रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘शिंदे राम तर फडणवीस लक्ष्मण’; खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्याने महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी

Updated On: Jun 28, 2026 | 05:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

महायुतीतील मोठा पक्ष कोणता, यावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार ज्योती वाघमारे यांनी एकनाथ शिंदेंना 'राम' आणि देवेंद्र फडणवीसांना 'लक्ष्मण' अशी उपमा दिली. तसेच राज्यात शिवसेनाच मोठा भाऊ असल्याचे वक्तव्य करत त्यांनी नव्या राजकीय चर्चेला सुरुवात केली.

'शिंदे राम तर फडणवीस लक्ष्मण'; खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्याने महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी

'शिंदे राम तर फडणवीस लक्ष्मण'; खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्याने महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • खासदार ज्योती वाघमारे यांनी एकनाथ शिंदेंना ‘राम’ आणि देवेंद्र फडणवीसांना ‘लक्ष्मण’ अशी उपमा दिली.
  • राज्यात शिवसेनाच मोठा भाऊ असल्याचा दावा करत महायुतीतील चर्चेला नवे वळण दिले.
  • उद्धव ठाकरे यांना ‘रावण’ आणि संजय राऊत यांना ‘कैकयी’ अशी उपमा देत विरोधकांवरही टीका केली.
 

महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये मोठा पक्ष कोणता, यावर सुरू असलेल्या चर्चेला शिवसेना राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे यांनी नवं वळण दिलं आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ‘राम’, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘लक्ष्मण’ अशी उपमा दिली. तसेच राज्यात शिवसेनाच मोठा भाऊ आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुतीतील भाजप-शिवसेना संबंधांवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली असून राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सहा खासदारांच्या प्रवेशानंतर ‘मोठा पक्ष’ चर्चेला उधाण

अलीकडेच शिवसेना (शिंदे गट)मध्ये सहा खासदारांच्या प्रवेशानंतर राज्यात महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष कोणता, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ज्योती वाघमारे यांनी शिवसेनाच राज्यातील मोठा भाऊ असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या या विधानामुळे महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये सुप्त स्वरूपात सुरू असलेला मोठ्या पक्षाचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

‘भाजप नव्हे, बाबर जनता पार्टी’; परभणीत उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात, फडणवीस-गडकरींवरही निशाणा

उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यावरही टीका

ज्योती वाघमारे यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना ‘रावण’, तर संजय राऊत यांना ‘कैकयी’ अशी उपमा देत जोरदार टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

भाजपची भूमिका काय असणार?

ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही. मात्र, महायुतीतील मोठा पक्ष कोणता, या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा रंगण्याची चिन्हे आहेत. भाजप या वक्तव्याला कशाप्रकारे उत्तर देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘गडकरींप्रमाणेच फडणवीसांचे पंतप्रधानपदाचे पंख…’, उद्धव ठाकरे यांचा मोठा दावा, तर आता देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

Web Title: Jyoti waghmare shinde ram fadnavis lakshman mahayuti controversy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 05:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘भाजप नव्हे, बाबर जनता पार्टी’; परभणीत उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात, फडणवीस-गडकरींवरही निशाणा
1

‘भाजप नव्हे, बाबर जनता पार्टी’; परभणीत उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात, फडणवीस-गडकरींवरही निशाणा

खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरे आक्रमक; आता बंडखोर खासदारांच्या थेट मतदारसंघात जाऊन…
2

खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरे आक्रमक; आता बंडखोर खासदारांच्या थेट मतदारसंघात जाऊन…

ऑपरेशन उबाठा बुडवाचे सूत्रधार संजय राऊतच; खासदार डॉ. ज्योती वाघमारे यांचा घणाघात
3

ऑपरेशन उबाठा बुडवाचे सूत्रधार संजय राऊतच; खासदार डॉ. ज्योती वाघमारे यांचा घणाघात

होय, खरे गद्दार उद्धव ठाकरेच; शिंदेंच्या शिवसेनेतील बड्या नेत्याचा गंभीर आरोप
4

होय, खरे गद्दार उद्धव ठाकरेच; शिंदेंच्या शिवसेनेतील बड्या नेत्याचा गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘शिंदे राम तर फडणवीस लक्ष्मण’; खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्याने महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी

‘शिंदे राम तर फडणवीस लक्ष्मण’; खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्याने महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी

Jun 28, 2026 | 05:52 PM
झोमॅटो, स्विगी आणि कॅब चालकांसाठी मोठी बातमी! आता मिळणार मोफत उपचार अन् अपघात क्लेम; सरकार आणतंय ‘ही’ नवी योजना

झोमॅटो, स्विगी आणि कॅब चालकांसाठी मोठी बातमी! आता मिळणार मोफत उपचार अन् अपघात क्लेम; सरकार आणतंय ‘ही’ नवी योजना

Jun 28, 2026 | 05:45 PM
Satara News : वाईतील भव्य रोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेकडो युवक-युवतींना जागेवरच नियुक्तीपत्रांचे वाटप

Satara News : वाईतील भव्य रोजगार मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेकडो युवक-युवतींना जागेवरच नियुक्तीपत्रांचे वाटप

Jun 28, 2026 | 05:38 PM
IND vs IRE 2nd T20 Live: भारताचा टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; प्रिन्स-शेडगेचे पदार्पण, वैभवला पुन्हा डावलले

IND vs IRE 2nd T20 Live: भारताचा टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; प्रिन्स-शेडगेचे पदार्पण, वैभवला पुन्हा डावलले

Jun 28, 2026 | 05:38 PM
खतरनाक! दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिलेने चालवली लक्झरी स्पोर्ट्स कार; अंदाज पाहून नेटकरी म्हणाले, ही तर ‘Desi Baddie’

खतरनाक! दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिलेने चालवली लक्झरी स्पोर्ट्स कार; अंदाज पाहून नेटकरी म्हणाले, ही तर ‘Desi Baddie’

Jun 28, 2026 | 05:35 PM
PM Modi: सेशेल्सने पंतप्रधान मोदींना सर्वोच्च सन्मानाने गौरवले; पाहा काय आहे ‘Guardian Of The Blue Horizon’ पुरस्कार?

PM Modi: सेशेल्सने पंतप्रधान मोदींना सर्वोच्च सन्मानाने गौरवले; पाहा काय आहे ‘Guardian Of The Blue Horizon’ पुरस्कार?

Jun 28, 2026 | 05:25 PM
Satara News : सातारा परिसरात दमदार पावसाने सातारकर चिंब! मेघ गर्जनेमुळे अवकाळी पावसाची शक्यता

Satara News : सातारा परिसरात दमदार पावसाने सातारकर चिंब! मेघ गर्जनेमुळे अवकाळी पावसाची शक्यता

Jun 28, 2026 | 05:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा