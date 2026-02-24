Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Politics : सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश हे भाजपाचे कार्यकर्ते; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

MP Sanjay Raut : खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक राजकीय विषयांवर भाष्य केले. तसेच यावेळी त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर देखील टीका केली.

Updated On: Feb 24, 2026 | 11:06 AM
खासदार संजय राऊत यांनी सुप्रीम कोर्टावर गंभीर आरोप केले (फोटो - सोशल मीडिया)

  • खासदार संजय राऊत पत्रकार परिषद
  • खासदार राऊतांचा सुप्रीम कोर्टावर निशाणा
  • एकनाथ शिंदे परत मुख्यमंत्री होणार नाही – राऊत
Sanjay Raut : मुंबई : राज्याच्या राजकारणामध्ये (Maharashtra Politics) तीन वर्षांपूर्वी मोठी उलथापालथ झाली. यामध्ये शिवसेना पक्ष फुटला. शिवसेना पक्षाच्या नावावरुन आणि चिन्हावरुन वाद निर्माण झाला. याची लढाई सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहचली असली तरी अद्याप निकाल हाती आलेला नाही. यामुळे खासदार संजय राऊत यांनी रोष व्यक्त केला आहे. सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश हे भाजपाचे कार्यकर्ते असल्याचा गंभीर आरोप खासदार राऊत (MP Sanjay raut) यांनी केला आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक राजकीय विषयांवर भाष्य केले. तसेच यावेळी त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर देखील टीका केली. ही करताना त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावाचा दाखला दिला. खासदार संजय राऊत म्हणाले की, “सुप्रीम कोर्ट म्हणजे भाजपाचे कार्यकर्ते आहे. सुप्रीम कोर्टातील अनेक न्यायाधिश हे भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत, ते त्या पद्धतीने काम करतात. तुम्ही त्यांच्याकडून कोणती अपेक्षा करता. डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या सुप्रीम कोर्टाला मुर्ख म्हटलं, ज्यावेळी त्यांनी टॅरिफ रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यावेळी ट्रंपने त्यांच्या कोर्टाच्या न्यायाधिशाला मुर्ख म्हटले आहे,” असे वक्तव्य खासदार संजय राऊत यांनी केले.

हे देखील वाचा : महिलांचा एसटीने ‘सुसाट’ प्रवास! एकट्या पुण्यात १३ महिन्यांत ३ कोटी ३६ लाख लाभार्थी; १ अब्ज ३२ कोटींचे उत्पन्न

पुढे ते म्हणाले की, “डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या कोर्टाला मुर्ख म्हटले आहे. का मुर्ख म्हटले? ते सुप्रीम कोर्टालाही माहिती आहे, इतकेच मी सांगेन. लोकशाहीमध्ये आमची मते मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आम्हाला दिलाय. देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांना थोडीजरी लोकशाहीचे काही असेल तर त्यांनी या विषयात लक्ष घातले पाहिजे. पुण्याच्या हणमंत पवार मारहाण प्रकरणात बोलताना संजय राऊत यांनी वक्तव्य केले.

त्याचबरोबर संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर देखील जोरदार टीकास्त्र डागले. ते म्हणाले की, “एकनाथ शिंदे हे पुन्हा कधीच राज्याचे मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत. कारण भाजपा तसे होऊ देणार नाही. त्यांना भाजपामध्ये जावे लागेल, तिथे काही वेळ काढावा लागेल, तेव्हा कदाचित ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात, त्याशिवाय नाही. हे आमचे सर्व सहकारी होते त्यांनी आमच्यासोबत आणि आम्ही त्यांच्यासोबत वर्षानुवर्ष काम केले आहे. तेव्हा त्यांना शिवसेना फोडायची होती म्हणून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले,” अशी टीका खासदार राऊत यांनी केली.

हे देखील वाचा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध; राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अभिभाषणामध्ये मांडले मत

