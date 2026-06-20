शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • After The Mp An Mla From The Thackeray Faction Is Also Set To Exit Says Santosh Bangar

Maharashtra Politics : ठाकरे गटाच्या खासदारानंतर आता आमदारही फुटणार? आमदाराने नेमकं काय म्हटलं…

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

अलीकडेच ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी पक्षाला रामराम ठोकत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. या सहा खासदारांमध्ये हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचाही समावेश आहे.

Maharashtra Politics : ठाकरे गटाच्या खासदारानंतर आता आमदारही फुटणार? आमदाराने नेमकं काय म्हटलं...

Maharashtra Politics : ठाकरे गटाच्या खासदारानंतर आता आमदारही फुटणार? आमदाराने नेमकं काय म्हटलं... (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हिंगोली : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदार बंड करून शिंदेसेनेत दाखल होणार आहेत. या घटनेनंतर काही तासांत शिंदे गटाचे आमदार संतोष बांगर यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे तब्बल १४ ते १५ आमदार शिंदे सेनेच्या संपर्कात असल्याचा दावा करून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. या संदर्भात ते प्रसारमाध्यमाशी बोलत होते.

अलीकडेच ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी पक्षाला रामराम ठोकत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. या सहा खासदारांमध्ये हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचाही समावेश आहे. आष्टीकर यांच्या प्रवेशानंतर हिंगोलीसह मराठवाड्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, त्यांच्या स्वागतासाठी ठिकठिकाणी बॅनरबाजी करण्यात आली आहे, असेही आमदार बांगर यांनी सांगितले. याच पार्श्वभूमीवर बोलताना आमदार बांगर यांनी आपल्या पूर्वीच्या दाव्याची आठवण करून दिली.

दरम्यान, सहा महिन्यांपूर्वीच खासदार नागेश पाटील आष्टीकर आमच्यासोबत येतील, असे मी सांगितले होते. आज तो दावा खरा ठरला आहे. त्यामुळे आता ‘आगे आगे देखो होता है क्या’ अशी परिस्थिती आहे, असे ते म्हणाले.

शिवसेना अधिक सक्षम

पुढे बोलताना आमदार बांगर यांनी आणखी एक राजकीय गौप्यस्फोट केला. राज्यात लवकरच राजकीय भूकंप होणार असून, अनेक आमदार संपर्कात आहेत. योग्य वेळ आल्यावर सर्व काही समोर येईल, असे सांगत त्यांनी नव्या राजकीय घडामोडींचे संकेत दिले. मात्र, संपर्कात असलेल्या आमदारांची नावे जाहीर करण्यास त्यांनी नकार दिला.

शिवसेनेची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढली

ठाकरे गटातील खासदारांच्या प्रवेशामुळे शिवसेनेची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा दावा बांगर यांनी केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अनेक लोकप्रतिनिधी पक्षात येत आहेत. त्यामुळे शिवसेना अधिक सक्षमपणे पुढे जात आहे, असे ते म्हणाले.

आता हिंगोलीमधील विकासकामांना मिळेल गती

लोकसभा निवडणुकीनंतर हिंगोलीसह मराठवाड्यातील अनेक विकासकामे रखडल्याची चर्चा होती. मात्र, खासदार आष्टीकर यांच्या प्रवेशानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वासही बांगर यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, संतोष बांगर यांच्या या दाव्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चाना उधाण आले असून, ठाकरे गटातून आणखी काही आमदार शिंदे सेनेच्या वाटेवर आहेत का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

निकाल लागताच ओमराजे निंबाळकर यांचं मोठं वक्तव्य, ‘पोलीस, सीआयडीवर प्रचंड दबाव..,’

Web Title: After the mp an mla from the thackeray faction is also set to exit says santosh bangar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 03:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘संजय राऊत हे हातात कुलूप घेऊनच बसले, ते पक्षाला कुलूप लावून कधी पळून जातील…’; सामाजिक न्यायमंत्री शिरसाट यांचा टोला
1

