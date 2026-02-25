Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्नासाठी Shoaib Malik चा ‘चौकार’? ‘या’ पाकिस्तानी अभिनेत्रीसोबत अडकणार लग्नबंधनात? सोशल मीडियावर खळबळ

आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर शोएब मलिकच्या चौथ्या लग्नाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत त्याचे नाव जोडले जात असल्याने क्रिकेट वर्तुळात खळबळ माजली आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 06:46 PM
Shoaib Malik News: पाकिस्तानचा माजी अष्टपैलू खेळाडू शोएब मलिक (Shoaib Malik) आपल्या खेळापेक्षा अनेकदा त्याच्या खाजगी आयुष्यामुळे आणि लग्नांमुळे चर्चेत असतो. २०२४ च्या सुरुवातीलाच त्याने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेदशी तिसरे लग्न करून सर्वांना चकित केले होते. आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर शोएब मलिकच्या चौथ्या लग्नाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत त्याचे नाव जोडले जात असल्याने क्रिकेट वर्तुळात खळबळ माजली आहे. मात्र, या व्हायरल दाव्यांमागचे सत्य काही वेगळेच आहे.

नेमकी चर्चा काय?

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर काही पोस्ट वेगाने व्हायरल होत आहेत. या पोस्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की, शोएब मलिक आता चौथ्यांदा लग्न करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. यावेळी त्याचे नाव पाकिस्तानची उदयोन्मुख अभिनेत्री लाइबा खान (Laiba Khan) हिच्याशी जोडले गेले. दोघांच्या केमिस्ट्रीवर नेटकऱ्यांनी तर्कवितर्क लढवण्यास सुरुवात केली होती.

 

‘मुलाला दुबईत सोडून, मी…’, शोएब मलिकपासून वेगळे झाल्याबद्दल सानिया मिर्झाने व्यक्त केली वेदना

काय आहे ‘चौथ्या’ लग्नाचे वास्तव?

शोएब मलिकच्या चौथ्या लग्नाच्या बातम्या वारऱ्यासारख्या पसरल्या असल्या तरी, या सर्व चर्चा पूर्णपणे तथ्यहीन आणि अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्या अभिनेत्रीसोबत म्हणजेच लाइबा खानसोबत शोएबचे नाव जोडले जात आहे, तिने फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंटवरून स्वतःच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले होते. लाइबा खानचे लग्न दुसऱ्याच व्यक्तीशी झाले असून शोएब मलिकशी तिचा कोणताही संबंध नसल्याचे पुराव्यांवरून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शोएबच्या चौथ्या लग्नाची बातमी पूर्णपणे खोटी ठरली आहे.

शोएब मलिकचे तीन वेळा लग्न

शोएब मलिकच्या चौथ्या लग्नाची बातमी देखील व्हायरल झाली कारण लग्नाच्या बाबतीत त्याचा असाच रेकॉर्ड आहे. शोएब २०२४ मध्ये तिसरे लग्न करत आहे. शोएब मलिकचे पहिले लग्न आयेशा सिद्दीकीशी झाले होते. आयशाशी घटस्फोट घेतल्यानंतर त्याने एप्रिल २०१० मध्ये भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झाशी लग्न केले. २०२४ मध्ये दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांचे १३ वर्षांचे नाते संपुष्टात आले. सानिया मिर्झाशी घटस्फोट घेतल्यानंतर शोएबने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेदशी लग्न केले. शोएबने गेल्या महिन्यातच त्यांचा लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला.

शोएब मलिकची कारकीर्द कशी राहिली आहे?

शोएब मलिकच्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने पाकिस्तानसाठी ३५ कसोटी, २८७ एकदिवसीय आणि १२४ टी-२० सामने खेळले. कसोटी क्रिकेटमध्ये शोएबने १,८९८ धावा केल्या आणि ३२ विकेट घेतल्या. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने ७,५३४ धावा केल्या आणि १५८ विकेट घेतल्या. शोएब मलिकची टी-२० कारकीर्दही बरीच यशस्वी झाली आहे. या फॉरमॅटमध्ये त्याने पाकिस्तानसाठी २४३५ धावा केल्या आहेत. त्याने चेंडूने २८ विकेटही घेतल्या आहेत.

पाकिस्तानच्या Shoaib Malik वर आले वाईट दिवस! नोकरीवरून केले पाय उतार, ५० लाख रुपये पगारावर सोडावे लागले पाणी.. 

Published On: Feb 25, 2026 | 06:46 PM

Topics:  

