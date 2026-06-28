‘शिंदे राम तर फडणवीस लक्ष्मण’; खासदार ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्याने महायुतीत नव्या वादाची ठिणगी

महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये मोठा पक्ष कोणता, यावर सुरू असलेल्या चर्चेला शिवसेना राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे यांनी नवं वळण दिलं आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ‘राम’, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘लक्ष्मण’ अशी उपमा दिली. तसेच राज्यात शिवसेनाच मोठा भाऊ आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुतीतील भाजप-शिवसेना संबंधांवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली असून राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अलीकडेच शिवसेना (शिंदे गट)मध्ये सहा खासदारांच्या प्रवेशानंतर राज्यात महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष कोणता, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ज्योती वाघमारे यांनी शिवसेनाच राज्यातील मोठा भाऊ असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या या विधानामुळे महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये सुप्त स्वरूपात सुरू असलेला मोठ्या पक्षाचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
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ज्योती वाघमारे यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना ‘रावण’, तर संजय राऊत यांना ‘कैकयी’ अशी उपमा देत जोरदार टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
ज्योती वाघमारे यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही. मात्र, महायुतीतील मोठा पक्ष कोणता, या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा रंगण्याची चिन्हे आहेत. भाजप या वक्तव्याला कशाप्रकारे उत्तर देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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