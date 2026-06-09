Rahu Ketu Gochar 2026: ‘या’ राशीच्या व्यक्तींची वाढणार संकटं, राहू-केतु गोचराने होणार ‘राजाचाही रंक’

ज्योतिषी राहू आणि केतूचा हा बदल खूप महत्त्वपूर्ण मानतात. द्रिक पंचांगानुसार, ५ डिसेंबर २०२६ रोजी, अंदाजे १८ महिन्यांनंतर, राहू आणि केतू मकर आणि कर्क राशीत प्रवेश करतील. सध्या कुंभ राशीत असलेला राहू मकर राशीत प्रवेश करेल आणि केतू कर्क राशीत प्रवेश करेल. ५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या राहू आणि केतूच्या गोचराचा मेष, सिंह, कन्या आणि धनु राशींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे या राशींना विशेष सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.
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मेष राशीवर होणारा परिणाम
राहू आणि केतूच्या या गोचरामुळे मेष राशीच्या लोकांसाठी आव्हाने वाढू शकतात. या काळात आर्थिक बाबींमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात. अनावश्यक खर्च वाढू शकतो. या काळात गुंतवणूक करणे टाळा. आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा वाद निर्माण होऊ शकतात.
सिंह राशीवर काय होणार परिणाम
या गोचरामुळे सिंह राशीच्या लोकांना करिअर आणि आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. मानसिक ताण आणि अज्ञात भीती तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी राजकारण तुमच्या विरोधात असू शकते. नोकरी बदलण्याबाबत घाईचे निर्णय घेणे टाळा.
कन्या राशीवरील परिणाम
राहू आणि केतूच्या गोचरामुळे कन्या राशीच्या लोकांसाठी नातेसंबंध आणि भागीदारीत अडचणी येऊ शकतात. व्यावसायिक भागीदारीत मतभेद होऊ शकतात. वैवाहिक जीवनात गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. अचानक आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवहारात अत्यंत सावधगिरी बाळगा.
धनु राशीवरील होणारा परिणाम
राहू आणि केतूच्या या गोचरामुळे धनु राशीच्या लोकांच्या कौटुंबिक शांततेवर आणि सुखसोयींवर परिणाम होऊ शकतो. मालमत्ता किंवा स्थावर मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणे रखडू शकतात. जीवनात अशांतता असू शकते किंवा पालकांच्या आरोग्याबद्दल चिंता असू शकते.
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