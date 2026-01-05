BMC Elections 2026: महाराष्ट्रात असदुद्दीन ओवैसीच्या रॅलीत खळबळ, AIMIM समर्थकांवर लाठीचार्ज, Video Viral

BMC निवडणुकीदरम्यान, मुंबईतील विविध ठिकाणी राजकीय नेते मोर्चे काढत आहेत. दरम्यान, रविवारी (४ डिसेंबर) मुंबईतील अकोल्यात असदुद्दीन ओवेसी यांची रॅली सुरू होती. या रॅलीमध्ये अचानक हिंसाचार उफाळून आला आणि वाद वाढला. पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणावी लागली, ज्यामुळे ओवेसींच्या समर्थकांवर लाठीमार झाला.
पोलिसांच्या लाठीमारानंतर लोक पळून जाऊ लागले
रॅलीचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक पळून जाताना दिसत आहेत. काही एकमेकांवर पडले. काही लोक जखमी झाले असण्याची भीती आहे. सध्या एआयएमआयएम किंवा मुंबई पोलिसांनी कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.
तथापि, आतापर्यंत समोर आलेल्या व्हिडिओंमध्ये रॅलीत उपस्थित असलेल्या काही एआयएमआयएम समर्थकांमध्ये संघर्ष झाल्याचे दिसून येते. लोक एकमेकांशी वाद घालताना दिसले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला.
ओवैसी यांनी रॅलीत ‘हा’ मुद्दा उपस्थित केला
बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत स्थानिक ते राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी पाण्याच्या टँकरचा मुद्दा उपस्थित केला. खाजगी पाण्याच्या टँकरबद्दल बोलताना ओवैसी म्हणाले की येथे टँकर माफिया उदयास आला आहे. जर जनतेने एआयएमआयएमला मतदान केले तर ते या लोकांच्या घरांना पाणीपुरवठा बंद करतील. शिवाय, ओवैसींनी दावा केला की खाजगी टँकर मालक येथे माफिया बनले आहेत. त्यांनी दावा केला की जे जनतेला पाण्यापासून वंचित ठेवतात त्यांच्या घरांना पाणीपुरवठा बंद केला पाहिजे.
महिला आणि मुलंही पडली
या रॅलीत मोठ्या संख्येने गर्दी झाली होती आणि महिला आणि मुलांचाही समावेश होता. दरम्यान लाठीचार्ज होत असताना महिला आणि मुलंही पडली आणि प्रचंड घबराट निर्माण झाली. तसंच आयोजकांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे ही घटना घडली आणि जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. हस्तक्षेप करताना जमाव हिंसाचार करून लागल्यानेच पोलिसांना यावेळी लाठीचार्जही करावा लागला असल्याचे आता समोर आले आहे. मात्र यामुळे आता ओवैसी यांच्यावर टीकेची झोड उठली असून, नेत्यांनीदेखील या गोष्टीची काळजी घ्यायला हवी ही चर्चा सुरू झाली आहे. नेत्यांनी अशा मोठ्या सभेत जबाबदारीने वागायला हवे आणि ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे असंही म्हटलं जातंय
पहा व्हिडिओ
Akola, Maharashtra: AIMIM President Asaduddin Owaisi campaigned for municipal candidates in Akola. Police carried out a mild baton charge as supporters moved towards the stage pic.twitter.com/cCCB7dnekG — IANS (@ians_india) January 4, 2026