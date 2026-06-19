‘आदित्य ठाकरे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ‘अभिषेक बॅनर्जी’…’, नितेश राणेंचा घणाघात, थेट ‘हेल्मेट’ गिफ्ट पाठवण्याचा टोला

नितेश राणे यांनी दावा केला की, उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदारांनी केलेल्या बंडाचे मुख्य कारण म्हणजे पक्ष नेतृत्वाचा काँग्रेसशी वाढलेला जवळीक. त्यांच्या मते, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला काँग्रेसशी युती करायची होती आणि ते पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या दिशेनेही वाटचाल करत होते ही गोष्ट अनेक खासदारांना मान्य नव्हती.
घराणेशाहीच्या राजकारणावर भाष्य करायचं झालं, तर पक्ष बदलतात पण सूत्र तेच राहतात. जसं तृणमूलमध्ये अभिषेक बॅनर्जी यांचं महत्त्व आहे, तसंच ‘उबाठा’मध्ये आदित्य ठाकरे यांचं.
आमदार @NiteshNRane हे नेहमीच अशा मुद्द्यांवर थेट आणि रोखठोक भूमिका मांडतात. म्हणूनच त्यांचे प्रश्न आणि प्रहार… pic.twitter.com/L2kihyE4pP — मंगल 🇮🇳 (@Mangalkohale11) June 19, 2026
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राणे यांनी सांगितले की, याच कारणामुळे खासदारांनी बंडाचा मार्ग निवडला. बाळासाहेब ठाकरे यांचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की, बाळासाहेबांचे स्पष्ट मत होते, जर शिवसेनेने कधी काँग्रेसशी युती केली, तर ते “आपले दुकान बंद करतील.” राणे यांच्या मते, अनेक खासदारांनी ठाकरे गटाच्या नेतृत्वाविरुद्ध बंड केले कारण ते बाळासाहेबांच्या याच विचारसरणीशी बांधील राहिले.
उबाठा नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले, “पुन्हा एकदा आपण घाणेरड्या राजकारणाचे धक्कादायक उदाहरण पाहत आहोत. हे निर्लज्ज, कृतघ्न आणि भ्रष्ट लोक जे काही विशिष्ट व्यक्तींमुळे २०२४ मध्ये निवडून आले तेच आता त्या लोकांना धोका देत आहेत! तुम्ही कितीही कारणे दिलीत… तरी सत्य तेच राहते. तुम्ही निर्लज्जपणे स्वतःला विकले आहे. तुम्ही केवळ स्वतःलाच विकले नाही, तर तुमचा सन्मान, तुमची प्रतिष्ठा आणि तुमच्या कुटुंबाचे नावही पणाला लावले आहे. महाराष्ट्र हे घाणेरडे राजकारण सहन करणार नाही… अजिबात नाही!” या अंधारात प्रकाश आणण्याचे काम आपली ‘मशाल’च करेल!
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