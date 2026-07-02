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Sanjay Raut vs BJP: ‘ED आणि CBI आमच्या ताब्यात द्या, १० मिनिटांत भाजपचे १० तुकडे करू” संजय राऊतांचे थेट आव्हान

Updated On: Jul 02, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला करत, सत्ता बदलताच अवघ्या १० मिनिटांत भाजपचे १० तुकडे करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच तामिळनाडूत आमदार फोडण्यासाठी ३५ कोटींचा व्यवहार झाल्याचा दावा केला आहे.

Sanjay Raut vs BJP (Photo Credit- X)

Sanjay Raut vs BJP (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘ED आणि CBI आमच्या ताब्यात द्या, १० मिनिटांत भाजपचे १० तुकडे करू’
  • संजय राऊतांचे थेट आव्हान
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मुंबई: ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी म्हटले आहे की, भाजप नेत्यांच्या सध्याच्या वागणुकीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते: अशी वेळ येईल जेव्हा पंतप्रधान मोदी (PM Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) एकमेकांचेच लचके तोडण्यास टपलेले असतील. गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी टिप्पणी केली की, भाजप सदस्यांना पक्ष फोडण्याचे जणू वेडच लागले आहे. भविष्यात, जेव्हा फोडण्यासाठी इतर कोणतेही पक्ष उरणार नाहीत, तेव्हा ते एकमेकांविरुद्धच उभे ठाकतील. राजकारणात अशी परिस्थिती स्वीकारार्ह मानली जाऊ शकत नाही.

त्यांनी तामिळनाडूतील राजकीय परिस्थितीचाही उल्लेख केला. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, तामिळनाडूमध्ये केवळ १-२ कोटींचा नव्हे, तर ३५ कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. सरकार पाडण्याच्या उद्देशाने टीव्हीके (TVK) च्या १५ आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. जोपर्यंत एखादा पक्ष फोडण्यात त्यांना यश येत नाही, तोपर्यंत या लोकांना चैन पडत नाही किंवा झोपही लागत नाही.

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शिवाय, राऊत म्हणाले की सध्याची परिस्थिती पाहता अशी वेळ येईल जेव्हा आपल्याला भावी पिढ्यांना सांगावे लागेल की या देशात एकेकाळी लोकशाही अस्तित्वात होती. त्यांनी लोकशाही पूर्णपणे मोडीत काढली आहे आणि तिच्या मूळ तत्त्वांवरच प्रहार केला आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत विरोधी पक्ष भविष्यात अस्तित्वहीन ठरण्याचा धोका आहे, कारण भाजप त्यांना फोडण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करत आहे. त्यांनी ठामपणे जाहीर केले की, ज्या दिवशी भाजपची सत्ता जाईल आणि आमची बाजू सत्तेवर येईल, तेव्हा आम्ही याच केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून भाजपचे दहा तुकडे करू आणि तेही अवघ्या दहा मिनिटांत. जर ईडी आणि सीबीआय आमच्या ताब्यात केवळ एका तासासाठीही दिल्या, तर हे घडायला वेळ लागणार नाही.

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Web Title: Hand over the ed and cbi to us and we will tear the bjp into ten pieces in ten minutes sanjay rauts direct challenge

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Published On: Jul 02, 2026 | 02:11 PM

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