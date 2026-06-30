Maharashtra Politics : ठाकरे गटाला आणखी धक्का! आमदार सचिन अहिर यांचा शिंदे गटात प्रवेश, उपसभापतीपदाच्या शर्यतीत एन्ट्री

सचिन अहिर यांच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. आगामी काळात विधानसभेतील संख्याबळ आणि राजकीय समीकरणांवर या घडामोडीचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिंदे गटासाठी मात्र हा प्रवेश मोठे राजकीय बळ मानला जात असून, पक्षाने विधानसभा आणि संघटनात्मक स्तरावर आपली ताकद आणखी वाढवण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सचिन अहिर यांनी अधिकृतपणे उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी महायुतीकडून त्यांना किती व्यापक पाठिंबा मिळतो आणि विरोधकांची भूमिका काय राहते, यावर पुढील राजकीय चित्र अवलंबून असेल.
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सचिन अहिर यांच्या पक्षांतरामुळे ठाकरे गटासमोरील आव्हाने आणखी वाढली असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि विधानसभा राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या प्रवेशामुळे शिंदे गटाला राजकीय ताकद मिळाल्याचे मानले जात असून, येत्या काही दिवसांत राज्याच्या राजकारणात आणखी महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी निवडणूक होत आहे. या पदासाठी शिंदे शिवसेनेचे नीलम गोऱ्हे आणि कृपाल तुमाने यांच्या नावांवर चर्चा झाली होती. मात्र, ऐनवेळी उद्धव ठाकरे गटाचे विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी महायुतीच्या वतीने उपसभापती पदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
सचिन अहिर यापूर्वी मुंबईतील वरळी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. जेव्हा आदित्य ठाकरे पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवत होते, तेव्हा सचिन अहिर यांनी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर शिवसेनेने त्यांना विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाची ऑफर दिली होती. आता, त्यांचा महायुतीला दिलेला पाठिंबा हा मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी एक मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, “सचिन अहिर हे शिवसेनेचे नेते होते आणि आता ते आपल्याच पक्षात परतले आहेत. आम्ही उपसभापती पदासाठी एका शिवसैनिकाला न्याय दिला आहे. त्यांच्या मतदारसंघावर दुसऱ्या कोणीतरी अतिक्रमण केले होते,” असे म्हणत त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावरही टीका केली.
दरम्यान, मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सचिन अहिर यांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया तपासून आणि पडताळणी करूनच विधान परिषदेच्या उपसभापती पदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
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