Car Engine Tips: ‘या’ 5 चुका आणि तुमची आवडती कार होईल बेकार! वेळीच द्या लक्ष

अनेकदा लोक त्यांच्या कारच्या एक्सटिरिअर आणि आतील भागाला पॉलिश करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करतात, परंतु इंजिनची काळजी घेणे विसरतात. सुरुवातीला, इंजिनमध्ये किरकोळ समस्या निर्माण होतात, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्या आणखी वाढू शकतात. इंजिन दुरुस्ती खूप महाग असते आणि जर या समस्या सोडवल्या नाहीत तर त्यामुळे मोठा खर्च येण्याची शक्यता आहे.
जर तुम्ही कारचे घाणेरडे ऑइल बदलले नाही तर इंजिनचे भाग खराब होऊ लागतात. परिणामी, इंजिन बंद होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, एअर फिल्टरची काळजी घेणे महत्वाचे आहे, कारण इंजिनला इंधन जाळण्यासाठी हवेची आवश्यकता असते. जर फिल्टर बंद झाला तर इंजिनमधून हवा बाहेर पडू शकत नाही, परिणामी मायलेज कमी होते.
जर तुमची कार जास्त गरम होऊ लागली, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, कारण त्याचा इंजिनवर हानिकारक परिणाम होऊ शकतो. जास्त गरम झाल्यामुळे अनेक नाजूक भागांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे इंजिनमध्ये मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात आणि कधीकधी इंजिनमध्ये बिघाड देखील होतो.
अनेक लोकांना क्लच पेडलवर सतत पाय ठेवण्याची सवय असते. या सवयीमुळे इंजिनची पूर्ण ताकद चाकांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे कार अधिक इंधन खर्च करू लागते ज्यामुळे मायलेज कमी होते. क्लच व्यवस्थित काम करत नसल्यास कार पुढे नेण्यासाठी इंजिनला जास्त ताकद लावावी लागते, ज्यामुळे इंजिनची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होऊ शकते.
कार बराच वेळ उभी असल्यास इंजिन ऑईल खाली साचलेले असते. अशावेळी इंजिन सुरू करताच कार वेगाने चालवल्यास इंजिनचे भाग पुरेशा ऑईलशिवाय एकमेकांवर घासले जातात. त्यामुळे इंजिनच्या आतील भागांना नुकसान होण्याची शक्यता वाढते. थंड इंजिनवर लगेच दबाव टाकल्यास त्याची कार्यक्षमता आणि ताकद कमी होऊ शकते.
कारच्या सर्विसिंगदरम्यान इंजिनमधील जुने ऑइल आणि फिल्टर बदलले जातात. जर सर्विसिंग वेळेवर केले नाही, तर इंजिनमध्ये घाण साचू लागते आणि त्याचे भाग जाम होऊ शकतात. कारमधील अनेक भाग एकमेकांशी जोडलेले असतात, त्यामुळे वेळेवर सर्विसिंग न झाल्यास इतर भागांमध्ये झालेला बिघाडही इंजिनवर नकारात्मक परिणाम करू शकते.