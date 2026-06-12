Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Rahu Ketu Impact At Home Unknown Shadow Kala Jadu Indication As Per Astrology

Rahu Ketu Impact at Home: जेव्हा घरावर पडते ‘काळ्या जादू’ची सावली, राहू – केतूचा प्रभाव कसा समजावा, काय आहे तथ्य

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

राहू-केतूला छाया ग्रह मानले जाते. घरं, कार्यालये व इतर जागांच्या वास्तुरचनेत त्यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. असे म्हटले जाते की राहू आणि केतूच्या नकारात्मक प्रभावामुळे जादूटोणा प्रभाव असू शकतो

राहू केतूचा नकारात्मक प्रभाव काय आहे (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

राहू केतूचा नकारात्मक प्रभाव काय आहे (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राहू आणि केतूचा घरावर प्रभाव
  • काळी जादू, अज्ञात छाया नक्की का आणि कशी असते 
  • ज्योतिषशास्त्रानुसार नक्की काय होतो परिणाम 
प्राचीन लाल किताबानुसार, राहू विचारशक्ती, स्वप्न पाहण्याची क्षमता आणि नकारात्मक विचार या सर्व गोष्टींसाठी आयुष्यात जबाबदार धरला जातो. व्यक्तीच्या आयुष्यातील ४२ वे वर्ष राहूसाठी नेमलेले आहे. सर्व काही असूनही, छाया ग्रह राहू काहीही घडू न देण्यास किंवा काहीही घडू न देण्यास जबाबदार आहे.

कुंडलीतील राहूच्या शुभ प्रभावाबद्दल लाल किताब सांगते की, शुभ काळात राहूद्वारे निर्माण होणाऱ्या मानसिक लहरी सर्व शत्रूंपासून संरक्षण करतात आणि त्यांचा नाश करतात. याचा अर्थ असा की, जेव्हा राहू शुभ असतो किंवा सहाव्या घराशी संबंधित असतो, तेव्हा तो शत्रूंचा नाश करणारा बनतो.

Rahu Ketu Gochar 2026: ‘या’ राशीच्या व्यक्तींची वाढणार संकटं, राहू-केतु गोचराने होणार ‘राजाचाही रंक’

अशुभ काळात नक्की काय घडते?

दुसरीकडे, जेव्हा राहू अशुभ असतो, तेव्हा तो चुकीच्या निर्णयांना कारणीभूत ठरू शकतो, ज्यामुळे व्यक्ती घराच्या रचनेत बदल करू शकते. लाल किताब सांगते की, अशुभ काळात राहूच्या चुकीच्या विचारांमुळे इमारतीच्या पायऱ्या चुकीच्या दिशेने बांधल्या जातात, छप्पर पाडून पुन्हा बांधले जाते, स्वयंपाकघर बदलले जाते आणि शौचालय चुकीच्या ठिकाणी बांधले जाते. राहूच्या प्रभावामुळे ईशान्य कोपऱ्यात शौचालय बांधले जाते, जिथे शौचालय नसावे. अशा गोंधळात टाकणाऱ्या कृतींमुळे, घरातील छाया ग्रहाच्या प्रभावामुळे निर्णय चुकतात. हा अशुभ राहूचा प्रभाव आहे असे समजले पाहिजे.

नकारात्मकता प्रभाव 

छाया ग्रह राहूची दिशा नैऋत्य किंवा नैऋत्य कोपरा मानली जाते. नैऋत्य दिशेला वास्तुदोष असलेल्या घरात राहणाऱ्या सर्वात बलवान व्यक्तीलाही अशुभ राहूच्या महादशेत किंवा अंतर्दशेत इजा आणि अपघात होतात. छाया ग्रहाच्या नकारात्मक प्रभावामुळे, अगदी लहान व्यक्तीही मोठ्या व्यक्तीला त्रास देऊ शकते. राहूने ईशान्य कोपऱ्यात बांधलेले शौचालय आर्थिक नुकसान करते. राहूप्रमाणेच छाया ग्रह केतूची दिशा देखील नैऋत्य कोपरा मानली जाते. केतू, जो सांसारिक गोष्टींना चालना देतो, लोकांना बहुतेक वेळ घराबाहेर ठेवतो. ज्यांच्या कुंडलीत अशुभ केतू असतो, त्यांना नाभीच्या खालील भागात त्रास होतो असे दिसून आले आहे. ज्योतिषांनी व्यक्तीच्या आयुष्यातील ४८ वे वर्ष केतूला समर्पित केले आहे. केतूच्या प्रभावामुळे, त्या घरात संधींची दारे कमी असतात.

