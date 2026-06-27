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“या, परत या… शिवसेना आपलीच”; खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंची भावनिक साद

Updated On: Jun 27, 2026 | 07:30 PM IST
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सारांश

हिंगोलीतील सभेत उद्धव ठाकरे यांनी बंडखोर खासदारांवर जोरदार टीका करत नाराज शिवसैनिकांना ‘परत या, शिवसेना आपलीच’ अशी भावनिक साद घातली. डिलिमिटेशन आणि संविधानाच्या मुद्द्यावरूनही केंद्र सरकारवर निशाणा.

“या, परत या... शिवसेना आपलीच”; खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंची भावनिक साद

“या, परत या... शिवसेना आपलीच”; खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंची भावनिक साद

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विस्तार
  • उद्धव ठाकरे यांची हिंगोलीतील सभेत बंडखोर खासदारांवर जोरदार टीका 
  • नाराज आणि पक्षापासून दूर गेलेल्या कार्यकर्त्यांना “परत या” अशी भावनिक साद 
  • डिलिमिटेशन, संविधान आणि लोकशाहीच्या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारवर निशाणा 

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी उद्धव ठाकरे राज्यभर दौरे करत आहेत. हिंगोलीतील सभेत बोलताना त्यांनी बंडखोर खासदारांवर तीव्र टीका करत कार्यकर्त्यांना नव्या जोमाने कामाला लागण्याचे आवाहन केले.

ठाकरे म्हणाले की, दोन तृतियांश बहुमत मिळवून संविधानात बदल करण्यासाठी आणि डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून लोकशाहीची ताकद कमी करण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण सुरू आहे. मात्र महाराष्ट्रातील जनतेने आणि विरोधी पक्षांनी याला रोखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“डिलिमिटेशननंतर तुमच्या मताची किंमत कमी होईल”

सभेत बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. भविष्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ शकतो आणि सामान्य मतदाराच्या मताची ताकद कमी होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी कार्यकर्त्यांना सावध राहण्याचे आवाहन करत लोकशाही व संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले.

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“मला शिवसेनेची सत्ता हवी, कारण न्याय द्यायचा आहे”

उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील विविध प्रश्नांवरही भाष्य केले. ठाण्यातील कथित पेपरफुटी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहारांचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारवर टीका केली. अशा घटनांकडून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “मला शिवसेनेची सत्ता पाहिजे, कारण मला न्याय द्यायचा आहे. मला शिवसेनेचा खासदार पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा संघटित होण्याचे आवाहन केले.

“नाराज झालेले सर्वजण परत या”

सभेतील सर्वात भावनिक क्षणी उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातून दूर गेलेल्या आणि नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांना थेट साद घातली. “जे कोणी नाराज होऊन दुसरीकडे गेले असतील, त्यांनी परत यावे. शिवसेना आपलीच आहे. गद्दारांमुळे कोणी दूर गेले असेल तर पुन्हा पक्षात या,” असे आवाहन त्यांनी केले.

तसेच निष्ठावंत शिवसैनिकांनी एकत्र येऊन पक्ष मजबूत करावा आणि बंडखोरांना लोकशाही मार्गाने उत्तर द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

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Web Title: Uddhav thackeray emotional appeal to shiv sainiks after mp rebellion hingoli rally

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Published On: Jun 27, 2026 | 07:30 PM

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