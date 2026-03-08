Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NZ Final Live Score: पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी; अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक, संघाचा स्कोअर ९० पार

जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम असलेल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हाय-व्होल्टेज लढतीला सुरुवात झाली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ जेतेपद राखण्यासाठी मैदानात उतरेल.

Updated On: Mar 08, 2026 | 07:46 PM
पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी (Photo Credit- X)

  • पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी
  • अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक
  • संघाचा स्कोअर ९० पार
India national cricket team vs New Zealand nation cricket team: क्रिकेट विश्वातील सर्वात मोठी रात्र आज अहमदाबादमध्ये उजळली आहे. आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा महाअंतिम सामना आज यजमान भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) या दोन बलाढ्य संघांमध्ये खेळवला जाणार आहे. जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम असलेल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हाय-व्होल्टेज लढतीला सुरुवात झाली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ जेतेपद राखण्यासाठी मैदानात उतरेल, तर मिचेल सँटनरच्या किवी संघासमोर पहिलेवहिले जेतेपद पटकावण्याचे आव्हान असेल. दरम्यान या महान लढतीत न्यूझीलंडने टाॅस जिंकून भारताला प्रथम फलंदांजी करण्याचे आमंत्रित केले आहे. भारताने पाॅवरप्लेमध्ये ९२ धावा ठोकल्या आहे.

पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी

भारताने सहा षटकांत एकही विकेट न गमावता ९२ धावा केल्या आहेत. सध्या अभिषेक शर्मा १९ चेंडूत ५१ आणि संजू सॅमसन १७ चेंडूत ३३ धावा करत फलंदाजी करत आहे. पहिल्या दोन षटकांत १२ धावा दिल्यानंतर, शेवटच्या चार षटकांत ८० धावा झाल्या आहेत. अभिषेकने अंतिम सामन्यासाठी आपले सर्वोत्तम प्रदर्शन वाचवले होते आणि संघाच्या विश्वासाला पात्र ठरला आहे. त्याच्या खराब फॉर्म असूनही, संघ व्यवस्थापनाने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याने वादळी अर्धशतक झळकावून तो विश्वास योग्य असल्याचे सिद्ध केले.

हेड-टू-हेड आकडेवारी (IND vs NZ Head to Head)

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि न्यूझीलंड चौथ्यांदा आमनेसामने येत आहेत. एक रंजक आणि भारतासाठी काहीशी चिंतेची बाब म्हणजे, यापूर्वी झालेल्या तिन्ही विश्वचषक लढतींमध्ये न्यूझीलंडनेच बाजी मारली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात केवळ विजेतेपदच नव्हे, तर ‘किवी’ संघाविरुद्धचा हा खराब रेकॉर्ड पुसून काढण्याचे मोठे आव्हान सूर्या सेनेसमोर असेल. तसेच दोन्ही संघामध्ये एकूण ३० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. भारताने १८ सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडने ११ सामने जिंकले आहेत. एक सामना बरोबरीत सुटला आहे.

टी-२० वर्ल्ड कप फायनलसाठी दोन्ही संघाची प्लेइंग-११:

टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

न्यूझीलंड: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), जेकब डफी, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन.

Published On: Mar 08, 2026 | 07:41 PM

