Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

कर्वेनगरमधील नदीपात्रालगतच्या परिसरात पोलीस चौकी करा; नगरसेवक स्वप्नील दुधाने यांची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

कर्वेनगरमधील नवनिर्वाचित नगरसेवक स्वप्निल दुधाने यांनी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांची भेट घेतली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 02:08 PM
कर्वेनगरमधील नदीपात्रालगतच्या परिसरात पोलीस चौकी करा; नगरसेवक स्वप्नील दुधाने यांची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • कर्वेनगरमधील नदीपात्रालगतच्या परिसरात पोलीस चौकी करा
  • नगरसेवक स्वप्नील दुधाने यांची मागणी
  • पोलीस आयुक्तांकडे दिले निवेदन
पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी, चोरीच्या घटना, लुटमार यासारख्या घटना दररोज घडत आहे. वाढत्या घटनेमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांकडूनही गुन्हेगारीच्या घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र प्रत्येक घटना रोखण्यात पोलिसांनाही यश मिळत नाही. अशातच आता पुण्यातील कर्वेनगरमधील नवनिर्वाचित नगरसेवक स्वप्निल दुधाने यांनी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांची भेट घेतली आहे. कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनीमधील नदीपात्रालगतील १२० फुटी डीपी रस्ता अर्थात राजाराम पूल ते दुधाने लॉन्स परिसरात पोलीस चौकीची मागणी दुधाने यांनी केली आहे.

 

नगरसेवक दुधाने म्हणाले, प्रभाग क्र. ३०, कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनीमधील नदीपात्रालगतील १२० फुटी डीपी रस्ता अर्थात राजाराम पूल ते दुधाने लॉन्स परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकसंख्या आणि पर्यायाने लोकवस्ती वाढत आहे. परिणामी नागरिकांना यथायोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे लोकप्रतिनिधी या नात्याने आमचे कर्तव्य आहे.

सदर परिसरात लोकवस्ती वाढत असून, परिसराचा विकास झपाट्याने होत आहे. यामुळे परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखणे नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काळाची गरज बनले असून, सदर परिसरातील पोलीस चौकी नजीक नसल्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. आपत्कालीन परिस्थिती आली असता ज्येष्ठ नागरिक, स्त्री वर्ग तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत असून, नियमित गस्त आणि तक्रारीवर उपाययोजना करण्यामध्ये पोलीस बांधवांवरही तणाव दिसून येतो.

यावर उपाययोजना म्हणून सदर परिसरात नव्याने पोलीस चौकी उभारण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन आज पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना सुपूर्द करण्यात आले. याप्रसंगी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत कार्यवाही करण्याचा शब्द आयुक्तांनी दिला आहे. यामुळे भविष्यात आपल्या प्रभागातील कोणत्याही नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार नाही, असा विश्वास वाटतो.

हे सुद्धा वाचा : अजित पवार यांचे स्वप्न होणार साकार; कटफळ येथे जिल्हा क्रीडा संकुलास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Web Title: Corporator swapnil dudhane has made a big demand from police commissioner amitesh kumar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 02:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News पुणे हादरलं! मुलाने बापाला जिवंत जाळलं; कारण काय तर…
1

Crime News पुणे हादरलं! मुलाने बापाला जिवंत जाळलं; कारण काय तर…

PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ ‘कमाई’चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून…; स्वच्छतेचा अभाव अन्…
2

PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ ‘कमाई’चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून…; स्वच्छतेचा अभाव अन्…

Pune News: येरावड्यात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात! मैदानावर भंगाराचे साम्राज्य, प्रशासनाचे दुर्लक्ष.
3

Pune News: येरावड्यात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात! मैदानावर भंगाराचे साम्राज्य, प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

Maharashtra Politics : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच; बहुमतानंतर सत्तासमीकरणांची लगबग
4

Maharashtra Politics : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच; बहुमतानंतर सत्तासमीकरणांची लगबग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ

बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ

Feb 12, 2026 | 02:30 PM
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी दिसल्यास बदलेल तुमचे नशीब

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी दिसल्यास बदलेल तुमचे नशीब

Feb 12, 2026 | 02:30 PM
Bhayander News : महापौरांच्या पहिल्याच पत्रात ‘मराठीची बोंब’; शुद्धलेखनाच्या चुकांमुळे विरोधकांनी जहरी टीका

Bhayander News : महापौरांच्या पहिल्याच पत्रात ‘मराठीची बोंब’; शुद्धलेखनाच्या चुकांमुळे विरोधकांनी जहरी टीका

Feb 12, 2026 | 02:28 PM
Maharashtra Politics : एवढी जोखीम त्या पायलटण कशी घेतली…? अजित पवारांच्या अपघातावर बच्चू कडूंनाही संशय

Maharashtra Politics : एवढी जोखीम त्या पायलटण कशी घेतली…? अजित पवारांच्या अपघातावर बच्चू कडूंनाही संशय

Feb 12, 2026 | 02:26 PM
Dharashiv News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची लाखोंची आर्थिक लूट, आरोग्य विभागात अमानवीय पिळवणूक, दोषींवर कारवाईची मागणी

Dharashiv News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची लाखोंची आर्थिक लूट, आरोग्य विभागात अमानवीय पिळवणूक, दोषींवर कारवाईची मागणी

Feb 12, 2026 | 02:24 PM
‘लग्न तुटण्याची वाट पाहत आहेत…’, Nick Jonas सोबतच्या नात्यावर प्रियंकाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली…

‘लग्न तुटण्याची वाट पाहत आहेत…’, Nick Jonas सोबतच्या नात्यावर प्रियंकाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली…

Feb 12, 2026 | 02:13 PM
राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर

राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर

Feb 12, 2026 | 02:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM