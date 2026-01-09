Maharashtra Politics: खुर्चीसाठी काहीपण! महाराष्ट्रात काहीही घडतंय, शिवेसना-NCP सह असदुद्दीन ओवैसी AIMIM हातमिळवणी

बीडमधील परळी येथील नगरपरिषद निवडणुकीनंतर नवीन राजकीय समीकरणे उदयास आली आहेत. गटनेता (पक्षनेता) निवडणुकीसाठी असदुद्दीन ओवेसी यांचे एआयएमआयएम, अजित पवार यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांचे शिवसेनेने युती केली आहे. मंत्री पंकजा मुंडे आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आक्षेपार्ह आरोप केल्यानंतर नगरपरिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या एआयएमआयएम सदस्याचा या युतीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
Akot BJP MIM Alliance: भाजपने तत्त्वांना मुरड घातली? अकोट नगरपालिकेत भाजपची MIMशी युती ; नव्या राजकीय समीकरणाची चर्चा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत परळी येथे गटनेत्याची निवडणूक झाली
गटनेत्यासाठी परळी नगरपरिषदेची निवडणूक बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाली. निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या गटनेत्या म्हणून नगरसेवक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष वैजनाथ सोळंके यांची निवड झाली. या गटात एकूण २४ सदस्य आहेत
मित्र पक्षांमध्ये एआयएमआयएम नगरसेवक शेख आयेशा मोहसीन यांचा समावेश आहे. उर्वरित सदस्य अपक्ष आहेत, अजित पवार गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आणि शिंदे गटातील शिवसेना नगरसेवक आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एआयएमआयएमचे प्रदेश सरचिटणीस समीर बिल्डर यांनी एआयएमआयएम उमेदवार शेख आयेशा मोहसीन यांच्या समर्थनार्थ आयोजित रॅलीत मंत्री पंकजा मुंडे आणि आमदार धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध कठोर आणि तीक्ष्ण टिप्पणी केली. या रॅलीमुळे प्रभावित झालेल्या प्रभागात काँग्रेस आणि एआयएमआयएम उमेदवार विजयी झाले. आता, त्याच एआयएमआयएम उमेदवाराने राष्ट्रवादी गटात प्रवेश केला आहे.
BMC Elections 2026: महाराष्ट्रात असदुद्दीन ओवैसीच्या रॅलीत खळबळ, AIMIM समर्थकांवर लाठीचार्ज, Video Viral
परळी नगरपरिषद निवडणुकीत पक्षनिहाय परिस्थिती काय आहे?
परळीचे महापौर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. पक्षनिहाय ३५ नगरसेवकांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे: