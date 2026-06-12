Rahu Ketu Impact at Home: जेव्हा घरावर पडते ‘काळ्या जादू’ची सावली, राहू – केतूचा प्रभाव कसा समजावा, काय आहे तथ्य

कुंडलीतील राहूच्या शुभ प्रभावाबद्दल लाल किताब सांगते की, शुभ काळात राहूद्वारे निर्माण होणाऱ्या मानसिक लहरी सर्व शत्रूंपासून संरक्षण करतात आणि त्यांचा नाश करतात. याचा अर्थ असा की, जेव्हा राहू शुभ असतो किंवा सहाव्या घराशी संबंधित असतो, तेव्हा तो शत्रूंचा नाश करणारा बनतो.
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अशुभ काळात नक्की काय घडते?
दुसरीकडे, जेव्हा राहू अशुभ असतो, तेव्हा तो चुकीच्या निर्णयांना कारणीभूत ठरू शकतो, ज्यामुळे व्यक्ती घराच्या रचनेत बदल करू शकते. लाल किताब सांगते की, अशुभ काळात राहूच्या चुकीच्या विचारांमुळे इमारतीच्या पायऱ्या चुकीच्या दिशेने बांधल्या जातात, छप्पर पाडून पुन्हा बांधले जाते, स्वयंपाकघर बदलले जाते आणि शौचालय चुकीच्या ठिकाणी बांधले जाते. राहूच्या प्रभावामुळे ईशान्य कोपऱ्यात शौचालय बांधले जाते, जिथे शौचालय नसावे. अशा गोंधळात टाकणाऱ्या कृतींमुळे, घरातील छाया ग्रहाच्या प्रभावामुळे निर्णय चुकतात. हा अशुभ राहूचा प्रभाव आहे असे समजले पाहिजे.
नकारात्मकता प्रभाव
छाया ग्रह राहूची दिशा नैऋत्य किंवा नैऋत्य कोपरा मानली जाते. नैऋत्य दिशेला वास्तुदोष असलेल्या घरात राहणाऱ्या सर्वात बलवान व्यक्तीलाही अशुभ राहूच्या महादशेत किंवा अंतर्दशेत इजा आणि अपघात होतात. छाया ग्रहाच्या नकारात्मक प्रभावामुळे, अगदी लहान व्यक्तीही मोठ्या व्यक्तीला त्रास देऊ शकते. राहूने ईशान्य कोपऱ्यात बांधलेले शौचालय आर्थिक नुकसान करते. राहूप्रमाणेच छाया ग्रह केतूची दिशा देखील नैऋत्य कोपरा मानली जाते. केतू, जो सांसारिक गोष्टींना चालना देतो, लोकांना बहुतेक वेळ घराबाहेर ठेवतो. ज्यांच्या कुंडलीत अशुभ केतू असतो, त्यांना नाभीच्या खालील भागात त्रास होतो असे दिसून आले आहे. ज्योतिषांनी व्यक्तीच्या आयुष्यातील ४८ वे वर्ष केतूला समर्पित केले आहे. केतूच्या प्रभावामुळे, त्या घरात संधींची दारे कमी असतात.
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राहू आणि केतूच्या प्रभावाची लक्षणे
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत राहू-केतूची स्थिती वाईट असते किंवा ती व्यक्ती काळ्या जादूने (तांत्रिक कृत्यांनी) प्रभावित झालेली असते, तेव्हा खालील लक्षणे दिसून येतात: