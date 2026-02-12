Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘लग्न तुटण्याची वाट पाहत आहेत…’, Nick Jonas सोबतच्या नात्यावर प्रियंकाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली…

प्रियांका चोप्राने अलीकडेच तिच्या आगामी चित्रपटाबद्दल आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही माहिती शेअर केली.

Updated On: Feb 12, 2026 | 02:13 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील देसी गर्ल म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा सध्या तिच्या आगामी “वाराणसी” चित्रपटाच्या रिलीजमुळे चर्चेत आहे. हा चित्रपट एसएस राजामौली आणि महेश बाबू यांच्यासोबत अभिनेत्रीचा पहिलाच सहकार्य आहे. प्रियांका आणि महेश बाबू यांच्या जोडीला पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. प्रियांका चोप्राने अलीकडेच तिच्या आगामी चित्रपटाबद्दल आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही माहिती शेअर केली.

खरं तर, प्रियांका चोप्राने अलीकडेच व्हरायटी इंडियाशी तिच्या निक जोनासशी झालेल्या लग्नाबद्दल बोलताना स्पष्ट केले की काही लोकांना त्यांच्या नात्याबद्दल खात्री नव्हती. तिने असेही उघड केले की काही लोकांनी हॉलिवूड स्टारसोबतच्या तिच्या लग्नाला आक्षेप घेतला होता. त्याच संभाषणात, अभिनेत्रीने तिच्या लग्नाबद्दल बोलताना म्हटले की त्यांच्या लग्नाला आठ वर्षे झाली आहेत. जर लोक अजूनही हे नाते संपण्याची किंवा खराब होण्याची वाट पाहत असतील तर ती त्यांची निवड आहे.

ट्रोलर्सना उत्तर देताना प्रियांका चोप्रा म्हणते की तिने आता यावर जास्त विचार करणे थांबवले आहे. देसी गर्ल म्हणाली की तिला समजत नाही की तिने असे काय केले ज्यामुळे लोक त्यांच्या नात्याबद्दल इतके नाराज झाले. अभिनेत्रीचा असा विश्वास आहे की हे कदाचित कारण ते वेगवेगळ्या देशांचे आहेत, वेगवेगळ्या धर्मांचे आहेत आणि त्यांच्यात वयाचा कोणताही फरक नाही. प्रियांका म्हणाली की हे सर्व ऐकून ति खूप दुखावली जायची. तिने स्पष्ट केले की त्यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चा आता तिला त्रास देत नाहीत. ती आणि निक एकमेकांमध्ये मग्न आहेत. त्यांनी स्वतःला बाहेरील जगापासून वेगळे केले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

 

Dhurandhar: 10 दिवसांत 15.8 मिलियन व्ह्यूज, 11 देशांमध्ये नंबर 1 चित्रपट; थिएटरनंतर आता ओटीटीवर वर्चस्व

एवढेच नाही तर प्रियांका चोप्राने तिचा पती निक जोनासबद्दलही बोलले आणि त्याचे कौतुक केले. तिने सांगितले की त्यांचे लग्न खूप लवकर झाले. भेटल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. अभिनेत्रीने स्पष्ट केले की जेव्हा तिने निकशी लग्न केले तेव्हा ती अजूनही विचार करत होती की ते खरे आहे का. अभिनेत्री म्हणते की तिला हे सर्व खोटे आणि ढोंग वाटले. प्रियांकाने याला वेडेपणा म्हटले. पण प्रियांकाचा असा विश्वास आहे की निकचे व्यक्तिमत्व खरे आणि प्रामाणिक आहे आणि हे तिला दररोज प्रेरणा देते.

‘Devkhel’मध्ये अंकुश चौधरीची निवड का ठरली खास? दिग्दर्शक चंद्रकांत गायकवाड यांनी केला खुलासा

