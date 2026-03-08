पहिली नोकरी, पहिली कार! Maruti Celerio की Tata Tiago, कोणती आहे बेस्ट?

Maruti Suzuki Celerio आणि Tata Tiago या भारतीय कार खरेदीदारांमध्ये लोकप्रिय हॅचबॅक कार ठरत आहेत. दोन्हीही परवडणाऱ्या किमती, चांगले मायलेज देणाऱ्या कार आहेत. तसेच या कार्स दैनंदिन प्रवासासाठी उत्तम मानल्या जातात. जर तुम्ही तुमच्या पहिल्याच नोकरीसाठी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या दोन्ही वाहनांची किंमत, इंजिन आणि मायलेज जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
सर्वप्रथम Tata Tiago बद्दल बोलायचे झाले तर या कारची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 4.57 लाख रुपयांपासून सुरू होते. तर Maruti Suzuki Celerio ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 4.7 लाख रुपयांच्या आसपास आहे. दोन्ही कारच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत साधारणपणे 8 ते 9 लाख रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे सुरुवातीच्या किमतीच्या बाबतीत Tiago थोडी स्वस्त वाटू शकते, मात्र दोन्ही कार बजेट सेगमेंटमध्येच येतात.
मायलेजच्या बाबतीत Maruti Suzuki Celerio थोडी आघाडीवर दिसते. पेट्रोल व्हेरिएंटमध्ये ही कार सुमारे 24 ते 26 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. तर Tata Tiago चे मायलेज सुमारे 19 ते 23 किमी प्रति लिटर आहे. CNG व्हेरिएंटमध्ये Celerio सुमारे 35.60 किमी प्रति किलोग्रॅमपर्यंत मायलेज देते, त्यामुळे इंधन बचतीच्या दृष्टीने ती अधिक किफायतशीर ठरते.
इंजिन आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत Maruti Suzuki Celerio मध्ये 998cc चे पेट्रोल इंजिन दिले आहे. तर Tata Tiago मध्ये 1199cc चे मोठे इंजिन मिळते. मोठे इंजिन असल्यामुळे Tiago ची पॉवर थोडी जास्त मानली जाते. याशिवाय दोन्ही कारमध्ये मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्यायही उपलब्ध आहेत.
फीचर्सच्या बाबतीत, टाटा टियागोमध्ये टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि काही प्रगत फीचर्स अशा अनेक आधुनिक सुविधा आहेत. सेलेरियोमध्ये आपल्याला प्रशस्त केबिन पाहायला मिळते. दोन्ही कार शहरात दररोज चालवण्यास आरामदायी आणि सोप्या मानल्या जातात.
जर तुम्ही जास्त मायलेज आणि कमी किमतीची कार शोधत असाल, तर मारुती सेलेरियो हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. अधिक पॉवर आणि फीचर्स शोधणाऱ्यांसाठी, टाटा टियागो हा एक चांगला पर्याय आहे. म्हणून, कार निवडताना तुमच्या गरजा आणि बजेट विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे.