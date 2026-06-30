Rahu Mahagochar: राहू महागोचर, धनिष्ठा नक्षत्रामुळे वाढू शकतो ताण! ‘या’ राशींसाठी ठरेल त्रासदायक

राहू म्हणजे काय?
हिंदू ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहूला भौतिक खगोलीय पिंड न मानता, एक छाया ग्रह मानले जाते. शास्त्रीयदृष्ट्या, जेव्हा चंद्राची कक्षा सूर्याच्या मार्गाला छेदते, तेव्हा त्या छेदनबिंदूला राहू म्हणतात. राहूला भ्रम, रहस्य आणि आकस्मिक घटनांसाठी जबाबदार ग्रह मानले जाते. भौतिक इच्छांमध्येही तो एक घटक मानला जातो. त्याची महादशा जीवनात अचानक बदल घडवून आणते. अनपेक्षित यश मिळू शकते किंवा अचानक मोठे नुकसान होऊ शकते. कुंडलीतील कमजोर राहूमुळे गोंधळ, भीती आणि संशय निर्माण होण्याची शक्यता असते. याउलट, बलवान राहू व्यक्तीला मुत्सद्दी बनवतो. राहूच्या महागोचराचा कोणत्या राशींवर परिणाम होईल याबाबत ज्योतिषी आनंद यादव यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
तूळ राशीच्या व्यक्तींनी रहावे सावध
तूळ राशीच्या लोकांना राहूच्या महागोचरादरम्यान सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. राहू त्यांच्या पाचव्या घरात असेल. या काळात, या लोकांना पोटाचे विकार, यकृताच्या समस्या किंवा इतर समस्या जाणवू शकतात. त्यांना अंतर्गत अवयवांचे आजारही होऊ शकतात. स्थावर मालमत्तेशी संबंधित संपत्ती मिळण्याची चांगली शक्यता आहे.
वृश्चिक राशीसाठी ठरेल त्रासदायक
वृश्चिक राशीच्या कुंडलीतील चौथ्या घरावर राहूचा प्रभाव पडणार आहे. यामुळे घरातील वातावरणात थोडासा त्रास होऊ शकतो. त्यांना निद्रानाशाचा त्रास होऊ शकतो. भूतकाळातील घटनांमुळे त्यांना तणाव जाणवू शकतो. वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगा. तुमच्या घराच्या भिंतींना तडे जाऊ शकतात. या काळात, तुम्ही तुमच्या घरातील एखादी मौल्यवान वस्तू गमावू शकता.
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धनु राशीच्या व्यक्ती होऊ शकतात चिडखोर
धनु राशीच्या लोकांसाठी राहू धैर्याच्या घरात भ्रमण करत आहे. यामुळे त्यांच्या धैर्याला आणि आत्मविश्वासाला नवी ऊर्जा मिळेल. या काळात ते अत्यंत कठीण कामेही पूर्ण करू शकतील. तथापि, समाजातील लोक त्यांना थोडे गर्विष्ठ आणि चिडखोर समजू शकतात. त्यामुळे, न मागितलेला सल्ला देणे टाळा.
मकर राशीच्या व्यक्तींनी आर्थिक व्यवहार सांभाळा
मकर राशीच्या लोकांना या काळात आपले आर्थिक व्यवहार, कुटुंब आणि वाणीवर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. राहू त्यांच्या वाणीच्या घरात भ्रमण करत आहे. राहूच्या प्रभावामुळे, त्यांच्यामध्ये आपली मालमत्ता लपवण्याची प्रवृत्ती निर्माण होईल. त्यांची पैसा, सोने आणि चांदी जमा करण्याची प्रवृत्ती वाढेल. ते आपल्या कुटुंबातील सदस्यांवर वर्चस्व गाजवताना दिसतील. प्रेम आणि प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत, आपल्या जोडीदारावर विनाकारण राग काढणे टाळा. यामुळे नातेसंबंध बिघडू शकतात. आपला चेहरा, डोळे आणि नाक यांचे रक्षण करा. यांना झालेल्या दुखापतीमुळे शस्त्रक्रिया करण्याचीही गरज भासू शकते.
कुंभ राशीच्या व्यक्ती राहतील व्यस्त
राहू कुंभ राशीच्या लग्न स्थानात भ्रमण करत आहे. यामुळे तुमच्या दिसण्यात, केसांमध्ये आणि व्यक्तिमत्त्वात एक स्पष्ट बदल होईल. या राशीत जन्मलेले जे लोक पोलीस सेवेत किंवा राष्ट्रीय सेवेशी संबंधित इतर कोणत्याही भूमिकेत आहेत, त्यांच्याकडे या काळात भरपूर काम येऊ शकते. तुम्ही व्यस्त राहाल.
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मीन राशीच्या व्यक्ती अडकू शकतात कायद्याच्या कचाट्यात
राहू मीन राशीच्या १२व्या घरात भ्रमण करत आहे. यामुळे या लोकांचा अनावश्यक खर्च वाढेल. तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा संघर्ष पूर्णपणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. तुम्ही कायदेशीर प्रकरणात अडकू शकता, त्यामुळे सावध रहा. परदेश प्रवासाच्या घाईगडबडीत मध्यस्थाच्या जाळ्यात अडकू नका. तो तुमची फसवणूक करून तुमचे नुकसान करू शकतो.
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