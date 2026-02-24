रमजान महिन्यात उपवास सोडताना खजूर का खाल्ले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

रमजान महिन्याला सुरुवात झाली आहे. या दिवसांमध्ये संपूर्ण दिवसभर कडक उपवास केल्यानंतर संध्याकाळच्या वेळी रोजा सोडला जातो. जगभरातील लाखोंच्या संख्येने लोक उपवास सोडताना खजूर खातात. रोजा सोडताना खजूर खाणे ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून यामागे अनेक वैज्ञानिक कारणे सुद्धा आहेत. खजूर खाल्ल्यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते. रमजान महिन्यातील उपवास १२ ते १४ तास असतात. उपवास केल्यामुळे शरीरातील ऊर्जेची पातळी कमी होऊन जाते. अशावेळी खजूर खाल्ल्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि अशक्तपणा कमी होतो. (फोटो सौजन्य – istock)