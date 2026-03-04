Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

Iran attack on US radar Qatar 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता अशा वळणावर पोहोचले आहे जिथे तंत्रज्ञान आणि पैसा यापेक्षा ‘अचूकता’ वरचढ ठरत आहे. अयातुल्ला खामेनी यांच्या निधनाचा बदला घेण्यासाठी इराणने (Iran) अमेरिकेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आर्थिक आणि धोरणात्मक धक्का दिला आहे. कतारमधील अल उदेद (Al Udeid) या अमेरिकेच्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या हवाई तळावर इराणने केलेल्या हल्ल्यात अमेरिकेचे १.१ अब्ज डॉलर्सचे (AN/FPS-132) रडार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. या एका घटनेने अमेरिकेच्या लष्करी वर्चस्वाचे धिंडवडे काढले असून संपूर्ण आखाती प्रदेशात खळबळ उडाली आहे.
कतारच्या हवाई संरक्षण दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री इराणने अल उदेद तळावर ६५ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि १२ आत्मघाती ड्रोन्सद्वारे हल्ला केला. कतारने अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे १०१ पैकी ९९ हल्ले हवेतच रोखले. मात्र, इराणच्या ‘असममित युद्धाच्या’ (Asymmetric Warfare) रणनीतीनुसार, त्यांना यशासाठी केवळ एका संधीची गरज होती. दोन क्षेपणास्त्रे तळाच्या सुरक्षा भिंतीत घुसण्यात यशस्वी झाली आणि त्यातील एका UAV (ड्रोन) ने थेट मुख्य रडार स्टेशनला धडक दिली. या भीषण स्फोटात अब्जावधींचे रडार भंगारात रूपांतरित झाले, तर ८ ते १६ लोक गंभीर जखमी झाले आहेत.
हे रडार केवळ एक यंत्र नव्हते, तर मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचे ‘डोळे’ होते. ५,००० किलोमीटरची रेंज असलेले हे AN/FPS-132 रडार संपूर्ण आखातातील क्षेपणास्त्र हालचालींवर नजर ठेवत असे. अमेरिकेच्या ‘पॅट्रियट’ आणि ‘थाड’ (THAAD) या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालींना नेमकी माहिती पुरवण्याचे काम हेच रडार करत होते. आता हे रडार नष्ट झाल्यामुळे अमेरिकेचे संरक्षण कवच ‘अंधारात’ चाचपडत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे रडार पुन्हा उभारण्यासाठी कित्येक महिने आणि अब्जावधी डॉलर्स लागतील, तोपर्यंत अमेरिकेचे आखातातील सर्व तळ इराणच्या क्षेपणास्त्रांच्या थेट लक्ष्यावर राहतील.
🚨 HOLY HELLLLLLL: Iran just took out a $1.1 billion radar at the most fortified US base in the Middle East with a single missile. THIS IS BAD!!! That radar was the backbone of ALL US missile defense in the Gulf. Every Patriot. Every THAAD. Now operating blind. Qatar… pic.twitter.com/Sp4YQYj0Rz — Brian Allen (@allenanalysis) March 4, 2026
या रडारच्या विनाशाचा परिणाम केवळ लष्करी तळावरच नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे. हे रडार त्या सामुद्रधुनींचे रक्षण करत होते जिथून जगाचा ३०% तेल पुरवठा होतो. अमेरिकेने नुकताच जहाजांना नौदल संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण जेव्हा अमेरिका आपल्या सर्वात सुरक्षित तळावरील रडारचे रक्षण करू शकली नाही, तेव्हा मालवाहू जहाजांच्या सुरक्षिततेची हमी कोण देणार? हा प्रश्न आता जागतिक स्तरावर विचारला जात आहे.
लष्करी तज्ज्ञांच्या मते, हा हल्ला ‘कॉस्ट-इफेक्टिव्ह’ युद्धाचे उत्तम उदाहरण आहे. इराणने कदाचित काही लाखांच्या ड्रोनचा वापर करून अमेरिकेचे अब्जावधींचे नुकसान केले. अमेरिकेला प्रत्येक वेळी १००% अचूकता लागते, पण इराणला यश मिळवण्यासाठी फक्त १% संधी पुरेशी ठरली. या हल्ल्याने सिद्ध केले आहे की, कितीही महागडी यंत्रणा असली तरी ती ‘ड्रोन स्वॉर्म’ सारख्या स्वस्त पण प्रभावी तंत्रज्ञानासमोर हतबल ठरू शकते. आता अमेरिका या ‘अपमानास्पद’ नुकसानीचा बदला कसा घेणार? इराणचे पुढचे लक्ष्य कोणते असेल? या प्रश्नांनी जागतिक राजकारणात नवा तणाव निर्माण केला आहे.
Ans: इराणने अमेरिकेचे सर्वात प्रगत AN/FPS-132 (Early Warning Radar) नष्ट केले आहे, ज्याची किंमत १.१ अब्ज डॉलर्स आहे.
Ans: हे रडार कतारमधील अमेरिकेच्या अल उदेद (Al Udeid) हवाई तळावर तैनात होते.
Ans: यामुळे अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणेला (Patriot/THAAD) शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांची पूर्वसूचना मिळणार नाही, ज्यामुळे ते आता 'अंधारात' काम करतील.