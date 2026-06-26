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‘मी काँग्रेसचा…’, शिंदे गटात जाण्याच्या चर्चांवर विजय वडेट्टीवार यांनी सोडले मौन, म्हणाले- ‘बदनामीचे राजकारण थांबवा’

Updated On: Jun 26, 2026 | 05:53 PM IST
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सारांश

गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात अशा चर्चांना उधाण आले होते की, विदर्भातील काँग्रेसचे प्रमुख नेते आणि ज्येष्ठ आमदार विजय वडेट्टीवार हे लवकरच पक्ष सोडून शिंदे गटात सामील होऊ शकतात. या चर्चांमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, वडेट्टीवार यांनी स्वतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

शिंदे गटात जाण्याच्या चर्चांवर विजय वडेट्टीवार यांनी सोडले मौन (Photo Credit- X)

शिंदे गटात जाण्याच्या चर्चांवर विजय वडेट्टीवार यांनी सोडले मौन (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘मी काँग्रेस पक्षाचा निष्ठावंत…’
  • शिंदे गटाच्या पक्षप्रवेशाच्या अफवांवर विजय वडेट्टीवार यांनी सोडले मौन
  • म्हणाले- ‘बदनामीचे राजकारण थांबवा’
मुंबई: ‘ऑपरेशन टायगर’ अंतर्गत ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांना आपल्या पक्षात सामील करून घेतल्यानंतर, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील गट आता विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्येही मोठी फूट पाडण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात अशा चर्चांना उधाण आले होते की, विदर्भातील काँग्रेसचे प्रमुख नेते आणि ज्येष्ठ आमदार विजय वडेट्टीवार हे लवकरच पक्ष सोडून शिंदे गटात सामील होऊ शकतात. या चर्चांमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, वडेट्टीवार यांनी स्वतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिंदे गटात सामील होण्याच्या वृत्ताचा पूर्णपणे निराधार आणि बनावट असा उल्लेख करत, वडेट्टीवार यांनी याला काँग्रेस पक्षाची बदनामी करण्याचा राजकीय डाव असल्याचे म्हटले. लोकांचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून विचलित करण्यासाठी शिंदे गटाकडून अशा बातम्या पसरवल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पद किंवा सत्तेसाठी मी माझ्या तत्त्वांशी तडजोड करणार नाही

आपल्या टीकाकारांना चोख प्रत्युत्तर देताना विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर लिहिले, “मी काँग्रेस पक्षाचा एकनिष्ठ आणि समर्पित कार्यकर्ता आहे. पक्षाने माझ्यावर सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या मी नेहमीच अत्यंत प्रामाणिकपणे पार पाडल्या आहेत. मी शिंदे गटात सामील होत आहे किंवा त्यांच्या नेत्यांची भेट घेत आहे, या बातम्या पूर्णपणे निराधार आणि काल्पनिक आहेत. काही लोक जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणाऱ्या अफवा पसरवत आहेत. पद, प्रतिष्ठा किंवा सत्तेसाठी माझ्या वैचारिक तत्त्वांशी तडजोड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” काही प्रसारमाध्यमांबद्दल नाराजी व्यक्त करत वडेट्टीवार म्हणाले की, कोणत्याही तथ्याधारित पुराव्याशिवाय असे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे पत्रकारिता नसून ती एक राजकीय खोडसाळपणाची कृती आहे.

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जनतेच्या मूलभूत मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अफवांचा प्रसार

महायुती सरकारवर कडाडून टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जनता सध्या अनेक गंभीर संकटांचा सामना करत आहे. राज्यातील शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीत आहेत, बेरोजगारी आणि महागाईने उच्चांक गाठला आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे आणि महिला असुरक्षित आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतही सरकार अपयशी ठरले आहे. ते म्हणाले, “जेव्हा मी एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत या जनविरोधी धोरणांविरुद्ध आणि सरकारच्या अपयशाविरुद्ध आवाज उठवतो, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य अस्वस्थ होतात. लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि माझी वैयक्तिक बदनामी करण्यासाठी हे सर्व नाटक रचले जात आहे; हे सर्व मूळ मुद्दे दाबून टाकण्याचा एक प्रयत्न आहे.”

वडेट्टीवार सामील झाल्यास खूप आनंद होईल

दरम्यान, शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी या वादात आणखी भर घातली आहे. एका पत्रकार परिषदेत, जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना वडेट्टीवार यांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाबाबत विचारले, तेव्हा ते म्हणाले, “विजय वडेट्टीवार हे माझे खूप चांगले मित्र आहेत आणि ते एकनाथ शिंदे साहेबांच्याही अत्यंत जवळचे आहेत. जरी त्यांनी पक्षात सामील होण्याबाबत आमच्याशी कोणतीही थेट चर्चा केली नसली, तरी वडेट्टीवार हे विदर्भातील एक प्रभावी नेते आहेत आणि त्यांचा तळागाळातील जनसंपर्क खूप मजबूत आहे. भविष्यात कधीही त्यांनी शिंदे साहेबांसोबत येण्याचा आणि विकासाच्या कार्यात योगदान देण्याचा निर्णय घेतला, तर मला वैयक्तिकरित्या सर्वाधिक आनंद होईल.” उदय सामंत यांच्या या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, ‘महायुती’चे लक्ष अजूनही विरोधी पक्षांमधील नाराज नेत्यांकडे आहे.

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Web Title: Vijay wadettiwar breaks silence on speculation about joining the shinde faction says stop the politics of defamation

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Published On: Jun 26, 2026 | 05:51 PM

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