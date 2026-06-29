सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘अर्थखातं लवकरच राष्ट्रवादीकडे येणार’; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं आश्वासन, जय पवारांचा मोठा दावा

Updated On: Jun 29, 2026 | 05:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

बारामतीतील कार्यक्रमात जय पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखाते लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे देण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा केला. अजित पवार यांच्या विकासाच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'अर्थखातं लवकरच राष्ट्रवादीकडे येणार'; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं आश्वासन, जय पवारांचा मोठा दावा

'अर्थखातं लवकरच राष्ट्रवादीकडे येणार'; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं आश्वासन, जय पवारांचा मोठा दावा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्याच्या अर्थखात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्पुरती स्वतःकडे घेतली होती. त्यानंतर अर्थखाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे कधी जाणार, याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते जय पवार यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे.

बारामतीतील एका कार्यक्रमात बोलताना जय पवार म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच अर्थखाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.

“अर्थखाते नसल्याने विकासकामे थांबलेली नाहीत”

जय पवार म्हणाले, “देशातील सर्वाधिक मतांनी सुनेत्रा पवार विजयी झाल्याबद्दल मी सर्व मतदारांचे आभार मानतो. अजित दादा आपल्याला इतक्या लवकर सोडून जातील, असे कोणालाही वाटले नव्हते.” ते पुढे म्हणाले, “अर्थखाते राष्ट्रवादीकडे नसल्यामुळे विकासकामे रखडली आहेत, अशी चर्चा होत असली तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. दादांच्या निधनानंतर अर्थसंकल्प सादर करायचा असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखाते स्वतःकडे ठेवले होते.”

अमित शाहांनी शिंदेंना दिली फोडाफोडीची ‘सुपारी’; फडणवीसांच्या खुर्चीच्या रक्षणासाठी उद्धव ठाकरेंची साईचरणी प्रार्थना

“मुख्यमंत्र्यांनी अर्थखात्याबाबत दिले आश्वासन”

जय पवार यांनी सांगितले की, “काही दिवसांपूर्वी पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार आणि त्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थखाते लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सोपवले जाईल,” असे सांगितले.

त्याचबरोबर अजित पवार यांनी राज्याच्या विकासासाठी पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे, अशी भूमिकाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे जय पवार यांनी सांगितले.

“दादांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न करेन”

कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना जय पवार म्हणाले, “मी अजित दादांसारखे काम करण्याचा प्रयत्न करेन. राज्यातील आणि बारामतीतील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचून विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहीन.”

‘शिर्डीचा खासदार एक नंबरचा बदमाश’; साईबाबांची तीनदा शपथ घेतली अन् 100 कोटींना विकला गेला, संजय राऊतांचा भाऊसाहेब वाकचौरेंवर निशाणा

स्वर्गीय अजित पवारांच्या सहवासातील लोकांसाठी बारामतीत कृतज्ञता स्नेहमेळाव्याचे आयोजन

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहवासातील आजीमाजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचा कृतज्ञता स्नेहमेळावा आयोजित करण्यात आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते जय पवार यांच्या उपस्थितीत कृतज्ञता स्नेहमेळावा पार पडला. यावेळी बारामती तालुक्यातील आजीमाजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे मोठ्या प्रमाणात सदस्यांची कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. बारामती पंचायत समितीने हा कर्यक्रम आयोजित केला होता. याचवेळी उपस्थितांसमोर बोलताना जय पवारांनी अर्थखात्याविषयी भाष्य केले.

