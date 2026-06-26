मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी तिरुपती बालाजीला साकडे! श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबाळकरांची ११ किमी पायपीट, मध्यरात्री घेतले दर्शन

राज्यातील अलीकडील राजकीय घडामोडींनंतर आणि संभाव्य केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांदरम्यान शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेतले. दोघांनी तिरुपती ते तिरुमला डोंगरापर्यंतचा सुमारे ११ किलोमीटरचा प्रवास पायी पूर्ण करत मध्यरात्रीच्या सुमारास दर्शन घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
या धार्मिक प्रवासात खासदार श्रीरंग बारणे, ॲड. निलेश देशमुख, चंद्रहार पाटील तसेच ओमराजे निंबाळकर यांचे बंधूही सहभागी झाले होते. दर्शनानंतर सर्वांनी विजयवाड्यातील कन्यका देवीचेही दर्शन घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यामध्ये श्रीकांत शिंदे आणि ओमराजे निंबाळकर यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या तिरुपती दौऱ्याकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले आहे. मात्र, या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
राजकारणात मोठी खळबळ! उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच विमानातून नागपूरला; योगायोग की नवे राजकीय संकेत?
यापूर्वी शिवसेनेतील राजकीय घडामोडींमध्ये ओमराजे निंबाळकर यांनी ठाकरे गटाची साथ सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला होता. त्यानंतर मतदारसंघात त्यांनी विकासासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते.
पैलवान चंद्रहार पाटील यांनी सोशल मीडियावर या दौऱ्याची माहिती देताना सांगितले की, २५ जूनच्या रात्री सुमारे ३८०० पायऱ्या चढून जवळपास ११ किलोमीटरचे अंतर पार करण्यात आले. पहाटे सर्वांनी श्री तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर विजयवाड्यातील कन्यका देवीच्या मंदिरातही दर्शन घेऊन प्रार्थना करण्यात आली.
दरम्यान, या धार्मिक दौऱ्यामागे कोणताही अधिकृत राजकीय संदेश नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले नसले तरी संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
‘राम मंदिरातील देणग्यांवर दरोडा’; मोदी, RSS आणि ट्रस्टवर हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप, निष्पक्ष चौकशीची मागणी