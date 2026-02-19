उद्धव ठाकरेंनी दिला राज ठाकरे यांना तगडा झटका! शिंदेंच्या भेटीनंतर घेतला मोठा निर्णय

मनसेचे प्रतिनिधित्व करणारे यशवंत किल्लेदार यांनी उद्धव सेनेच्या तीन नामांकित नगरसेवकांच्या कोट्यातील एक नगरसेवक मनसेला वाटला जाईल अशी आशा व्यक्त केली होती. राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंकडून नामांकित नगरसेवकाची मागणी केली होती. तीन स्वीकृत नगरसेवकांची नावे अंतिम करून उद्धव ठाकरे यांनी मनसेच्या आशांवर पाणी फेरले आहे, अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची नावे २८ फेब्रुवारी रोजी अधिकृतपणे जाहीर केली जातील.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) मुंबईतील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी, ‘नंदनवन’ येथे भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीतील राजकीय मतभेदांनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्यातील ही पहिलीच भेट होती.
BMC मध्ये कोणाला किती जागा मिळाल्या?
भाजपसोबत युती करून BMC निवडणूक लढवणाऱ्या एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या, तर राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसेने शिवसेनेसोबत (UBT) युती करून सहा जागा जिंकल्या. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे अनेक व्यासपीठांवर एकत्र दिसले. उद्धव गटाच्या शिवसेनेने ६५ जागा जिंकल्या. २२७ सदस्यीय महानगरपालिकेत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील युती बहुमतापासून खूपच कमी पडली. भाजपने ८९ जागा जिंकल्या आणि त्यांचा मित्रपक्ष शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या, ज्यामुळे ११४ सदस्यांचा बहुमताचा आकडा सहज ओलांडला.
शिवसेना (UBT) शिंदे गटाला आपला कट्टर प्रतिस्पर्धी मानते. राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात युतीची चर्चा सुरू होण्यापूर्वी, उद्धव यांच्या पक्षाने उघडपणे सांगितले होते की मनसे प्रमुखांनी शिंदे किंवा भाजपशी कोणताही संपर्क ठेवू नये.
भाजप नगरसेवक रितू तावडे यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) महापौरपदी निवड झाली आहे हे उल्लेखनीय आहे. यामुळे मुंबईच्या महापौरपदी भाजप नगरसेवकाच्या ४४ वर्षांच्या कारकिर्दीचा अंत झाला आहे. अविभाजित शिवसेनेचे जवळजवळ तीन दशकांचे वर्चस्व संपले आहे.
