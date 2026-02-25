SL vs NZ T-20 World Cup: सेमीफायनलसाठी कांटे की टक्कर! श्रीलंका प्रथम करणार गोलंदाजी

सध्या सुरू आहे टी-20 वर्ल्ड कपचा सुपर 8 चा थरार
आज श्रीलंका विरुद्ध न्यूझीलंड सामना
आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट
T-20 World Cup: सध्या टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेचा थरार सुरू आहे. आज न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सामना होणार आहे. संध्याकाळी 7 वाजता सामना सुरू होणार आहे. दरम्यान श्रीलंका संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट
न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्या सामन्यावर आज पावसाचे सावट आहे. न्यूझीलंडचा आधीचा सामना पाकिस्तानसोबत होणार होता. मात्र पावसामुळे सामना रद्द झाल्याने न्यूझीलंडला केवळ 1 गुणवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी न्यूझीलंडला आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य असणार आहे.
तर दुसरीकडे इंग्लंडच्या संघाने श्रीलंकेला सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात पराभूत केले होते. त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास श्रीलंकेच्या संघाला आजचा सामना करो या मरो असा असणार आहे.
श्रीलंकेची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन
पथुम निसांका, कामिल मिश्रा, कुसल मेंडिस (यष्टीरक्षक), पवन रत्नायके, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका (कर्णधार), दुनिथ वेललागे, दुशन हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थेक्षाना, आणि दिलशान मधुशंका.
न्यूझीलंडची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन
टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), जेम्स नीशम, मॅट हेन्री, ईश सोधी आणि लॉकी फर्ग्युसन.