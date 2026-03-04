अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने लग्नात कपाळाला काय बांधले होते? जाणून घ्या वेगवेगळ्या प्रांतातील खास प्रथा

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या विवाह सोहळ्याची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. त्यांनी विवाह सोहळ्यात परिधान केलेले दागिने पाहून नेटकरीसुद्धा आश्चर्यचकित झाले आहे. दागिन्यांसोबत रश्मिकाने लग्नाच्या वेळी डोक्याला बांधलेल्या बारीक पिवळी पटीने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हिंदू धर्मात विविह सोहळ्याला खूप जास्त महत्व आहे. लग्न सोहळ्यात मंत्रोपचार करून सर्व विधी केले जातात. मराठी विवाह सोहळ्यात मुंडावळ्या बांधल्या जातात, त्याप्रमाणे इतर धर्मांमध्ये सुद्धा वेगवेगळे गोष्टी लग्न सोहळ्यात परिधान करण्यास दिल्या जातात. चला तर जाणून घेऊया वेगवेगळ्या प्रांताच्या प्रथा. (फोटो सौजन्य – pinterest)