Naga Chaitanyaच्या ‘NC24’चा नवा पोस्टर प्रदर्शित, Vrushakarmaची खास झलक या दिवशी होणार रिलीज

निर्मात्यांनी घोषणा केली आहे की "वृषकर्मा" चा एक खास प्रिव्ह्यू ५ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होईल. चित्रपटाच्या टीमने या चित्रपटासाठी खरोखरच रोमांचक काहीतरी तयार केले आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 06:36 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसला नागा चैतन्य
  • “वृषकर्मा” चे पोस्टर रिलीज
  • “वृषकर्मा” चा एक खास प्रिव्ह्यू ५ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार
 

नागा चैतन्य आणि कार्तिक दंडू यांच्या आगामी चित्रपटाचे नवीन पोस्टर आज प्रदर्शित झाले, ज्यामध्ये नागा चैतन्य अ‍ॅक्शन अवतारात दिसत आहेत. “वृषकर्मा”, ज्याचे पूर्वीचे शीर्षक NC24 होते, ते प्रदर्शित झाले. पोस्टरसह, निर्मात्यांनी एक झलक दाखवण्याचे आणि प्रदर्शनाची तारीख सांगण्याचे आश्वासन दिले आहे.

आज, निर्मात्यांनी इंस्टाग्रामवर नागा चैतन्यच्या २४ व्या चित्रपट “वृषकर्मा” चे पोस्टर रिलीज केले. या पोस्टरमध्ये नागा चैतन्य अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसत आहेत. या पोस्टरसह, निर्मात्यांनी घोषणा केली आहे की “वृषकर्मा” चा एक खास प्रिव्ह्यू ५ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होईल. चित्रपटाच्या टीमने या चित्रपटासाठी खरोखरच रोमांचक काहीतरी तयार केले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Chay Akkineni (@chayakkineni)


Bigg Boss Marathi 6: मला हात लावू नकोस…! ‘या’ सदस्याने परवानगीशिवाय राखीला उचललं; राखीने दिली शेवटची वॉर्निंग, Promo पाहा

अभिनेता नागा चैतन्य आणि कार्तिक दंडू यांच्या आगामी चित्रपटाचे पूर्वीचे नाव NC24 होते. आता त्याचे अधिकृत नाव ‘वृषकर्मा’ आहे. हा एक पौराणिक थ्रिलर चित्रपट आहे. दाक्षिणात्य स्टार महेश बाबू यांनी चाय अक्किनेनी उर्फ ​​नागा चैतन्य यांच्या वाढदिवसानिमित्त NC24 चित्रपटाचे शीर्षक आणि फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज केले. नागा चैतन्य व्यतिरिक्त, मीनाक्षी चौधरी देखील या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारताना दिसणार आहे. ‘लापता लेडीज’ अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव खलनायकाची भूमिका साकारत आहेत. १२० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती बीव्हीएसएन प्रसाद आणि सुकुमार यांनी केली आहे. अजनीश लोकनाथ यांनी या चित्रपटाला संगीत दिले आहे.

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandannaच्या लग्नाचे PM मोदींना निमंत्रण, पंतप्रधानांनी या दोघांसाठी लिहिलं खास पत्र

Web Title: Naga chaitanyas nc24 new poster unveiled a special glimpse of vrushakarma to be released on this day

Published On: Feb 25, 2026 | 06:36 PM

