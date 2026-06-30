ऑपरेशन टायगर 3.0 ची मोठी शिकार! ‘सचिन अहिर यांनी आज षटकार मारला’; शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde Live : शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदार फुटीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच आता आणखी मोठा राजकीय धक्का शिवसेना ठाकरे गटाला पोहोचला आहे. ‘ऑपरेशन टायगर 2.0′ च्या यशानंतर आता पुन्हा ‘ऑपरेशन टायगर 3.0′ सुरु झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सचिन अहिर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. राजकीय वर्तुळात हा मोठा धक्का मानला जात असून सचिन अहिर यांनी ठाकरे गटातील आपल्या सर्व पदांचा राजीनामा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद पार पडत आहे.