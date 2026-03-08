‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर

राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमाबाबत स्पष्टीकरण देताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ज्या आयोजनस्थळावरून वाद निर्माण केला जात आहे, त्याबाबत त्यांनी आधीच लेखी आक्षेप नोंदवला होता. “मी पत्राद्वारे आणि सोशल मीडियावरूनही इशारा दिला होता की, नियोजित ठिकाण योग्य नाही. मात्र, राज्य सरकारच्या सूचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. आता त्याचे खापर आमच्यावर फोडले जात आहे, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रपतींच्या अवमानाचा आरोप करणाऱ्या भाजपला ममता बॅनर्जी यांनी एका जुन्या फोटोचा हवाला देत आरसा दाखवला. लालकृष्ण आडवाणी यांना ‘भारत रत्न’ प्रदान करतानाचा फोटो दाखवत त्या म्हणाल्या, “पंतप्रधान मोदी आम्हाला राष्ट्रपतींचा सन्मान शिकवत आहेत, पण या फोटोत पहा—देशाच्या राष्ट्रपती उभ्या आहेत आणि पंतप्रधान त्यांच्या समोर आरामात बसलेले आहेत. आदिवासी नेत्याचा आणि राष्ट्रपती पदाचा हा खरा अवमान नाही का?” असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी विमानतळावर का गेल्या नाहीत? या प्रश्नावरही त्यांनी उत्तर दिले. सध्या बंगालमध्ये ‘एसआयआर’ (SIR) मुद्यावरून तृणमूल काँग्रेसचे धरणे आंदोलन सुरू आहे. “मी सध्या लोकांच्या हक्कासाठी कोलकात्यात आंदोलनावर बसले आहे. माझ्यासाठी प्रोटोकॉलपेक्षा जनतेचा संघर्ष महत्त्वाचा आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
पंतप्रधानांनी महिला दिनानिमित्त ममता बॅनर्जींवर ‘मातृशक्ती’चा अपमान केल्याचा आरोप केला होता. यावर पलटवार करताना मुख्यमंत्री म्हणाल्या, “महिलांचा सन्मान कसा करायचा, हे मला कोणाकडूनही शिकण्याची गरज नाही. मी लहानपणापासून ही परंपरा पाळत आले आहे. महिलांच्या हक्कासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे आणि आम्ही असे महिला दिन हजार वेळा साजरे करू.” केवळ मतांच्या राजकारणासाठी पश्चिम बंगालवर हल्ले करणे थांबवावे, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
