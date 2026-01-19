Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नव्या नवरीने पिवळ्या रंगाची साडीच का नेसावी? स्टायलिश लुक देत मराठमोळा साज करा परिधान

लग्नाची तयारी दोन ते तीन महिने आधीपासूनच केली जाते. लग्नातील प्रत्येक लुक खास आणि रॉयल असावा, असे प्रत्येक मुलीला कायमच वाटत असते. लग्नात नेसल्या जाणाऱ्या प्रत्येक साडीला खूप जास्त महत्व आहे. पूर्वीच्या काळापासून ते आत्तापर्यंत पारंपरिक प्रथांनुसार मराठमोळ्या पद्धतीने लग्न केले जाते. लग्नातील मंगलाष्टकांना पिवळ्या रंगाची साडी नेसण्याची परंपरा आहे. पण बऱ्याचदा पिवळ्या रंगाच्या साडीवर नेमका कसा लुक करावा, यामध्ये खूप जास्त गोंधळ निर्माण होतो. त्यामुळे पिवळ्या रंगाच्या साडीवर तुम्ही या पद्धतीने स्टायलिश आणि मॉर्डन लुक करू शकता. हे लुक उठावदार आणि आकर्षक दिसतील. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Jan 19, 2026 | 03:40 PM
1 / 5 मराठी लग्नांमध्ये वधू लग्न लागताना पिवळ्या रंगाची साडी नेसते. ही पिवळी साडी किंवा अष्टपुत्री नवरीला तिचा मामा देतो. त्यामुळे मराठमोळ्या लग्नात कायमच पिवळ्या रंगाची नऊवारी साडी घालून या पद्धतीने सुंदर लुक करू शकता.

मराठी लग्नांमध्ये वधू लग्न लागताना पिवळ्या रंगाची साडी नेसते. ही पिवळी साडी किंवा अष्टपुत्री नवरीला तिचा मामा देतो. त्यामुळे मराठमोळ्या लग्नात कायमच पिवळ्या रंगाची नऊवारी साडी घालून या पद्धतीने सुंदर लुक करू शकता.

2 / 5 अनेकांना लग्नात रॉयल लुक हवा असतो. अशावेळी तुम्ही पिवळ्या रंगाच्या डिझायनर साडीची निवड करू शकता. या साडीवर कुंदन किंवा सोन्याचे दागिने उठावदार दिसतील.

अनेकांना लग्नात रॉयल लुक हवा असतो. अशावेळी तुम्ही पिवळ्या रंगाच्या डिझायनर साडीची निवड करू शकता. या साडीवर कुंदन किंवा सोन्याचे दागिने उठावदार दिसतील.

3 / 5 लग्नात काहींना खूप जास्त हेवी साडी आणि मेकअप नको असतो, अशावेळी उत्तम पर्याय म्हणजे कांजीवरम सिल्क साडी. पिवळ्या रंगाच्या कांजीवरम सिल्क साडीवर हिरव्या रंगाचे दागिने शोभून दिसतील.

लग्नात काहींना खूप जास्त हेवी साडी आणि मेकअप नको असतो, अशावेळी उत्तम पर्याय म्हणजे कांजीवरम सिल्क साडी. पिवळ्या रंगाच्या कांजीवरम सिल्क साडीवर हिरव्या रंगाचे दागिने शोभून दिसतील.

4 / 5 लग्नाच्या दिवशी खूप जास्त घाईगडबड असते. त्यामुळे नऊवारी साडी नेसण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी सहावारी साडीमधील असा सुंदर आणि मनमोहक लूक करू शकता.

लग्नाच्या दिवशी खूप जास्त घाईगडबड असते. त्यामुळे नऊवारी साडी नेसण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी सहावारी साडीमधील असा सुंदर आणि मनमोहक लूक करू शकता.

5 / 5 इतरांपेक्षा वेगळा आणि युनिक लुक हवा असेल तर या पद्धतीने साऊथ इंडियन लुक करून त्यावर हिरव्या बांगड्या परिधान करू शकता.

इतरांपेक्षा वेगळा आणि युनिक लुक हवा असेल तर या पद्धतीने साऊथ इंडियन लुक करून त्यावर हिरव्या बांगड्या परिधान करू शकता.

Published On: Jan 19, 2026 | 03:40 PM

