व्यापाऱ्याच्या मुलाचे अपहरण नीरा पोलिसांच्या सर्जिकल नाकाबंदीत सुखरूप सुटका

‘ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या…’, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील वाहतूक कोंडींवर मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय
घटनेची माहिती मिळताच जेजुरी पोलिसांनी निरा पोलीस दूरक्षेत्राच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने जेऊर निरा मार्गावर तात्काळ नाकाबंदी उभारली. पोलिस उपनिरीक्षक रविराज कोकरे हरिश्चंद्र करे, प्रसाद कोळेकर यांनी तातडीने कारवाई करत अपहरण करण्याचा मार्ग बंद केला. संशयित वाहनाचा शोध सुरू असतानाच जेऊरकडून पिसुटीकडे जाणारी संशयित कार पोलिसांच्या नजरेस पडली.
अपहरणकर्ते पळण्यात यशस्वी– अपहरणकरांनी उसाच्या पिकाचा फायदा घेत घटनास्थळावरून पळ काढला, पण पोलिसांनी तत्परतेने कारमधून युवकाला बाहेर काढत त्याची सुरक्षित सुटका केली. यानंतर जेजुरी पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे आणि त्यांची टीम घटनास्थळी दाखल झाली. त्यानंतर युवकाला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून ती सुखरूय असल्याची माहिती पैलिसांनी दिली आहे.
वाहन अडवण्याचा प्रयत्न करताच चालकाने वेग वाढवला; मात्र अरुंद रस्ता आणि घाईगडबडीत कार उसाच्या शेतात जाऊन कार अडकली. परिस्थितीने नाट्यमय वळण घेतले.
