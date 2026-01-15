ताज्या फळांचा रस पिण्याची योग्य वेळ कोणती? सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी फळांचा रस प्यायल्यास शरीराला होणारे फायदे

सकाळच्या नाश्त्यात अनेकांना फळांचा रस पिण्याची सवय असते. फळांचा रस प्यायल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. वर्षाच्या बाराही महिने सर्वच ऋतूंमध्ये फळांचे नियमित सेवन करावे. शरीर ताजेतवाने आणि फ्रेश ठेवण्यासाठी फळांचा रस प्यायला जातो. काहींना फळे खायला आवडतात तर काहींना फळांचा रस प्यायला आवडतो. पण बऱ्याचदा प्रश्न पडतो की फळांचा रस उपाशी पोटी प्यावा की सकाळच्या नाश्त्यात प्यावा? म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला फळांचा रस पिण्याची योग्य वेळ कोणती, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)