‘झी चित्रगौरव पुरस्कार २०२६’ दिमाखात संपन्न; ‘आता थांबायचं नाय!’ आणि ‘दशावतार’चा जल्लोषात गौरव

मराठी चित्रपटसृष्टीचा मानाचा आणि दिमाखदार सोहळा म्हणजे ‘झी चित्रगौरव पुरस्कार २०२६’ यंदा अत्यंत उत्साहात आणि जल्लोषात पार पडला. “मराठी गाजलंच पाहिजे” या दमदार थीमवर आधारित या वर्षीच्या सोहळ्यात मराठी संस्कृतीचा अभिमान, परंपरेची श्रीमंती आणि आधुनिकतेची झळाळी यांची अप्रतिम सांगड अनुभवायला मिळाली. भव्यदिव्य सेट, आकर्षक सादरीकरणे आणि टाळ्यांच्या गजरात मराठी कलेचा गौरव करण्यात आला. संपूर्ण मंचावर मराठी भाषेचा आवाज घुमत होता आणि प्रत्येक क्षण मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाचा ठरला.
गेल्या वर्षभरात मराठी चित्रपट आणि वेबविश्वात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांचा आणि तंत्रज्ञांचा सन्मान या सोहळ्यात करण्यात आला. प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेल्या आणि समीक्षकांनी दाद दिलेल्या कलाकृतींना मानाच्या पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले.
यंदाच्या विजेत्यांची यादी पुढीलप्रमाणे
ब्लॉकबस्टर सिनेमा ऑफ द इयर – दशावतार
सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली पदार्पण – दिग्दर्शन – संतोष डावखर (गोंधळ)
सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली पदार्पण – अभिनेत्री – नंदिनी चिकटे (स्थळ), साजिरी जोशी (एप्रिल मे ९९)
सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली पदार्पण – अभिनेता – तारानाथ खिरटकर (स्थळ)
सर्वोत्कृष्ट अनुरूप जोडी – ललित प्रभाकर आणि हृता दुर्गुळे’
MOST WATCHED ORIGINAL SERIES ON MARATHI Z5 – दशावतार
सर्वोत्कृष्ट चित्रपट – आता थांबायचं नाय !
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री – अमृता सुभाष (जारण)
सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन – शिवराज वायचळ (आता थांबायचं नाय !)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – दिलीप प्रभावळकर (दशावतार), भरत जाधव (आता थांबायचं नाय !)
सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता – सिद्धार्थ जाधव (आता थांबायचं नाय !)
यंदाच्या सोहळ्यात ‘आता थांबायचं नाय !’ आणि ‘दशावतार’ या चित्रपटांनी विशेष लक्ष वेधले. विविध प्रमुख श्रेणींमध्ये या दोन्ही चित्रपटांचा गौरव झाला आणि त्यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीतील आपले वर्चस्व सिद्ध केले. कलाकारांच्या भावनिक भाषणांनी आणि प्रेक्षकांच्या टाळ्यांच्या गजराने वातावरण भारावून गेले.
हा पुरस्कार सोहळा केवळ सन्मानाचा कार्यक्रम नसून मराठी संस्कृतीचा उत्सव ठरला. “मराठी गाजलंच पाहिजे” हा संदेश अधिक ठामपणे देत या सोहळ्याने प्रेक्षकांच्या मनात कायमचे स्थान निर्माण केले. मराठी चित्रपटसृष्टीचा अभिमान, तिची सर्जनशील ताकद आणि उज्ज्वल भविष्य यांचा विश्वास या कार्यक्रमाने पुन्हा एकदा दृढ केला.
तर मग, हा भव्य आणि दिमाखदार सोहळा शनिवार, १४ मार्च, संध्याकाळी ७ वाजता ‘झी मराठीवर’ प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. आणि त्यांचे भरभरून मनोरंजन होणार आहे.