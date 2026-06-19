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  • Nitesh Rane Slams Aditya Thackeray Calls Him Abhishek Banerjee Of Ubt Sena

‘आदित्य ठाकरे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ‘अभिषेक बॅनर्जी’…’, नितेश राणेंचा घणाघात, थेट ‘हेल्मेट’ गिफ्ट पाठवण्याचा टोला

Updated On: Jun 19, 2026 | 03:26 PM IST
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सारांश

Nitesh Rane on Aditya Thackeray: ऑपरेशन टायगरनंतर भाजप नेते नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरेंवर जोरदार हल्ला चढवला असून त्यांची तुलना अभिषेक बॅनर्जींशी केली आहे. यावर आदित्य ठाकरेंनी बंडखोर खासदारांना 'निर्लज्ज आणि विकले गेलेले' म्हणत तीव्र शब्दांत सुनावले आहे.

नितेश राणेंचा घणाघात, थेट 'हेल्मेट' गिफ्ट पाठवण्याचा टोला (Photo Credit- X)

नितेश राणेंचा घणाघात, थेट 'हेल्मेट' गिफ्ट पाठवण्याचा टोला (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘आदित्य ठाकरे म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ‘अभिषेक बॅनर्जी’…’
  • नितेश राणेंचा घणाघात
  • थेट ‘हेल्मेट’ गिफ्ट पाठवण्याचा टोला
सिंधुदुर्ग: ऑपरेशन टायगर नंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगले तापले आहे. उद्धव ठाकरे गटातील ६ आमदारांचा शिंदे गटाने शांतीत कार्यक्रम केल्यानंतर आता सगळीकडून उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर तीव्र टीका होत आहे. आता भाजप नेते नितेश राणे यांनी कुठलीही संधी न सोडता ठाकरे सेनावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भाजप नेते नितेश राणे यांनी म्हटले की, ज्याप्रमाणे अभिषेक बॅनर्जींमुळे तृणमूल काँग्रेसमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि फूट पडली, त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या सध्याच्या स्थितीला आदित्य ठाकरे जबाबदार आहेत. राणे यांनी म्हटले की, आदित्य ठाकरे हे उद्धव ठाकरे गटाचे “अभिषेक बॅनर्जी” आहेत. त्यांनी टोमणा मारत पुढे सांगितले की, ज्याप्रमाणे अभिषेक बॅनर्जींना हेल्मेट घालून फिरावे लागते, तशीच भेट म्हणून ते आदित्य ठाकरेंनाही हेल्मेट पाठवत आहेत कारण कधी आणि कुठून चप्पल किंवा अंडे उडत येईल, याचा काही नेम नाही.

नितेश राणे यांचा दावा काय होता?

नितेश राणे यांनी दावा केला की, उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदारांनी केलेल्या बंडाचे मुख्य कारण म्हणजे पक्ष नेतृत्वाचा काँग्रेसशी वाढलेला जवळीक. त्यांच्या मते, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला काँग्रेसशी युती करायची होती आणि ते पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या दिशेनेही वाटचाल करत होते ही गोष्ट अनेक खासदारांना मान्य नव्हती.

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का केले ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी बंड?

राणे यांनी सांगितले की, याच कारणामुळे खासदारांनी बंडाचा मार्ग निवडला. बाळासाहेब ठाकरे यांचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की, बाळासाहेबांचे स्पष्ट मत होते, जर शिवसेनेने कधी काँग्रेसशी युती केली, तर ते “आपले दुकान बंद करतील.” राणे यांच्या मते, अनेक खासदारांनी ठाकरे गटाच्या नेतृत्वाविरुद्ध बंड केले कारण ते बाळासाहेबांच्या याच विचारसरणीशी बांधील राहिले.

बंडखोर नेत्यांना आदित्य ठाकरे काय म्हणाले?

उबाठा नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले, “पुन्हा एकदा आपण घाणेरड्या राजकारणाचे धक्कादायक उदाहरण पाहत आहोत. हे निर्लज्ज, कृतघ्न आणि भ्रष्ट लोक जे काही विशिष्ट व्यक्तींमुळे २०२४ मध्ये निवडून आले तेच आता त्या लोकांना धोका देत आहेत! तुम्ही कितीही कारणे दिलीत… तरी सत्य तेच राहते. तुम्ही निर्लज्जपणे स्वतःला विकले आहे. तुम्ही केवळ स्वतःलाच विकले नाही, तर तुमचा सन्मान, तुमची प्रतिष्ठा आणि तुमच्या कुटुंबाचे नावही पणाला लावले आहे. महाराष्ट्र हे घाणेरडे राजकारण सहन करणार नाही… अजिबात नाही!” या अंधारात प्रकाश आणण्याचे काम आपली ‘मशाल’च करेल!

Uddhav Thackeray: खासदार फुटीने बेजार पण अजूनही आशेचा किरण जिवंत…बाळासाहेबांचा फोटो अन्…उद्धव ठाकरेंची भावनिक पोस्ट

Web Title: Nitesh rane slams aditya thackeray calls him abhishek banerjee of ubt sena

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Published On: Jun 19, 2026 | 03:25 PM

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