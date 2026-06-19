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Aaditya Thackeray: ‘तुम्ही स्वतःला निर्लज्जपणे विकलं…’; ६ खासदारांच्या बंडानंतर आदित्य ठाकरेंचा पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

Updated On: Jun 19, 2026 | 04:00 PM IST
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सारांश

Aaditya Thackeray on Opration Tiger: ठाकरे सेनेच्या फुटेलेल्या ६ खासदाराविरुद्ध अनेक राजकीय प्रतिक्रिया येत आहे. आता यावर ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. "पुन्हा एकदा आपण घाणेरड्या राजकारणाचे धक्कादायक उदाहरण पाहत आहोत.

६ खासदारांच्या बंडानंतर आदित्य ठाकरेंचा पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

६ खासदारांच्या बंडानंतर आदित्य ठाकरेंचा पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • फुटलेल्या ६ खासदारांबाबत आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
  • म्हणाले, ‘तुम्ही स्वतःला निर्लज्जपणे विकलं…’
  • वाचा संपूर्ण बातमी…
मुंबई: राज्यातील राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’ने सगळ्यांना हाळवून ठेवेल आहे. पुन्हा एकदा शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे गटाचे ६ आमदार फोडले यांनी राजकीय वर्तुळात मोठा भुंकप आला. ९ पैकी ६ खासदार फुटल्याने उद्धव ठाकरे पक्ष पुन्हा एकदा फुटीच्या उंबरठ्यावर आला आहे. दरम्यान, ठाकरे सेनेच्या फुटेलेल्या ६ खासदाराविरुद्ध अनेक राजकीय प्रतिक्रिया येत आहे. आता यावर ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. “पुन्हा एकदा आपण घाणेरड्या राजकारणाचे धक्कादायक उदाहरण पाहत आहोत. हे निर्लज्ज, कृतघ्न आणि भ्रष्ट लोक जे काही विशिष्ट व्यक्तींमुळे २०२४ मध्ये निवडून आले तेच आता त्या लोकांना धोका देत आहेत! असे त्यांनी म्हटले आहे.

नेमकं काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?

पुन्हा एकदा आपण घाणेरड्या राजकारणाचे विदारक उदाहरण पाहत आहोत. एहसान फरामोश आणि विकाऊ अशा सडक्या वृत्तीचे हे काही ठराविक व्यक्ती २०२४ मध्ये ज्यांच्यामुळे जिंकून आले, त्यांनाच दगा देत आहेत! कितीही कारणे द्या… सत्य एकच आहे. तुम्ही स्वतःला निर्लज्जपणे विकले आहे.


स्वतःला तर विकलेच, पण त्यासोबत तुमची प्रतिष्ठा, तुमचे नाव आणि तुमच्या कुटुंबाचे नावही पणाला लावले आहे. महाराष्ट्र हे घाणेरडे राजकारण सहन करणार नाही… मुळीच नाही! ह्या काळोखात प्रकाश देणार ती फक्त आणि फक्त आपली मशाल! असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

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नितेश राणे यांची आदित्य ठाकरेवर घणाघाती टीका

भाजप नेते नितेश राणे यांनी कुठलीही संधी न सोडता आदित्य ठाकरेवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भाजप नेते नितेश राणे यांनी म्हटले की, ज्याप्रमाणे अभिषेक बॅनर्जींमुळे तृणमूल काँग्रेसमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि फूट पडली, त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या सध्याच्या स्थितीला आदित्य ठाकरे जबाबदार आहेत. राणे यांनी म्हटले की, आदित्य ठाकरे हे उद्धव ठाकरे गटाचे “अभिषेक बॅनर्जी” आहेत. त्यांनी टोमणा मारत पुढे सांगितले की, ज्याप्रमाणे अभिषेक बॅनर्जींना हेल्मेट घालून फिरावे लागते, तशीच भेट म्हणून ते आदित्य ठाकरेंनाही हेल्मेट पाठवत आहेत कारण कधी आणि कुठून चप्पल किंवा अंडे उडत येईल, याचा काही नेम नाही.

नितेश राणे यांचा दावा काय होता?

नितेश राणे यांनी दावा केला की, उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदारांनी केलेल्या बंडाचे मुख्य कारण म्हणजे पक्ष नेतृत्वाचा काँग्रेसशी वाढलेला जवळीक. त्यांच्या मते, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला काँग्रेसशी युती करायची होती आणि ते पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या दिशेनेही वाटचाल करत होते ही गोष्ट अनेक खासदारांना मान्य नव्हती.

‘आदित्य ठाकरे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ‘अभिषेक बॅनर्जी’…’, नितेश राणेंचा घणाघात, थेट ‘हेल्मेट’ गिफ्ट पाठवण्याचा टोला

Web Title: Aditya thackerays first reaction regarding the 6 rebel mps

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Published On: Jun 19, 2026 | 04:00 PM

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