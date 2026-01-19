नव्या नवरीने पिवळ्या रंगाची साडीच का नेसावी? स्टायलिश लुक देत मराठमोळा साज करा परिधान

लग्नाची तयारी दोन ते तीन महिने आधीपासूनच केली जाते. लग्नातील प्रत्येक लुक खास आणि रॉयल असावा, असे प्रत्येक मुलीला कायमच वाटत असते. लग्नात नेसल्या जाणाऱ्या प्रत्येक साडीला खूप जास्त महत्व आहे. पूर्वीच्या काळापासून ते आत्तापर्यंत पारंपरिक प्रथांनुसार मराठमोळ्या पद्धतीने लग्न केले जाते. लग्नातील मंगलाष्टकांना पिवळ्या रंगाची साडी नेसण्याची परंपरा आहे. पण बऱ्याचदा पिवळ्या रंगाच्या साडीवर नेमका कसा लुक करावा, यामध्ये खूप जास्त गोंधळ निर्माण होतो. त्यामुळे पिवळ्या रंगाच्या साडीवर तुम्ही या पद्धतीने स्टायलिश आणि मॉर्डन लुक करू शकता. हे लुक उठावदार आणि आकर्षक दिसतील. (फोटो सौजन्य – pinterest)