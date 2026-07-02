त्यांनी तामिळनाडूतील राजकीय परिस्थितीचाही उल्लेख केला. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, तामिळनाडूमध्ये केवळ १-२ कोटींचा नव्हे, तर ३५ कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. सरकार पाडण्याच्या उद्देशाने टीव्हीके (TVK) च्या १५ आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. जोपर्यंत एखादा पक्ष फोडण्यात त्यांना यश येत नाही, तोपर्यंत या लोकांना चैन पडत नाही किंवा झोपही लागत नाही.
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शिवाय, राऊत म्हणाले की सध्याची परिस्थिती पाहता अशी वेळ येईल जेव्हा आपल्याला भावी पिढ्यांना सांगावे लागेल की या देशात एकेकाळी लोकशाही अस्तित्वात होती. त्यांनी लोकशाही पूर्णपणे मोडीत काढली आहे आणि तिच्या मूळ तत्त्वांवरच प्रहार केला आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत विरोधी पक्ष भविष्यात अस्तित्वहीन ठरण्याचा धोका आहे, कारण भाजप त्यांना फोडण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करत आहे. त्यांनी ठामपणे जाहीर केले की, ज्या दिवशी भाजपची सत्ता जाईल आणि आमची बाजू सत्तेवर येईल, तेव्हा आम्ही याच केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून भाजपचे दहा तुकडे करू आणि तेही अवघ्या दहा मिनिटांत. जर ईडी आणि सीबीआय आमच्या ताब्यात केवळ एका तासासाठीही दिल्या, तर हे घडायला वेळ लागणार नाही.
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