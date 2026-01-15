Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • What Is The Best Time To Drink Fresh Fruit Juice Benefits Of Drinking Fruit Juice

ताज्या फळांचा रस पिण्याची योग्य वेळ कोणती? सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी फळांचा रस प्यायल्यास शरीराला होणारे फायदे

सकाळच्या नाश्त्यात अनेकांना फळांचा रस पिण्याची सवय असते. फळांचा रस प्यायल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. वर्षाच्या बाराही महिने सर्वच ऋतूंमध्ये फळांचे नियमित सेवन करावे. शरीर ताजेतवाने आणि फ्रेश ठेवण्यासाठी फळांचा रस प्यायला जातो. काहींना फळे खायला आवडतात तर काहींना फळांचा रस प्यायला आवडतो. पण बऱ्याचदा प्रश्न पडतो की फळांचा रस उपाशी पोटी प्यावा की सकाळच्या नाश्त्यात प्यावा? म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला फळांचा रस पिण्याची योग्य वेळ कोणती, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:24 AM
ताज्या फळांचा रस पिण्याची योग्य वेळ कोणती? सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी फळांचा रस प्यायल्यास शरीराला होणारे फायदे

ताज्या फळांचा रस पिण्याची योग्य वेळ कोणती? सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी फळांचा रस प्यायल्यास शरीराला होणारे फायदे

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी नियमित फळांचा रस प्यावा. पण कोणत्याही फळांचा रस प्यायल्यास शरीराला फायदे होण्याऐवजी शरीराचे गंभीर नुकसान होण्याची शक्यता असते. फळांच्या रसात असलेले गुणकारी घटक शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात.

शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी नियमित फळांचा रस प्यावा. पण कोणत्याही फळांचा रस प्यायल्यास शरीराला फायदे होण्याऐवजी शरीराचे गंभीर नुकसान होण्याची शक्यता असते. फळांच्या रसात असलेले गुणकारी घटक शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात.

2 / 5 डॉक्टरांच्या मते, फळांचा रस पिण्याची योग्य वेळ ठरलेली असते. सकाळच्या वेळी फळांचा रस पिणे शरीरासाठी अतिशय गुणकारी मानले जाते. रात्रभराच्या झोपेनंतर शरीराला उर्जे मिळते.

डॉक्टरांच्या मते, फळांचा रस पिण्याची योग्य वेळ ठरलेली असते. सकाळच्या वेळी फळांचा रस पिणे शरीरासाठी अतिशय गुणकारी मानले जाते. रात्रभराच्या झोपेनंतर शरीराला उर्जे मिळते.

3 / 5 सकाळी उपाशी पोटी फळांचा रस प्यायल्यास शरीरात जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि नैसर्गिकरित्या शरीर डिटॉक्स होते. वर्कआउट किंवा व्यायामाच्या अर्ध्या तासाने फळांचा रस प्यावा.

सकाळी उपाशी पोटी फळांचा रस प्यायल्यास शरीरात जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि नैसर्गिकरित्या शरीर डिटॉक्स होते. वर्कआउट किंवा व्यायामाच्या अर्ध्या तासाने फळांचा रस प्यावा.

4 / 5 सकाळी फळांचा रस प्यायल्यामुळे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सची पातळी संतुलित राहते. पण रात्री झोपण्याआधी चुकूनही फळांचा रस पिऊ नये. यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते.

सकाळी फळांचा रस प्यायल्यामुळे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सची पातळी संतुलित राहते. पण रात्री झोपण्याआधी चुकूनही फळांचा रस पिऊ नये. यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते.

5 / 5 रात्री शरीराची पचनक्रिया मंदावते. त्यामुळे जेवणासोबत फळांचा रस अजिबात पिऊ नये. यामुळे पचनक्रियेत अनेक अडथळे निर्माण होतात आणि आरोग्य बिघडून जाते.

रात्री शरीराची पचनक्रिया मंदावते. त्यामुळे जेवणासोबत फळांचा रस अजिबात पिऊ नये. यामुळे पचनक्रियेत अनेक अडथळे निर्माण होतात आणि आरोग्य बिघडून जाते.

Web Title: What is the best time to drink fresh fruit juice benefits of drinking fruit juice

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 10:24 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Jan 21, 2026 | 08:37 AM
Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Jan 21, 2026 | 08:33 AM
…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

Jan 21, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM