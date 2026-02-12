Bhayander News : महापौरांच्या पहिल्याच पत्रात ‘मराठीची बोंब’; शुद्धलेखनाच्या चुकांमुळे विरोधकांनी जहरी टीका

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या महापौरपदी डिंपल मेहता यांची नुकतीच निवड झाली. बुधवारी त्यांनी महापालिका मुख्यालयात पदभार स्वीकारला. मेहता या अमराठी असल्याने त्यांच्या निवडीवर मराठी एकीकरण समितीने सुरुवातीपासून आक्षेप घेतला होता. “मराठी महापौर द्या” या मागणीसाठी समितीने आंदोलनही छेडले होते. मात्र सत्ताधारी भाजपने आपल्या निर्णयावर ठाम भूमिका घेतल्याने हे आंदोलन कालांतराने थंडावले.
दरम्यान, पदभार स्वीकारल्यानंतर महापौरांनी महापालिका आयुक्तांना शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देणारे पत्र पाठवले. मात्र हेच पत्र आता चर्चेचा विषय ठरले आहे. पत्रामध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत मराठी शुद्धलेखनाच्या अनेक चुका असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी शब्दरचना चुकीची असून इंग्रजी शब्दांचा अधिक वापर करण्यात आल्याचेही दिसून येते. परिणामी, समाजमाध्यमांवर हे पत्र व्हायरल झाले असून नागरिकांकडून टिका व टिंगलटवाळी सुरू आहे.
मराठी एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत, “पदभार स्वीकारताच महापौरांनी मराठीची गळचेपी सुरू केली आहे. प्रशासनातील अधिकृत पत्रव्यवहारात अशा प्रकारच्या चुका असणे ही गंभीर बाब आहे,” असे म्हटले आहे. तसेच महापालिकेच्या कारभारात मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना महापौर डिंपल मेहता यांनी सांगितले की, संबंधित पत्र शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून तयार करण्यात आले होते.
“पत्रात काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्याची शहानिशा करून आवश्यक दुरुस्ती करण्यात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याच्या आपल्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, भाषेच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत असून महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता या वादावर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि पुढे काय घडामोडी होतात, याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.