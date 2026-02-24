T20 World Cup 2026 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल! पाकिस्तान पात्रता फेरीत अपयशी ठरला तरीही उपांत्य फेरी भारताबाहेर…

T20 World Cup Schedule Changes : सध्या सुपर 8 चे सामने खेळवले जात आहे, भारताच्या संघाला पहिल्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. तर भारतीय संघाचा दुसरा सामना हा झिम्बाब्वेविरूद्ध खेळवला जाणार आहे. त्याआधी आयसीसीची एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या वेळापत्रकात मोठा बदल होऊ शकतो. पाकिस्तान संघ विश्वचषक खेळण्यासाठी भारतात येत नाहीये. त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत होत आहेत.
याशिवाय, सह-यजमान असल्याने, श्रीलंका देखील त्यांचे सामने त्यांच्याच देशात खेळत आहे. आयसीसीने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये टी-२० विश्वचषकाचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यावेळी हे स्पष्ट झाले होते की जर पाकिस्तान सेमीफायनल आणि फायनलसाठी पात्र ठरला तर बाद फेरीचे सामने भारताऐवजी श्रीलंकेत होतील. एक नवीन अपडेट आली आहे की जर श्रीलंका पात्र ठरला तर त्यांचे सामने देखील भारतात नव्हे तर त्यांच्याच देशात होतील.
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील सर्व नॉकआउट सामने भारतात होणार आहेत. जर पाकिस्तान पात्र ठरला तर परिस्थिती बदलू शकते. ईएसपीएनक्रिकइन्फोने आता वृत्त दिले आहे की आयसीसीने वेळापत्रकात थोडे बदल केले आहेत. सेमीफायनल १ चे ठिकाण अद्याप निश्चित झालेले नाही. ते कोलंबो किंवा कोलकाता येथे होऊ शकते.
आयसीसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “सेमीफायनल १ कोलकाता किंवा कोलंबो येथे खेळवला जाईल. जर पाकिस्तान सेमीफायनलसाठी पात्र ठरला तर ते ४ मार्च रोजी कोलंबो येथे खेळतील. जर पाकिस्तान पुढे गेला नाही पण श्रीलंका पात्र ठरला आणि त्यांचा सामना भारताव्यतिरिक्त इतर संघाविरुद्ध असेल तर श्रीलंका सेमीफायनल १ कोलंबो येथे खेळेल.”
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर, भारताचा उपांत्य फेरीतील मार्ग अधिक कठीण झाला आहे, परंतु पूर्णपणे बंद झालेला नाही. संघाचे अजूनही झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामने आहेत. भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सुपर ८ सामना २६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्या सामन्यासाठी टीम इंडिया आधीच चेन्नईत पोहोचली आहे. त्या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी भारताला पॅनिक बटण दाबून त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोठे बदल करण्याची आवश्यकता आहे का? नाही, त्यांना एकाच वेळी खूप बदल करणे टाळावे लागेल.