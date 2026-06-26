शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Shrikant Shinde Omraje Nimbalkar Tirupati Balaji 11 Km Walk Cabinet Expansion

मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तिरुपती बालाजीला साकडे! श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबाळकरांची ११ किमी पायपीट, मध्यरात्री घेतले दर्शन

Updated On: Jun 26, 2026 | 09:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

संभाव्य केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांदरम्यान खासदार श्रीकांत शिंदे आणि ओमराजे निंबाळकर यांनी तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेतले. दोघांनी ११ किलोमीटरची पायपीट करून मध्यरात्री दर्शन घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तिरुपती बालाजीला साकडे! श्रीकांत शिंदे-ओमराजे निंबाळकरांची ११ किमी पायपीट, मध्यरात्री घेतले दर्शन

मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तिरुपती बालाजीला साकडे! श्रीकांत शिंदे-ओमराजे निंबाळकरांची ११ किमी पायपीट, मध्यरात्री घेतले दर्शन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • श्रीकांत शिंदे आणि ओमराजे निंबाळकर यांनी तिरुपती ते तिरुमला ११ किमी पायी प्रवास करून घेतले बालाजीचे दर्शन
  • संभाव्य केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर या देवदर्शनाची राजकीय चर्चा
  • दर्शनानंतर विजयवाड्यातील कन्यका देवीचेही दर्शन
 

राज्यातील अलीकडील राजकीय घडामोडींनंतर आणि संभाव्य केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांदरम्यान शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेतले. दोघांनी तिरुपती ते तिरुमला डोंगरापर्यंतचा सुमारे ११ किलोमीटरचा प्रवास पायी पूर्ण करत मध्यरात्रीच्या सुमारास दर्शन घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

या धार्मिक प्रवासात खासदार श्रीरंग बारणे, ॲड. निलेश देशमुख, चंद्रहार पाटील तसेच ओमराजे निंबाळकर यांचे बंधूही सहभागी झाले होते. दर्शनानंतर सर्वांनी विजयवाड्यातील कन्यका देवीचेही दर्शन घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांमुळे देवदर्शनाची वाढली चर्चा

केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यामध्ये श्रीकांत शिंदे आणि ओमराजे निंबाळकर यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या तिरुपती दौऱ्याकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. मात्र, या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

राजकारणात मोठी खळबळ! उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच विमानातून नागपूरला; योगायोग की नवे राजकीय संकेत?

यापूर्वी शिवसेनेतील राजकीय घडामोडींमध्ये ओमराजे निंबाळकर यांनी ठाकरे गटाची साथ सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला होता. त्यानंतर मतदारसंघात त्यांनी विकासासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते.

चंद्रहार पाटील यांनी फोटो शेअर करत दिली माहिती

पैलवान चंद्रहार पाटील यांनी सोशल मीडियावर या दौऱ्याची माहिती देताना सांगितले की, २५ जूनच्या रात्री सुमारे ३८०० पायऱ्या चढून जवळपास ११ किलोमीटरचे अंतर पार करण्यात आले. पहाटे सर्वांनी श्री तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर विजयवाड्यातील कन्यका देवीच्या मंदिरातही दर्शन घेऊन प्रार्थना करण्यात आली.

दरम्यान, या धार्मिक दौऱ्यामागे कोणताही अधिकृत राजकीय संदेश नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले नसले तरी संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

‘राम मंदिरातील देणग्यांवर दरोडा’; मोदी, RSS आणि ट्रस्टवर हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप, निष्पक्ष चौकशीची मागणी

Web Title: Shrikant shinde omraje nimbalkar tirupati balaji 11 km walk cabinet expansion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 09:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shrikant Shinde : ‘ऑपरेशन टायगर’चे मास्टरमाइंड डॉ. श्रीकांत शिंदे? उबाठाला खिंडार पाडण्यात रणनीती ठरली निर्णायक
1

Shrikant Shinde : ‘ऑपरेशन टायगर’चे मास्टरमाइंड डॉ. श्रीकांत शिंदे? उबाठाला खिंडार पाडण्यात रणनीती ठरली निर्णायक

‘2029 ला तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष लढेन’; ओमराजे निंबाळकरांचा सूचक इशारा, शिंदेंची वाढणार डोकेदुखी?
2

‘2029 ला तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष लढेन’; ओमराजे निंबाळकरांचा सूचक इशारा, शिंदेंची वाढणार डोकेदुखी?

Operation Tiger : ‘या’ दोन फुटीर खासदारांना लागणार थेट केंद्रीय मंत्रिपदाची लॉटरी, मुंबईतील व्हायबी सेंटरमधून होणार मोठी घोषणा
3

Operation Tiger : ‘या’ दोन फुटीर खासदारांना लागणार थेट केंद्रीय मंत्रिपदाची लॉटरी, मुंबईतील व्हायबी सेंटरमधून होणार मोठी घोषणा

शिंदे गटात प्रवेशापूर्वीच ‘गेम’ झाला? Omraje Nimbalkar यांच्यामुळे भाजपचे बसवराज पाटील विजयी?
4

शिंदे गटात प्रवेशापूर्वीच ‘गेम’ झाला? Omraje Nimbalkar यांच्यामुळे भाजपचे बसवराज पाटील विजयी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तिरुपती बालाजीला साकडे! श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबाळकरांची ११ किमी पायपीट, मध्यरात्री घेतले दर्शन

मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तिरुपती बालाजीला साकडे! श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबाळकरांची ११ किमी पायपीट, मध्यरात्री घेतले दर्शन

Jun 26, 2026 | 09:16 PM
खेळ, संवाद आणि कृतीतून गणिताची गोडी; बालभारतीचे चौथीचे नवे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या भेटीला

खेळ, संवाद आणि कृतीतून गणिताची गोडी; बालभारतीचे चौथीचे नवे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या भेटीला

Jun 26, 2026 | 09:09 PM
Jai Moondra: जन्म भारतात, आयर्लंडच्या संघातून पदार्पण; पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला केले Bold, कोण आहे जय मुंद्रा

Jai Moondra: जन्म भारतात, आयर्लंडच्या संघातून पदार्पण; पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला केले Bold, कोण आहे जय मुंद्रा

Jun 26, 2026 | 08:57 PM
कंदील आणि डमरू घेऊन भल्या पहाटे यायचा हा ‘पिंगळा’! भविष्य सांगायचा,उपदेश करायचा आणि दिस उजडायच्या आधी निघून जायचा!

कंदील आणि डमरू घेऊन भल्या पहाटे यायचा हा ‘पिंगळा’! भविष्य सांगायचा,उपदेश करायचा आणि दिस उजडायच्या आधी निघून जायचा!

Jun 26, 2026 | 08:44 PM
विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा

विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा

Jun 26, 2026 | 08:40 PM
राजकारणात मोठी खळबळ! उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच विमानातून नागपूरला; योगायोग की नवे राजकीय संकेत?

राजकारणात मोठी खळबळ! उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच विमानातून नागपूरला; योगायोग की नवे राजकीय संकेत?

Jun 26, 2026 | 08:40 PM
Makeup Causes Cancer: मेकअपमुळे वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका ? ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरताना ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

Makeup Causes Cancer: मेकअपमुळे वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका ? ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरताना ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

Jun 26, 2026 | 08:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा