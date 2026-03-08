Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Middle East War Uranium Seizure Plan Us Israel Secret Mission In Iran

Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

US Iran War News : अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध युद्धाने सध्या गंभीर वळण घेतले आहे. दोन्ही देशांमध्ये परिस्थिती अत्यंत नियंत्रणाबाहेर गेली असून ट्रम्प-नेतन्याहू इराणविरोधी आणखी एक योजना आखत आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 07:20 PM
US-Israel Prepare ‘Secret Mission’ for Sesize Iran's Uranium

Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • ध्यपूर्वेतील युद्ध सध्या धोकादायक वळणावर
  • अमेरिका आणि इस्रायल एक स्पेशल फोर्स इराणमध्ये उतरवणार?
  • इराणचा युरेनियमचा समृद्ध साठा ताब्यात घेण्याची तयारी
US-Israel VS Iran War News : तेहरान/वॉशिंग्टन : सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराणमध्ये तीव्र संघर्ष सुरु आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संयुक्त कारवाई सुरु करण्यात आली होती. इराणच्या अणु कार्यक्रमाला उद्ध्वस्त करण्याचा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रालचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा प्लॅन होता. याच पार्श्वभूमीवर आता इराणच्या अणु बनवण्याच्या प्रयत्नाला हाणून पाडण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी आणखी एक मोठी योजना आखली आहे.

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

मीडिया रिपोर्टनुसार, मध्यपूर्वेतील युद्ध सध्या धोकादायक वळणावर आहे. दरम्यान अमेरिका (America) आणि इस्रायल (Israel) एक स्पेशल फोर्स तयार करत आहे. ही स्पेशल फोर्स थेट इराचणच्या भूमीत उतरून तेथील युरेनियमचा समृद्ध साठा ताब्यात घेणार आहे. यामुळे इराणला अण्वस्त्रे बनवता येणार नाहीत असे ट्रम्प-नेतन्याहूंचे म्हणणे आहेत.

काय आहे ट्रम्प-नेतन्याहूंची प्लॅन?

अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने इराणच्या अणु केंद्रांवर ताबा मिळवण्यासाठी सैन्य पाठवण्याची चर्चा केली आहे. याचा उद्देश इराणकडे असलेला ६०% पर्यंत संवर्धित ४५० किलो युरेनियमचा साठा जप्त करणे किंवा निकामी करणे आहे. अणु तज्ज्ञांच्या मते हा साठा ९०% पर्यंत असून त्यापासून किमान ११ अणूबॉम्ब तयार केले जाऊ शकतात. ट्रम्प यांच्या मते इतक्या मोठा प्रमाणाच अणु साठा इराणकडे असे अमेरिकेच्याच नव्हे तर जागासाठी देखील धोकादायक आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिका-इस्रालने ऑपरेशन एपिक फ्युरी सुरु केले होते. आता इराणचा युरेनियम साठा जप्त करण्याची देखील तयारी सुरु आहे.

यापूर्वी ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले होते की, इराण(Iran) ला कधीही अण्वस्त्रे मिळवू दिली जाणार नाहीत. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सैन्य पाठवण्याचा प्लॅन सध्या नाकारला आहे. सध्या आम्ही युरेनियम जप्त करण्याचा प्रयत्न नसल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते, केवळ युरेनियम साठाच नाही तर इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खर्ग आयलंड देखील ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे.

US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प-नेतन्याहू इराणविरोधात कोणती योजना आखत आहेत?

    Ans: इराणचा अणु कार्यक्रम थांबवण्यासाठी विशेष सैन्य पाठवून तेथील समृद्ध (60%) युरेनियम साठा ताब्यात घेण्याचा ट्रम्प-नेतन्याहू विचार करत आहेत.

  • Que: इराणकडे किती समृद्ध युरेनियम असल्याचे सांगितले जाते?

    Ans: 450 किलो 60% समृद्ध युरेनियम इराणकडे असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

  • Que: इराणचा 60% युरेनियम धोकादायक का मानले जात आहेत?

    Ans: हे युरेनियम काही आठवड्यांत 90% पर्यंत समृद्ध केले जाऊ शकते, ज्यापासून ११ अणु बॉम्ब सहज बनवता येतात

Web Title: Middle east war uranium seizure plan us israel secret mission in iran

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Persian Gulf Energy Supply: पर्शियन आखातातून कोणत्या देशांना ऊर्जा पुरवठा होतो; भारत त्यांच्यावर किती अवलंबून आहे?
1

Persian Gulf Energy Supply: पर्शियन आखातातून कोणत्या देशांना ऊर्जा पुरवठा होतो; भारत त्यांच्यावर किती अवलंबून आहे?

US Iran War : ‘ट्रम्प यांना सोडणार नाही’ ; खामेनेईंच्या हत्येनंतर पेटून उठला इराण; अमेरिकेला दिली थरकाप उडवणारी धमकी
2

US Iran War : ‘ट्रम्प यांना सोडणार नाही’ ; खामेनेईंच्या हत्येनंतर पेटून उठला इराण; अमेरिकेला दिली थरकाप उडवणारी धमकी

US Iran War : तेहरानमध्ये इंधन कोटा घटवला; तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर प्रशासनाचा मोठा निर्णय
3

US Iran War : तेहरानमध्ये इंधन कोटा घटवला; तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर प्रशासनाचा मोठा निर्णय

US Iran War : ‘इराण कधीच झुकणार नाही’ ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले
4

US Iran War : ‘इराण कधीच झुकणार नाही’ ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

Mar 08, 2026 | 07:20 PM
बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल

बारामतीतल्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराची थेट नागपूर कारागृहात रवानगी, MPDA कायद्यांतर्गत १ वर्षासाठी जेल

Mar 08, 2026 | 07:04 PM
‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर

‘राष्ट्रपती उभे आहेत आणि तुम्ही…’, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जुना फोटो दाखवून पंतप्रधान मोदींना दिले चोख प्रत्युत्तर

Mar 08, 2026 | 07:02 PM
पहिली नोकरी, पहिली कार! Maruti Celerio की Tata Tiago, कोणती आहे बेस्ट?

पहिली नोकरी, पहिली कार! Maruti Celerio की Tata Tiago, कोणती आहे बेस्ट?

Mar 08, 2026 | 07:02 PM
”खरी गेम तिथून सुरू…”, महिला दिनानिमित्त सागरने आयुष्यातील ‘बिग बॉस’साठी लिहिलं खास पत्र; म्हणाला,”तीच माझी पहिली…”

”खरी गेम तिथून सुरू…”, महिला दिनानिमित्त सागरने आयुष्यातील ‘बिग बॉस’साठी लिहिलं खास पत्र; म्हणाला,”तीच माझी पहिली…”

Mar 08, 2026 | 06:54 PM
Social Media Manager म्हणून करिअर घडवायचंय? पैशाचा पडेल पाऊस, ‘ही’ Process करा फॉलो

Social Media Manager म्हणून करिअर घडवायचंय? पैशाचा पडेल पाऊस, ‘ही’ Process करा फॉलो

Mar 08, 2026 | 06:46 PM
IND vs NZ Final Live Score: अहमदाबादमध्ये फायनलचा रणसंग्राम! नाणेफेकीचा कौल न्यूझीलंडच्या बाजूने; भारत करणार प्रथम फलंदांजी

IND vs NZ Final Live Score: अहमदाबादमध्ये फायनलचा रणसंग्राम! नाणेफेकीचा कौल न्यूझीलंडच्या बाजूने; भारत करणार प्रथम फलंदांजी

Mar 08, 2026 | 06:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM