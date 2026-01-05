Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Akola »
  • Bmc Election 2026 Asaduddin Owaisi Akola Rally Violence Police Lathicharge On Aimim Supporters Maharashtra Politics

BMC Elections 2026: महाराष्ट्रात असदुद्दीन ओवैसीच्या रॅलीत खळबळ, AIMIM समर्थकांवर लाठीचार्ज, Video Viral

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, अकोल्यातील असदुद्दीन ओवैसी यांच्या रॅलीत गोंधळ झाला. वाद वाढत असताना पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यामुळे चेंगराचेंगरी झाली, जाणून घ्या नक्की काय घडले

Updated On: Jan 05, 2026 | 07:55 AM
अकोल्यात हिंसाचार, ओवैसीच्या सभेत पोलिसांचा लाठीमार (फोटो सौजन्य - IANS)

अकोल्यात हिंसाचार, ओवैसीच्या सभेत पोलिसांचा लाठीमार (फोटो सौजन्य - IANS)

Follow Us:
Follow Us:
  • अकोल्यातील असदुद्दीन ओवैसीच्या AIMIM ची रॅली 
  • महानगरपालिका निवडणूक रॅली
  • अकोल्यातील रॅलीत हिंसाचार, पोलिसांचा लाठीचार्ज 
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीबाबत महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अकोल्यातील एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांच्या रॅलीत मोठा गोंधळ उडाला. हा वाद इतका वाढला की पोलिसांना लाठीमार करावा लागला.

BMC निवडणुकीदरम्यान, मुंबईतील विविध ठिकाणी राजकीय नेते मोर्चे काढत आहेत. दरम्यान, रविवारी (४ डिसेंबर) मुंबईतील अकोल्यात असदुद्दीन ओवेसी यांची रॅली सुरू होती. या रॅलीमध्ये अचानक हिंसाचार उफाळून आला आणि वाद वाढला. पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणावी लागली, ज्यामुळे ओवेसींच्या समर्थकांवर लाठीमार झाला.

‘त्यांनी मला शिवी नाही दिली तर मुंबईच्या…’, उद्धव ठाकरेंवर अमित साटम यांचा हल्लाबोल

पोलिसांच्या लाठीमारानंतर लोक पळून जाऊ लागले

रॅलीचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक पळून जाताना दिसत आहेत. काही एकमेकांवर पडले. काही लोक जखमी झाले असण्याची भीती आहे. सध्या एआयएमआयएम किंवा मुंबई पोलिसांनी कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.

तथापि, आतापर्यंत समोर आलेल्या व्हिडिओंमध्ये रॅलीत उपस्थित असलेल्या काही एआयएमआयएम समर्थकांमध्ये संघर्ष झाल्याचे दिसून येते. लोक एकमेकांशी वाद घालताना दिसले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला.

ओवैसी यांनी रॅलीत ‘हा’ मुद्दा उपस्थित केला

बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत स्थानिक ते राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी पाण्याच्या टँकरचा मुद्दा उपस्थित केला. खाजगी पाण्याच्या टँकरबद्दल बोलताना ओवैसी म्हणाले की येथे टँकर माफिया उदयास आला आहे. जर जनतेने एआयएमआयएमला मतदान केले तर ते या लोकांच्या घरांना पाणीपुरवठा बंद करतील.  शिवाय, ओवैसींनी दावा केला की खाजगी टँकर मालक येथे माफिया बनले आहेत. त्यांनी दावा केला की जे जनतेला पाण्यापासून वंचित ठेवतात त्यांच्या घरांना पाणीपुरवठा बंद केला पाहिजे.

महिला आणि मुलंही पडली

या रॅलीत मोठ्या संख्येने गर्दी झाली होती आणि महिला आणि मुलांचाही समावेश होता. दरम्यान लाठीचार्ज होत असताना महिला आणि मुलंही पडली आणि प्रचंड घबराट निर्माण झाली. तसंच  आयोजकांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे ही घटना घडली आणि जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. हस्तक्षेप करताना जमाव हिंसाचार करून लागल्यानेच पोलिसांना यावेळी लाठीचार्जही करावा लागला असल्याचे आता समोर आले आहे. मात्र यामुळे आता ओवैसी यांच्यावर टीकेची झोड उठली असून, नेत्यांनीदेखील या गोष्टीची काळजी घ्यायला हवी ही चर्चा सुरू झाली आहे. नेत्यांनी अशा मोठ्या सभेत जबाबदारीने वागायला हवे आणि ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे असंही म्हटलं जातंय 

बिहार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला AIMIM; ओवैसींनी जाहीर केली उमेदवारांची पहिली यादी

पहा व्हिडिओ

Web Title: Bmc election 2026 asaduddin owaisi akola rally violence police lathicharge on aimim supporters maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 07:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं
2

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
3

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM