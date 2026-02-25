Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilyanagar News: शेतकरी-कामगारांच्या प्रश्नांसाठी अकोलेहून अहिल्यानगरकडे लाल वादळाची कूच; 148 किमी पायी मोर्चा

विविध मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी राजूर येथून शेतकरी, कामगारांचा अहिल्यानगरच्या दिशेने लॉंगमार्च निघाला आहे. चला त्यांच्या मागण्यांबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 25, 2026 | 06:50 PM
  • अकोलेहून शेतकरी व कामगार यांची अहिल्यानगरकडे कूच
  • विविध मागण्यांसाठी शेतकरी व कामगारांचा लॉंगमार्च
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
शेतकरी आणि कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राजूर (ता. अकोले) येथून आज अहिल्यानगरच्या दिशेने लाँग मार्चला सुरुवात झाली. All India Kisan Sabha आणि Centre of Indian Trade Unions (CITU) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आंदोलन हाती घेण्यात आले आहे.

मंगळवारी राजूर येथून निघालेला मोर्चा सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजता इंदोरी फाटा येथे पोहोचला. आंदोलकांचा रात्रीचा मुक्काम अकोले येथील पोलिस मैदानावर आहे. हा लाँग मार्च अकोले, संगमनेर, लोणी मार्गे सुमारे १४८ किलोमीटर अंतर पायी पार करत अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे.

नाशिक व ठाणे-पालघर येथील लाँग मार्चमध्ये तसेच २०२३ मधील अकोले-लोणी लाँग मार्चमध्ये मान्य झालेल्या मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, तसेच नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेबाबत दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

  • अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वन व गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची पुनर्पडताळणी करावी.
  • घराच्या तळजमिनी संबंधितांच्या नावे कराव्यात.
  • बांधकाम कामगारांसाठी सर्व आजारांवर लागू होणारी वैद्यकीय योजना राबवावी.
  • पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे देवठाण आणि बोटा स्थानकांसह पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसारच राबवावी.
  • शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अर्धवेळ परिचर, अंगणवाडी सेविका, आशा व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा.
  • भंडारदरा परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचन व पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
  • निराधारांना किमान पाच हजार रुपये मानधन द्यावे.
  • वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक दर्जात रूपांतरित कराव्यात.

लाँग मार्चचे नेतृत्व

राजूर येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाला निवेदन देऊन लाँग मार्चची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली. शेतकरी, कर्मचारी व कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, ताराचंद विधे आणि सचिन ताजने हे या लाँग मार्चचे नेतृत्व करत आहेत.

डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले, “महिन्याला अवघ्या २,५०० रुपयांवर काम करणारे पोषण आहार कर्मचारी मोठ्या आशेने या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. व्यवस्थेने कष्टकऱ्यांच्या माथी मारलेला संघर्ष किती तीव्र आहे, याची ही जाणीव आहे.”

मुंबईत बैठकीची शक्यता

राज्य सरकारकडून मंत्रालयात या संदर्भात बैठक घेण्याबाबत सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. संबंधित विभागांचे मंत्री बैठकीत प्रत्येकी २० मिनिटे देणार असल्याचे समजते. मात्र चर्चा सुरू असली तरी आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे किसान सभा व सीटू संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

आता हा लाँग मार्च अहिल्यानगरपर्यंत पोहोचतो की त्याआधीच चर्चेतून तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