Web Title: Jay pawar on finance ministry devendra fadnavis ncp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 05:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमित शाहांनी शिंदेंना दिली फोडाफोडीची ‘सुपारी’; फडणवीसांच्या खुर्चीच्या रक्षणासाठी उद्धव ठाकरेंची साईचरणी प्रार्थना
1

अमित शाहांनी शिंदेंना दिली फोडाफोडीची ‘सुपारी’; फडणवीसांच्या खुर्चीच्या रक्षणासाठी उद्धव ठाकरेंची साईचरणी प्रार्थना

महाराष्ट्र कायद्याचे राज्य, इथे गुन्हेगारांना अभय नाही, नसरापूर हत्या प्रकरणातल्या निकालावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा
2

महाराष्ट्र कायद्याचे राज्य, इथे गुन्हेगारांना अभय नाही, नसरापूर हत्या प्रकरणातल्या निकालावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा

Pravin Tarde : ‘पहिली भेट दादांच्या चरणी’; ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाचे 100 कोटी पार! अजित पवारांच्या स्मृतिस्थळी केले वंदन
3

Pravin Tarde : ‘पहिली भेट दादांच्या चरणी’; ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाचे 100 कोटी पार! अजित पवारांच्या स्मृतिस्थळी केले वंदन

‘शिंदे राम तर फडणवीस लक्ष्मण’; खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्याने महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी
4

‘शिंदे राम तर फडणवीस लक्ष्मण’; खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्याने महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘अर्थखातं लवकरच राष्ट्रवादीकडे येणार’; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं आश्वासन, जय पवारांचा मोठा दावा

‘अर्थखातं लवकरच राष्ट्रवादीकडे येणार’; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं आश्वासन, जय पवारांचा मोठा दावा

Jun 29, 2026 | 05:29 PM
‘पत्रकारितेची लाज वाटते..’, उर्फी जावेदच्या धर्मांतराच्या चर्चांना उधाण; अभिनेत्रीने दिलं सडेतोड उत्तर

‘पत्रकारितेची लाज वाटते..’, उर्फी जावेदच्या धर्मांतराच्या चर्चांना उधाण; अभिनेत्रीने दिलं सडेतोड उत्तर

Jun 29, 2026 | 05:21 PM
Track 2 Diplomacy: ‘पाकिस्तान गयावया करत आहे, पण मोदी सरकार बोलणार नाही’; पाकिस्तानी विश्लेषकाचाच मोठा धक्कादायक खुलासा

Track 2 Diplomacy: ‘पाकिस्तान गयावया करत आहे, पण मोदी सरकार बोलणार नाही’; पाकिस्तानी विश्लेषकाचाच मोठा धक्कादायक खुलासा

Jun 29, 2026 | 05:20 PM
FIFA World Cup 2026: कॅनडाने रचला इतिहास! पहिला नॉकआउट सामना जिंकत साउथ आफ्रिकाला केले बाहेर

FIFA World Cup 2026: कॅनडाने रचला इतिहास! पहिला नॉकआउट सामना जिंकत साउथ आफ्रिकाला केले बाहेर

Jun 29, 2026 | 05:19 PM
Priyank Kharge: प्रियांक खरगे यांच्या अडचणीत वाढ! RSS विरोधातील ‘त्या’ वक्तव्यप्रकरणी कोर्टाचे समन्स; २१ जुलैपर्यंत मागवलं उत्तर

Priyank Kharge: प्रियांक खरगे यांच्या अडचणीत वाढ! RSS विरोधातील ‘त्या’ वक्तव्यप्रकरणी कोर्टाचे समन्स; २१ जुलैपर्यंत मागवलं उत्तर

Jun 29, 2026 | 05:18 PM
AI Layoffs 2026: एआयमुळे ९ हजार कर्मचाऱ्यांवर कुऱ्हाड! ‘या’ नामवंत जागतिक कंपनीने जाहीर केली मोठी नोकरकपात

AI Layoffs 2026: एआयमुळे ९ हजार कर्मचाऱ्यांवर कुऱ्हाड! ‘या’ नामवंत जागतिक कंपनीने जाहीर केली मोठी नोकरकपात

Jun 29, 2026 | 05:14 PM
क्रिकेट जगतात खळबळ! Ireland ने भारताविरुद्ध मालिका जिंकताच हेड कोचने दिला थेट राजीनामा

क्रिकेट जगतात खळबळ! Ireland ने भारताविरुद्ध मालिका जिंकताच हेड कोचने दिला थेट राजीनामा

Jun 29, 2026 | 05:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा