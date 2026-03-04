Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
व्यापाऱ्याच्या मुलाचे अपहरण नीरा पोलिसांच्या सर्जिकल नाकाबंदीत सुखरूप सुटका

पोलिसांनी अत्यंत शिताफीने सापळा रचत आरोपींचा माग काढला आणि अल्पावधीतच मुलाची सुखरूप सुटका करण्यात यश मिळवले. या धाडसी कारवाईमुळे मोठा अनर्थ टळला असून नागरिकांकडून पोलिसांच्या तत्परतेचे कौतुक केले जात आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:39 PM
Pune Crime news

  • व्यापाऱ्याच्या मुलाचे अज्ञात व्यक्तींनी अपहरण केले.
  • घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली.
  • नीरा पोलिसांनी तात्काळ सर्जिकल नाकाबंदी केली.
  • संशयित वाहनांची तपासणी करत सापळा रचला.
नीरा, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क. पुणे जिल्ह्यातील कापूरहोळ परिसर मंगळवारी दुपारी अक्षरशः थरारून गेला. एका नामांकित व्यापाऱ्याच्या १८ वर्षीय मुलाचे भरदिवसा अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झालं, मात्र जेजुरी पोलीस स्टेशन आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे काही तासांतच युवकाची सुखरूप सुटका करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. मंगळवारी दुपारी कापूरहोळ येथून एका पांढऱ्या (एक्स यू व्ही ७००) एम एच १२ एक्स.इ ५३५३ या कारमधून युवकाला जबरदस्तीने घेऊन जाण्यात आले. हा प्रकार अचानक घडल्याने गावात एकच खळबळ उडाली.

‘ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या…’, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील वाहतूक कोंडींवर मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय

घटनेची माहिती मिळताच जेजुरी पोलिसांनी निरा पोलीस दूरक्षेत्राच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने जेऊर निरा मार्गावर तात्काळ नाकाबंदी उभारली. पोलिस उपनिरीक्षक रविराज कोकरे हरिश्चंद्र करे, प्रसाद कोळेकर यांनी तातडीने कारवाई करत अपहरण करण्याचा मार्ग बंद केला. संशयित वाहनाचा शोध सुरू असतानाच जेऊरकडून पिसुटीकडे जाणारी संशयित कार पोलिसांच्या नजरेस पडली.

अपहरणकर्ते पळण्यात यशस्वी– अपहरणकरांनी उसाच्या पिकाचा फायदा घेत घटनास्थळावरून पळ काढला, पण पोलिसांनी तत्परतेने कारमधून युवकाला बाहेर काढत त्याची सुरक्षित सुटका केली. यानंतर जेजुरी पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे आणि त्यांची टीम घटनास्थळी दाखल झाली. त्यानंतर युवकाला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून ती सुखरूय असल्याची माहिती पैलिसांनी दिली आहे.
वाहन अडवण्याचा प्रयत्न करताच चालकाने वेग वाढवला; मात्र अरुंद रस्ता आणि घाईगडबडीत कार उसाच्या शेतात जाऊन कार अडकली. परिस्थितीने नाट्यमय वळण घेतले.

Ajit Pawar plane crash : अजितदादांचा विमान अपघात की घातपात? एक महिना झाला तरीही काय सांगतो तपास?

Web Title: Traders son kidnapped rescued safely in nira polices surgical strike operation

Published On: Mar 04, 2026 | 03:32 PM

संबंधित बातम्या

