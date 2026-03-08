बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल

मिळालेल्या माहितीनुसार, तांदुळवाडी (ता. बारामती) येथील रहिवासी असलेल्या सुरेंद्र काजळे याच्यावर पुणे ग्रामीण आणि बारामती परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण केल्याचा ठपका आहे. त्याच्यावर दरोडा, गंभीर दुखापत करणे, विनयभंग, मारामारी आणि फसवणूक यांसारखे अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल आहेत. वारंवार कारवाई होऊनही त्याच्या गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये खंड पडत नव्हता, उलट तो पुन्हा नव्याने गुन्हे करत असल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झालं आहे.
गुन्हेगारी कारवायांना कायमचा आळा घालण्यासाठी बारामती तालुका पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध ‘महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, धोकादायक व्यक्ती व विघातक कृत्यास आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१’ (MPDA) नुसार प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची आणि गुन्ह्यांच्या रेकॉर्डची सखोल छाननी करून, आरोपीला समाजासाठी धोकादायक ठरवत एक वर्षाच्या स्थानबद्धतेचे आदेश दिले. आदेश मिळताच पोलिसांनी तातडीने सुरेंद्र काजळेला ताब्यात घेऊन त्याची रवानगी नागपूर जेलमध्ये केली.
ही यशस्वी कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, बारामती तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, सहाय्यक निरीक्षक विक्रम पवार आणि त्यांच्या टीमचा मोलाचा वाटा आहे.
“सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही गुन्हेगाराची गय केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा या कारवाईतून पोलिसांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे तांदुळवाडी आणि बारामती परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला असून, पोलिसांच्या या धाडसी पावलाचे सर्वत्र स्वागत केलं जात आहे.