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‘गडकरींप्रमाणेच फडणवीसांचे पंतप्रधानपदाचे पंख…’, उद्धव ठाकरे यांचा मोठा दावा, तर आता देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

Updated On: Jun 28, 2026 | 03:39 PM IST
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सारांश

उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे पंख छाटले जात असल्याचा आणि ते विमानात हतबल दिसल्याचा दावा केला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "मला पंखच नाहीत, मी विमानात वेबसिरीज पाहत होतो" असे म्हणत मिश्किल आणि सडेतोड उत्तर दिले आहे.

Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray (Photo Credit- X)

Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘गडकरींप्रमाणेच फडणवीसांचे पंतप्रधानपदाचे पंख…’,
  • उद्धव ठाकरे यांचा मोठा दावा
  • तर आता देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray: राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडत आहेत. उबाठा नेते उद्धव ठाकरे सध्या विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी “केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही पंख छाटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत,” असा खळबळजनक दावा केला होता. उद्धव ठाकरेंच्या या विधानाला आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. मला कुठले पंखच नाहीत, तर माझे पंख कोण छाटणार? आपण काय वेड्यांच्या बाजारात बसलोय का? अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

विमानात फडणवीस हतबल दिसत होते – उद्धव ठाकरेंचा निशाणा

विदर्भ-मराठवाडा दौऱ्यात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या अंतर्गत राजकारणावर आणि देवेंद्र फडणवीसांवर जोरदार हल्ला चढवला. ऑपरेशन टायगरच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांचे पंख कापण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कालपरवा ते नागपूरच्या प्रवासात माझ्यासोबत विमानात बसले होते. पण ते प्रचंड हतबल दिसत होते. ते मुख्यमंत्री आहेत की नाही, हे कळतच नव्हते. त्यांनी आपला आत्मविश्वास गमावला आहे, असे ठाकरे म्हणाले. पुढे बोलताना त्यांनी नितीन गडकरींचा संदर्भ दिला. नितीन गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. पण नंतर काय झाले? त्यांच्या इथेनॉलमध्ये पाणी टाकून त्यांचे पंख छाटण्यात आले. आता गडकरी कुठे आहेत? जो जो शर्यतीत येतो, त्याला हे लोक वेळेवर बाजूला करतात, असा गंभीर आरोप ठाकरेंनी केला.

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फडणवीसांचा पलटवार

उद्धव ठाकरेंच्या या विधानावर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना खोचक टिप्पणी केली. फडणवीस म्हणाले, माझ्याकडे उडायला पंखच नाहीत, मी जमिनीवर चालणारा माणूस आहे. त्यामुळे माझे पंख कोण छाटणार? माझ्या पाठीशी महाराष्ट्रातील १४ कोटी जनतेचा आणि पक्षाच्या वरिष्ठांचा खंबीर आशीर्वाद आहे. विमानातील प्रवासाबाबत बोलताना ते पुढे म्हणाले, आम्ही एकाच सर्व्हिस फ्लाईटमध्ये योगायोगाने प्रवास करत होतो. उद्धव ठाकरे एका बाजूला बसले होते आणि मी दुसऱ्या बाजूला होतो. जर आम्ही शेजारी-शेजारी बसलो असतो, तर नक्कीच गप्पा मारल्या असत्या. पण मी विमानात असताना मोबाईलवर आधीच डाऊनलोड केलेली एक वेबसिरीज पाहण्यात व्यस्त होतो. या सर्व्हिस फ्लाईटमधील प्रवासावर एवढी चर्चा होताना पाहून मला प्रश्न पडला की, आपण काय वेड्यांच्या बाजारात बसलोय का?

‘विमानापेक्षा इमान महत्त्वाचं’ – एकनाथ शिंदे

या विमानप्रवासाबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “जनतेने त्यांना एकाच विमानातून प्रवास करण्याचं तिकीट दिलं होतं, पण त्यांनी काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून प्रवास सुरू केला. त्यामुळे आज ते गटांगळ्या खात आहेत. पुन्हा एकदा अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, देवेंद्रजी खूप हुशार आहेत. 2019 मध्ये कपटी मित्र किती घातक ठरू शकतो, हे त्यांनी पाहिलं आहे.”

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Web Title: Devendra fadnavis witty reply to uddhav thackerays claim on pm post and nitin gadkari

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Published On: Jun 28, 2026 | 03:39 PM

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