समुद्र मंथनाच्या वेळी असं काही घडलं की भगवान विष्णूंनी केला शिरच्छेद ; राहू केतूची ‘ही’ पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

राहू आणि केतूच्या प्रभावाची लक्षणे

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत राहू-केतूची स्थिती वाईट असते किंवा ती व्यक्ती काळ्या जादूने (तांत्रिक कृत्यांनी) प्रभावित झालेली असते, तेव्हा खालील लक्षणे दिसून येतात: 

  • मानसिक गोंधळ आणि अज्ञात भीती: मनात अकारण भीती, अस्वस्थता किंवा मनोविकृतीची अवस्था असते
  • आकस्मिक नुकसान: कोणत्याही कारणाशिवाय व्यवसायात किंवा आरोग्यात मोठी आणि अचानक घट होते
  • रहस्यमय आजार: असे आजार असतात ज्यांचे सहज निदान होऊ शकत नाही (जसे की गुप्त आजार किंवा त्वचेच्या समस्या) 
  • भटकंती: व्यक्ती चुकीच्या तांत्रिकांच्या किंवा तंत्र-मंत्राच्या मार्गावर भटकू लागते 
  • स्वप्न आणि झोपेत अडथळा: भीतीदायक स्वप्ने पडणे, दचकून जाग येणे किंवा रात्री नीट झोप न लागणे
टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Rahu ketu impact at home unknown shadow kala jadu indication as per astrology

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 02:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Old Clothes Donate Rules: जुने कपडे दान करताय? जाणून घ्या ‘हे’ महत्त्वाचे नियम; अन्यथा होऊ शकते मोठे नुकसान
1

Old Clothes Donate Rules: जुने कपडे दान करताय? जाणून घ्या ‘हे’ महत्त्वाचे नियम; अन्यथा होऊ शकते मोठे नुकसान

Kala Dhaga: हातात काळा धागा बांधण्याचे नियम, सर्वांनाच नसतो फलदायी; वाईट नजर आणि नकारात्मक उर्जेपासून कसे वाचाल
2

Kala Dhaga: हातात काळा धागा बांधण्याचे नियम, सर्वांनाच नसतो फलदायी; वाईट नजर आणि नकारात्मक उर्जेपासून कसे वाचाल

Vastu Tips: घराच्या उंबरठ्यावर बसणं का मानलं जातं अशुभ आणि वर्जित, कारण वाचून बसेल धक्का
3

Vastu Tips: घराच्या उंबरठ्यावर बसणं का मानलं जातं अशुभ आणि वर्जित, कारण वाचून बसेल धक्का

Shukra Pushya Nakshatra Gochar: छप्परफाड होणार 6 राशीच्या व्यक्तींची कमाई, धनाचा देवता करणार ‘या’ नक्षत्रात प्रवेश
4

Shukra Pushya Nakshatra Gochar: छप्परफाड होणार 6 राशीच्या व्यक्तींची कमाई, धनाचा देवता करणार ‘या’ नक्षत्रात प्रवेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शेतकरी कर्जमाफीच्या फक्त एकच अट ! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला खुलासा…

शेतकरी कर्जमाफीच्या फक्त एकच अट ! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला खुलासा…

Jun 12, 2026 | 02:44 PM
Rahu Ketu Impact at Home: जेव्हा घरावर पडते ‘काळ्या जादू’ची सावली, राहू – केतूचा प्रभाव कसा समजावा, काय आहे तथ्य

Rahu Ketu Impact at Home: जेव्हा घरावर पडते ‘काळ्या जादू’ची सावली, राहू – केतूचा प्रभाव कसा समजावा, काय आहे तथ्य

Jun 12, 2026 | 02:44 PM
Rohit Sharma आता बिझनेस पिचवर! प्रसिद्ध फिटनेस स्टार्टअप ‘Fittr’ मध्ये केली मोठी गुंतवणूक; बनला इक्विटी पार्टनर

Rohit Sharma आता बिझनेस पिचवर! प्रसिद्ध फिटनेस स्टार्टअप ‘Fittr’ मध्ये केली मोठी गुंतवणूक; बनला इक्विटी पार्टनर

Jun 12, 2026 | 02:42 PM
लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral

लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral

Jun 12, 2026 | 02:40 PM
Osho World: जर मनाचा आरसाच नसेल, तर धूळ कुठे बसेल? ‘या’ ओशोंच्या कथेत दडलेले आहे आत्मसाक्षात्काराचे रहस्य

Osho World: जर मनाचा आरसाच नसेल, तर धूळ कुठे बसेल? ‘या’ ओशोंच्या कथेत दडलेले आहे आत्मसाक्षात्काराचे रहस्य

Jun 12, 2026 | 02:29 PM
‘कैलाशनाथ मंदिर’ होतं राष्ट्रकुटांच्या शाही ‘प्रचाराचे तंत्र’? असा होता कैलाशनाथ मंदिर बांधण्या मागचा ‘प्रॉपगेंडा’!

‘कैलाशनाथ मंदिर’ होतं राष्ट्रकुटांच्या शाही ‘प्रचाराचे तंत्र’? असा होता कैलाशनाथ मंदिर बांधण्या मागचा ‘प्रॉपगेंडा’!

Jun 12, 2026 | 02:28 PM
ICC Women’s T20 World Cup 2026: आजपासून विश्वचषकाचा थरार! टीम इंडियाचे पहिले आव्हान कोणते?

ICC Women’s T20 World Cup 2026: आजपासून विश्वचषकाचा थरार! टीम इंडियाचे पहिले आव्हान कोणते?

Jun 12, 2026 | 02:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें