कर्वेनगरमधील नदीपात्रालगतच्या परिसरात पोलीस चौकी करा; नगरसेवक स्वप्नील दुधाने यांची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

नगरसेवक दुधाने म्हणाले, प्रभाग क्र. ३०, कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनीमधील नदीपात्रालगतील १२० फुटी डीपी रस्ता अर्थात राजाराम पूल ते दुधाने लॉन्स परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकसंख्या आणि पर्यायाने लोकवस्ती वाढत आहे. परिणामी नागरिकांना यथायोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे लोकप्रतिनिधी या नात्याने आमचे कर्तव्य आहे.
सदर परिसरात लोकवस्ती वाढत असून, परिसराचा विकास झपाट्याने होत आहे. यामुळे परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखणे नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काळाची गरज बनले असून, सदर परिसरातील पोलीस चौकी नजीक नसल्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. आपत्कालीन परिस्थिती आली असता ज्येष्ठ नागरिक, स्त्री वर्ग तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत असून, नियमित गस्त आणि तक्रारीवर उपाययोजना करण्यामध्ये पोलीस बांधवांवरही तणाव दिसून येतो.
यावर उपाययोजना म्हणून सदर परिसरात नव्याने पोलीस चौकी उभारण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन आज पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना सुपूर्द करण्यात आले. याप्रसंगी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत कार्यवाही करण्याचा शब्द आयुक्तांनी दिला आहे. यामुळे भविष्यात आपल्या प्रभागातील कोणत्याही नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार नाही, असा विश्वास वाटतो.