‘संजय राऊत हे हातात कुलूप घेऊनच बसले, ते पक्षाला कुलूप लावून कधी पळून जातील…’; सामाजिक न्यायमंत्री शिरसाट यांचा टोला

Maharashtra Politics : 2029 पर्यंत ठाकरेंकडे एकही आमदार नसेल; शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान
2

Maharashtra Politics : 2029 पर्यंत ठाकरेंकडे एकही आमदार नसेल; शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान

Ramadas Kadam: ‘६ नाही, ७ व्या खासदारानेही सही केलीये…’, रामदास कदमांचा सर्वात मोठा बॉम्ब, ठाकरे गटात पुन्हा महाभूकंप!
3

Ramadas Kadam: ‘६ नाही, ७ व्या खासदारानेही सही केलीये…’, रामदास कदमांचा सर्वात मोठा बॉम्ब, ठाकरे गटात पुन्हा महाभूकंप!

Aaditya Thackeray: ‘तुम्ही स्वतःला निर्लज्जपणे विकलं…’; ६ खासदारांच्या बंडानंतर आदित्य ठाकरेंचा पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
4

Aaditya Thackeray: ‘तुम्ही स्वतःला निर्लज्जपणे विकलं…’; ६ खासदारांच्या बंडानंतर आदित्य ठाकरेंचा पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics : ठाकरे गटाच्या खासदारानंतर आता आमदारही फुटणार? आमदाराने नेमकं काय म्हटलं…

Maharashtra Politics : ठाकरे गटाच्या खासदारानंतर आता आमदारही फुटणार? आमदाराने नेमकं काय म्हटलं…

Jun 20, 2026 | 03:24 PM
IND Vs AFG Live: ‘कृष्णा’ कडाडला! 5 ओव्हर्समध्ये 2 मेडन अन्…; प्रसिद्धच्या माऱ्यासामोर पठाण हादरले

IND Vs AFG Live: ‘कृष्णा’ कडाडला! 5 ओव्हर्समध्ये 2 मेडन अन्…; प्रसिद्धच्या माऱ्यासामोर पठाण हादरले

Jun 20, 2026 | 03:24 PM
NEET UG Re-Exam: नीट फेरपरीक्षेसाठी NTA चा कडक ड्रेस कोड! हिजाब, बुर्का किंवा पगडी घालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार का?

NEET UG Re-Exam: नीट फेरपरीक्षेसाठी NTA चा कडक ड्रेस कोड! हिजाब, बुर्का किंवा पगडी घालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार का?

Jun 20, 2026 | 03:22 PM
Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट

Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट

Jun 20, 2026 | 03:21 PM
Bannu Blast : पाकिस्तानात एकापाठोपाठ एक भीषण बॉम्बस्फोट; बन्नूमध्ये दहशतवाद्यांनी वाहनांना बनवले लक्ष्य, 7 जणांचा मृत्यू

Bannu Blast : पाकिस्तानात एकापाठोपाठ एक भीषण बॉम्बस्फोट; बन्नूमध्ये दहशतवाद्यांनी वाहनांना बनवले लक्ष्य, 7 जणांचा मृत्यू

Jun 20, 2026 | 03:20 PM
‘शिंदे गटात जाण्याबाबत निर्णय..,’ कोर्टाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर घेणार मोठा निर्णय

‘शिंदे गटात जाण्याबाबत निर्णय..,’ कोर्टाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर घेणार मोठा निर्णय

Jun 20, 2026 | 03:16 PM
पुणेकरांसाठी दिलासा! पीएमआरडीए अन् महारेलचा ऐतिहासिक करार; रेल्वेफाटक मुक्तीचा मार्ग मोकळा

पुणेकरांसाठी दिलासा! पीएमआरडीए अन् महारेलचा ऐतिहासिक करार; रेल्वेफाटक मुक्तीचा मार्ग मोकळा

Jun 20, 2026 | 03:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा