहे. दागिन्यांसोबत रश्मिकाने लग्नाच्या वेळी डोक्याला बांधलेल्या बारीक पिवळी पटीने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हिंदू धर्मात विविह सोहळ्याला खूप जास्त महत्व आहे. लग्न सोहळ्यात मंत्रोपचार करून सर्व विधी केले जातात. मराठी विवाह सोहळ्यात मुंडावळ्या बांधल्या जातात, त्याप्रमाणे इतर धर्मांमध्ये सुद्धा वेगवेगळे गोष्टी लग्न सोहळ्यात परिधान करण्यास दिल्या जातात. चला तर जाणून घेऊया वेगवेगळ्या प्रांताच्या प्रथा. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:35 PM
अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने लग्नात कपाळाला बांधले होते? जाणून घ्या वेगवेगळ्या प्रांतातील खास प्रथा

अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने लग्नात कपाळाला बांधले होते? जाणून घ्या वेगवेगळ्या प्रांतातील खास प्रथा

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 रश्मिकाने लग्नाच्या वेळी डोक्याला बांधलेल्या पिवळ्या पट्टीला नेथी चुट्टी असे म्हंटले जाते. तामिळ लग्न सोहळ्यात नेथी चुट्टीचे विशेष महत्व आहे. त्यामुळे रश्मिका मंदानाने सुद्धा नेथी चुट्टी बांधली होती.

रश्मिकाने लग्नाच्या वेळी डोक्याला बांधलेल्या पिवळ्या पट्टीला नेथी चुट्टी असे म्हंटले जाते. तामिळ लग्न सोहळ्यात नेथी चुट्टीचे विशेष महत्व आहे. त्यामुळे रश्मिका मंदानाने सुद्धा नेथी चुट्टी बांधली होती.

2 / 5 मराठी विवाह सोहळ्यात नवरा नवरीला मुंडावळ्या बांधण्यास दिल्या जातात. या मुंडावळ्या मोती किंवा रंगीत मण्यांपासून बनवल्या जातात. मुंडावळ्या कपाळाला दिसल्या की नवरानवरी लगेच ओळखून येतात.

मराठी विवाह सोहळ्यात नवरा नवरीला मुंडावळ्या बांधण्यास दिल्या जातात. या मुंडावळ्या मोती किंवा रंगीत मण्यांपासून बनवल्या जातात. मुंडावळ्या कपाळाला दिसल्या की नवरानवरी लगेच ओळखून येतात.

3 / 5 राजस्थानी नवरीच्या डोक्यावर बोरला असते. याशिवाय पारंपरिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा इतर सणावाराच्या दिवसांमध्ये राजस्थानी महिला डोक्यात बोरला घालतात.

राजस्थानी नवरीच्या डोक्यावर बोरला असते. याशिवाय पारंपरिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा इतर सणावाराच्या दिवसांमध्ये राजस्थानी महिला डोक्यात बोरला घालतात.

4 / 5 बंगाली नवरीच्या डोक्यावर मुकूट घातले जाते. हे मुकुट प्रामुख्याने चांदीचे असते. मराठी लग्नात ज्याप्रमाणे मुंडावळ्या घातल्या जातात त्याप्रमाणे बंगाली लग्नात नवरा नवरीच्या डोक्यात मुकुट घातले जाते.

बंगाली नवरीच्या डोक्यावर मुकूट घातले जाते. हे मुकुट प्रामुख्याने चांदीचे असते. मराठी लग्नात ज्याप्रमाणे मुंडावळ्या घातल्या जातात त्याप्रमाणे बंगाली लग्नात नवरा नवरीच्या डोक्यात मुकुट घातले जाते.

5 / 5 साऊथ इंडियन विवाह सोहळ्यात नवरा नवरीच्या डोक्याला पिवळ्या रंगाची पट्टी बांधण्यास दिली जाते. या पट्टीला विवाह सोहळ्यात खूप जास्त महत्व आहे.

साऊथ इंडियन विवाह सोहळ्यात नवरा नवरीच्या डोक्याला पिवळ्या रंगाची पट्टी बांधण्यास दिली जाते. या पट्टीला विवाह सोहळ्यात खूप जास्त महत्व आहे.

Web Title: What did rashmika mandanna tie on her forehead at the wedding know the unique traditions from different indian states

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने लग्नात कपाळाला काय बांधले होते? जाणून घ्या वेगवेगळ्या प्रांतातील खास प्रथा

अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने लग्नात कपाळाला काय बांधले होते? जाणून घ्या वेगवेगळ्या प्रांतातील खास प्रथा

Mar 04, 2026 | 03:35 PM
Bigg Boss Marathi 6: तीन नवीन Wild Card सदस्यांचे षडयंत्र! आता प्राजक्ताला मिळणार नवीन आधार; ‘नवा सिक्रेट ग्रुप’?

Bigg Boss Marathi 6: तीन नवीन Wild Card सदस्यांचे षडयंत्र! आता प्राजक्ताला मिळणार नवीन आधार; ‘नवा सिक्रेट ग्रुप’?

Mar 04, 2026 | 03:35 PM
Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

Mar 04, 2026 | 03:34 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
व्यापाऱ्याच्या मुलाचे अपहरण नीरा पोलिसांच्या सर्जिकल नाकाबंदीत सुखरूप सुटका

व्यापाऱ्याच्या मुलाचे अपहरण नीरा पोलिसांच्या सर्जिकल नाकाबंदीत सुखरूप सुटका

Mar 04, 2026 | 03:32 PM
Car Engine Tips: ‘या’ 5 चुका आणि तुमची आवडती कार होईल बेकार! वेळीच द्या लक्ष

Car Engine Tips: ‘या’ 5 चुका आणि तुमची आवडती कार होईल बेकार! वेळीच द्या लक्ष

Mar 04, 2026 | 03:30 PM
Recipe : सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट, घरी बनवा कुरकुरीत मार्केट स्टाईल ‘ब्रेड कटलेट’

Recipe : सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट, घरी बनवा कुरकुरीत मार्केट स्टाईल ‘ब्रेड कटलेट’

Mar 04, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM