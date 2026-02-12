राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर

क्रिकेटच्या मैदानावर जेव्हा जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळला जातो तेव्हा अनेकदा त्याआधीच शाब्दिक युद्ध सुरू होते. भारताविरुद्धच्या सामन्यांवर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तानने यु-टर्न घेतला असताना, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी एका पाकिस्तानी वृत्तवाहिनीने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाबाबत पसरवलेल्या बनावट व्हिडिओला योग्य उत्तर दिले आहे.
खरंतर, माजी कर्णधार शोएब मलिकच्या कार्यक्रमात पाकिस्तानच्या लोकप्रिय वृत्तवाहिनी एआरवाय न्यूजवर राजीव शुक्लाचा एक व्हिडिओ प्रसारित झाला होता. व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला होता की शुक्ला भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत पाकिस्तानच्या “यू-टर्न” वर प्रतिक्रिया देत होते. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे हा व्हिडिओ एआय (Artificial Intelligence) वापरून एडिट करण्यात आला होता जेणेकरून बीसीसीआय पाकिस्तानची बाजू मांडत आहे असे भासेल.
या प्रकरणी, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी स्पष्ट केले आहे की भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याबाबत त्यांनी पाकिस्तानी टीव्ही शोमध्ये जोडलेली ऑडिओ क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) च्या मदतीने तयार केली गेली आहे, ते त्यांचे खरे विधान नाही.
त्याने X वर लिहिले, भारत-पाकिस्तान विश्वचषक सामन्यावरील माझ्या टिप्पण्यांचा व्हिडिओ एआय वापरून हाताळण्यात आला आहे. ही विधाने माझी नाहीत. मी सर्वांना विनंती करतो की या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुरावर विश्वास ठेवू नका आणि त्याची तक्रार करा. पाकिस्तानी माध्यमांनी दाखवलेल्या संपादित व्हिडिओमध्ये राजीव शुक्ला हे बोलताना ऐकले गेले की बीसीसीआयच्या वारंवार विनंतीनंतर पाकिस्तानने खेळण्यास सहमती दर्शवली.
The video circulating with altered, AI-generated audio in my name is fake. @realshoaibmalik, @ARYNEWSOFFICIAL and @Salman_ARY, please stop circulating this misleading content. For reference, here is my original video. https://t.co/bi0ZA6tkTJ — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) February 11, 2026
तथापि, शुक्ला यांचे मूळ भाष्य आयसीसीच्या प्रयत्नांबद्दल होते. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी फक्त असे सांगितले की पाकिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डांशी चर्चा केल्यानंतर, खेळाला प्राधान्य देऊन आणि पाकिस्तानने आपला बहिष्कार मागे घेतल्यानंतर आयसीसीने “समाधान” गाठले याबद्दल त्यांना आनंद आहे.