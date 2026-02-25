Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sri Lanka Won The Toss And Choose Bowl Against New Zealand T20 World Cup

SL vs NZ T-20 World Cup: सेमीफायनलसाठी कांटे की टक्कर! श्रीलंका प्रथम करणार गोलंदाजी

इंग्लंडच्या संघाने श्रीलंकेला सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात पराभूत केले होते. त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास श्रीलंकेच्या संघाला आजचा सामना करो या मरो असा असणार आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 06:38 PM
SL vs NZ T-20 World Cup: सेमीफायनलसाठी कांटे की टक्कर! श्रीलंका प्रथम करणार गोलंदाजी

श्रीलंका विरुद्ध न्यूझीलंड (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

सध्या सुरू आहे टी-20 वर्ल्ड कपचा सुपर 8 चा थरार 
आज श्रीलंका विरुद्ध न्यूझीलंड सामना 
आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट

T-20 World Cup: सध्या टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेचा थरार सुरू आहे. आज न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सामना होणार आहे. संध्याकाळी 7 वाजता सामना सुरू होणार आहे. दरम्यान श्रीलंका संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आजच्या सामन्यावर पावसाचे सावट

न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्या सामन्यावर आज पावसाचे सावट आहे. न्यूझीलंडचा आधीचा सामना पाकिस्तानसोबत होणार होता. मात्र पावसामुळे सामना रद्द झाल्याने न्यूझीलंडला केवळ 1 गुणवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी न्यूझीलंडला आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य असणार आहे.

तर दुसरीकडे इंग्लंडच्या संघाने श्रीलंकेला सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात पराभूत केले होते. त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये जायचे असल्यास श्रीलंकेच्या संघाला आजचा सामना करो या मरो असा असणार आहे.

 

श्रीलंकेची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन
पथुम निसांका, कामिल मिश्रा, कुसल मेंडिस (यष्टीरक्षक), पवन रत्नायके, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका (कर्णधार), दुनिथ वेललागे, दुशन हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थेक्षाना, आणि दिलशान मधुशंका.

न्यूझीलंडची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन
टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), जेम्स नीशम, मॅट हेन्री, ईश सोधी आणि लॉकी फर्ग्युसन.

 

Web Title: Sri lanka won the toss and choose bowl against new zealand t20 world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 06:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026: “तुम्ही विश्वचषक जिंकू शकणार नाही…”, पाकिस्तानच्या ट्रोलर्सनी ओलांडली मर्यादा,कर्णधाराच्या कुटुंबाला शिवीगाळ
1

T20 World Cup 2026: “तुम्ही विश्वचषक जिंकू शकणार नाही…”, पाकिस्तानच्या ट्रोलर्सनी ओलांडली मर्यादा,कर्णधाराच्या कुटुंबाला शिवीगाळ

Net Run Rate म्हणजे नक्की काय? ज्यामुळे टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं गणित फसलंय; जाणून घ्या कसं करतात कॅल्क्युलेशन
2

Net Run Rate म्हणजे नक्की काय? ज्यामुळे टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचं गणित फसलंय; जाणून घ्या कसं करतात कॅल्क्युलेशन

IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!
3

IND vs ZIM: रिंकू सिंह खेळणार की नाही? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी बॅटिंग कोचकडून मोठे अपडेट!

29 बॉलमध्ये 24 धावा, अभिषेक शर्मा ना तिलक वर्मा…; ‘हा’ फिनिशर टीम इंडियासाठी ठरतोय सर्वात मोठी डोकेदुखी?
4

29 बॉलमध्ये 24 धावा, अभिषेक शर्मा ना तिलक वर्मा…; ‘हा’ फिनिशर टीम इंडियासाठी ठरतोय सर्वात मोठी डोकेदुखी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Naga Chaitanyaच्या ‘NC24’चा नवा पोस्टर प्रदर्शित, Vrushakarmaची खास झलक या दिवशी होणार रिलीज

Naga Chaitanyaच्या ‘NC24’चा नवा पोस्टर प्रदर्शित, Vrushakarmaची खास झलक या दिवशी होणार रिलीज

Feb 25, 2026 | 06:36 PM
SL vs NZ T-20 World Cup: सेमीफायनलसाठी कांटे की टक्कर! श्रीलंका प्रथम करणार गोलंदाजी

SL vs NZ T-20 World Cup: सेमीफायनलसाठी कांटे की टक्कर! श्रीलंका प्रथम करणार गोलंदाजी

Feb 25, 2026 | 06:36 PM
Pratap Sarnaik : डिझेल खरेदीत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही; परिवहनमंत्र्यांचा सज्जड दम

Pratap Sarnaik : डिझेल खरेदीत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही; परिवहनमंत्र्यांचा सज्जड दम

Feb 25, 2026 | 06:30 PM
क्रिकेट की कुस्तीचं मैदान? रणजी फायनलमध्ये राडा! जम्मू-काश्मीरच्या कर्णधाराने कर्नाटकच्या खेळाडूला डोक्याने मारले…

क्रिकेट की कुस्तीचं मैदान? रणजी फायनलमध्ये राडा! जम्मू-काश्मीरच्या कर्णधाराने कर्नाटकच्या खेळाडूला डोक्याने मारले…

Feb 25, 2026 | 06:29 PM
Mumbai Metro 12A ची घोषणा, डोंबिवली ते नवी मुंबई आता मेट्रोने जा! कसा असेल मार्ग?

Mumbai Metro 12A ची घोषणा, डोंबिवली ते नवी मुंबई आता मेट्रोने जा! कसा असेल मार्ग?

Feb 25, 2026 | 06:18 PM
भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा

भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा

Feb 25, 2026 | 06:17 PM
भारतीय सैन्याला अद्यायावत होण्याची गरज; लष्कारात आणावी लागणार स्वतंत्र रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली

भारतीय सैन्याला अद्यायावत होण्याची गरज; लष्कारात आणावी लागणार स्वतंत्र रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली

Feb 25, 2026 | 06:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM