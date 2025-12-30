Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वर्षाचा शेवटचा दिवस ठरणार सर्वार्थ सिद्धी योगाचा संयोग, सिंह राशीसह 5 राशींचे होणार कल्याण; येणार वेगळीच एनर्जी

वर्षाचा शेवटचा दिवस ३१ डिसेंबर, ५ व्या टॅरो राशीखाली जन्मलेल्यांसाठी शुभ राहील, कारण अनेक शुभ युती तयार होत आहेत. या शुभ युतींमुळे, सिंह राशीसह ५ राशींना फायदा मिळणार आहे, जाणून घ्या

Updated On: Dec 30, 2025 | 07:32 PM
टॅरो कार्डनुसार कसा जाणार वर्षाचा शेवटचा दिवस (फोटो सौजन्य - iStock)

  • टॅरो कार्डानुसार वर्षाचा शेवटचा दिवस कसा असणार 
  • सिंह राशीसह ५ राशींना ठरणार महत्त्वाचा 
  • सर्वार्थ सिद्धी योगाचा दिवस 
२०२५ वर्षातील शेवटचा दिवस बुधवार आहे. बुधवार हा दिवस अडचणी दूर करणारा भगवान गणेश आणि बुद्धी आणि विवेकाचा स्वामी बुध ग्रह यांना समर्पित आहे. वर्षाचा शेवटचा चंद्र मेष राशीतून वृषभ राशीत संक्रमण करेल आणि उत्तरेची दिशा प्रभावित होईल. याव्यतिरिक्त, सर्वार्थ सिद्धी योग, साधी योग आणि शुभ योग यासह अनेक शुभ योग उद्या तयार होत आहेत, जे वर्षाच्या शेवटच्या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढवतात. या शुभ योगांचे फायदे ३१ डिसेंबर रोजी वृषभ, सिंह आणि वृश्चिक राशींच्या व्यक्तींना आणि इतर पाच टॅरो कार्डांना मिळतील. नवीन वर्षामुळे, हे टॅरो कार्ड मजेदार मूडमध्ये असेल आणि मित्रांसोबत दर्जेदार वेळ घालवतील.टॅरो कार्ड रीडर देबा मुखर्जीने याबाबत अधिक विस्तारीत माहिती दिली आहे. 

वृषभ (एट ऑफ वँड्स)

टॅरो कार्डनुसार, वृषभ राशीसाठी वर्षाचा शेवटचा दिवस चांगला असेल. वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या कुटुंबात चांगले वातावरण अनुभवायला मिळेल आणि रात्रीचे जेवण काहीतरी खास असू शकते. २०२५ च्या अखेरीस हे वर्ष सुरू होईल. जर तुमच्या सासरच्या लोकांसोबत काही तणाव असेल किंवा तुमच्या नात्यात उबदारपणा कमी होत असेल, तर उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी खूप खास असेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराचा पूर्ण पाठिंबा असेल आणि तुम्हाला तुमचे करिअर सुरू करण्याची संधी मिळेल. वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी, वृषभ राशीच्या लोकांना धार्मिक कार्यात रस असेल आणि ते धर्मादाय कार्यांवर काही पैसे खर्च देखील करू शकतात. नवीन संधी लवकर येऊ शकतात, ज्यासाठी तुमची विवेकबुद्धी आणि चपळता आवश्यक आहे; कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे तुम्ही या संधी गमावू शकता.

वर्षाच्या शेवटच्या 15 तारखेला शुभ योगाचा अद्भुत संयोग, कर्क राशीसह 5 राशीच्या व्यक्तींंना मिळणार सन्मान, फळफळणार भाग्य

सिंह (एट ऑफ स्वॉर्ड्स)

टॅरो कार्ड्सनुसार, वर्षाचा शेवटचा दिवस सिंह राशीसाठी आनंदी असेल. चंद्राच्या शुभ प्रभावामुळे व्यवसायात चांगली प्रगती होईल आणि प्रभावशाली व्यक्तीमुळे पैसे कमविण्याचे नवीन मार्ग देखील उघडतील. तुम्हाला पैसे कमविण्यास रस असेल आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असाल. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील आणि नवीन पदार्थ तयार करता येतील, ज्याचा तुम्ही संपूर्ण कुटुंबासह आनंद घेऊ शकाल. येणाऱ्या संधी व्यवसायात चांगला नफा मिळवून देऊ शकतात, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. तुमच्या तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेचा आणि उदारतेचा सुज्ञपणे वापर करून, तुम्ही तुमचा आत्मविश्वास वाढवू शकता आणि कामे अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण करू शकता. चांगले आर्थिक नफा मिळवण्याचे आश्वासन देणारे नवीन उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी परिश्रमपूर्वक राबवले पाहिजेत.

वृश्चिक (नाईन ऑफ वँड्स) 

टॅरो कार्ड्सनुसार, वर्षाचा शेवटचा दिवस वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी खूप खास असेल. उद्या, वृश्चिक राशीच्या लोकांना एक वेगळीच ऊर्जा अनुभवायला मिळेल आणि ते प्रत्येक कामात खूप सक्रिय असतील. कामाबद्दल तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्याची तुमची हिंमत ही नेहमीच तुमची ताकद राहिली आहे आणि नवीन वर्षात प्रवेश करताना ही वृत्ती तुम्हाला यशाकडे घेऊन जाईल. तुम्ही प्रत्येक आव्हानाला धैर्याने तोंड द्याल, परंतु उद्या संध्याकाळी कोणत्याही प्रकारच्या वाईट संगतीला टाळा, अन्यथा तुम्हाला प्रतिष्ठा कमी होऊ शकते. तुमचा आत्मविश्वास तुम्हाला सर्वात कठीण परिस्थितीतही टिकून राहण्याची शक्ती देतो. या उर्जेने आणि दृढनिश्चयाने, तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करण्याच्या इच्छेने पुढे जाऊ शकता. जीवनात बदल स्वीकारा, क्षमा करण्यास तयार रहा आणि आवश्यकतेनुसार तुमचे वर्तन जुळवून घ्या.

मकर (जस्टिस)

टॅरो कार्ड्सनुसार, मकर राशीच्या लोकांना वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी एखादा जुना मित्र भेटू शकतो आणि जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी शोधण्याबाबत तुम्हाला ताणतणाव जाणवू शकतो, परंतु अलिकडच्या मुलाखतींमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक चांगल्या संधी तुमच्याकडे येत आहेत, ज्यामुळे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की अचानक सर्वकाही तुमच्या बाजूने कसे काम करत आहे. कुटुंबातील सर्वजण खूप आनंदी दिसतील आणि लहान मुलांमुळे घर गजबजलेले असेल, ज्यामुळे तुमचे सर्व तणाव कमी होतील. वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी व्यावसायिकांना चांगला नफा दिसेल आणि ते त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याची योजना देखील करतील. जर तुम्ही परदेशात शिक्षण घेण्याची इच्छा बाळगत असाल, तर तुम्ही काही विद्यापीठांमध्ये अर्ज केला असेल आणि आता, वर्षाचा शेवटचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक संकेत घेऊन येईल.

Paush Amavasya: पौष अमावस्येला नकारात्मक शक्तींचा बोलबाला! 6 राशीच्या व्यक्तींसाठी धोक्याचा इशारा, सावध रहा अन्यथा…

मीन (टू ऑफ पेंटाकल्स) 

टॅरो कार्ड्सनुसार, वर्षाचा शेवटचा दिवस मीन राशीसाठी खास असेल. मीन राशीच्या लोकांना धार्मिक कार्यात रस असेल आणि वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ते काही पैसे धर्मादाय कार्यात खर्च करू शकतात. मीन राशीच्या लोकांनी त्यांची आंतरिक शक्ती, आत्मविश्वास आणि श्रद्धा कायम ठेवावी आणि ती कधीही कमकुवत होऊ नये याची काळजी घ्यावी. तुमच्याकडे येणाऱ्या संधी तुमच्या क्षमतांना उजाळा देतील आणि तुम्ही अपेक्षा पूर्ण कराल. तुमचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्ही ज्या आव्हानांना आणि अडचणींना तोंड दिले आहे त्याचे आता सकारात्मक परिणाम मिळतील. तुम्ही लवकरच एक नवीन व्यवसाय सुरू करू शकता जो तुम्हाला एक वेगळी ओळख देईल. तुमचे कुटुंब तुमच्या प्रगतीवर आनंदी असेल आणि वर्षाच्या पहिल्या दिवशी घरी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची योजनादेखील आखू शकते.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Published On: Dec 30, 2025 | 07:32 PM

